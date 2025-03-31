Капитан «столичных» набрал три очка в матче-триллере с аутсайдером Востока.

890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл

«Вашингтон» после крайне успешной серии проиграл два матча подряд и в сводной таблице НХЛ пропустил вперёд «Виннипег». «Реактивные» улетели в отрыв всего на одно очко, при этом сыграв на встречу больше. Так что «столичные» имели возможность обойти «Джетс» и вернуться на первое место в НХЛ уже в ближайшей встрече.

«Баффало» же выиграл в трёх из последних четырёх матчей. Для «клинков» нынешний сезон уже давно завершился, «Сэйбрз» плотно осели на дне Восточной конференции, поэтому решили просто доигрывать регулярку и искать «химию» и правильные сочетания, готовясь к следующему чемпионату. Возможно, именно такая логика помогла «Баффало» в последнее время потрепать нервы многим соперникам.

Впрочем, счёт в матче открыл фаворит. В середине первого периода Александр Овечкин, оставшийся в предыдущем матче без голов, получил свой первый шанс забить. Капитан «Вашингтона» разрядил классический щелчок — правда, от синей линии. Джеймс Раймер спас «Баффало», однако первым на отскок подоспел Джейкоб Чикран, нанёсший бросок в касание — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин набрал своё 61-е (36+25) очко в сезоне.

Впрочем, радость «столичных» долго не продлилась. На 13-й минуте «Сэйбрз» разыграли большинство, Джон-Джейсон Петерка с правого фланга нанёс бросок, после чего шайба заметалась на пятачке. Самым расторопным там оказался Тейдж Томпсон, который в лучших традициях легендарной игры NHL06, убрав шайбу под себя, послал её под самую перекладину. Эффектнейший гол!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На старте второго периода «Баффало» вышло вперёд. Джек Куинн отправил Райана Маклауда на рандеву с Томпсоном — нападающий не оставил шансов голкиперу «Вашингтона». 2:1.

Впрочем, всего через 32 секунды Чикран неотразимым броском из левого круга вбрасывания пробил Раймера, оформив дубль и 20-й гол в сезоне. 2:2.

Но и это было не всё! На 26-й минуте Коннор Клифтон нанёс бросок от синей линии. Казалось, что Логан Томпсон спасёт ворота, однако на пятачке подсуетился Алекс Так, классно подставив клюшку и позволив «Баффало» неожиданно выйти вперёд!

Дела хозяев стали совсем плохи в середине периода. «Клинки» убежали в контратаку три в два, Сэм Лафферти получил шайбу, сместился в центр и бросил с неудобной руки. 4:2!

Период завершился для «Вашингтона» четырёхминутным удалением Пьер-Люка Дюбуа. «Баффало» могло приблизиться к победе, однако вместо этого на первой же минуте третьего игрового отрезка упустило Алексея Протаса, убежавшего один на один с Раймером и отправившего шайбу в сетку в меньшинстве — 3:4!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Впрочем, удаление Дюбуа реализовано всё-таки было. «Сэйбрз» активно разыгрывали шайбу в чужой зоне, а затем вывели на бросок Томпсона, караулившего пас в левом круге вбрасывания — 5:3.

События продолжили активно развиваться. Спустя четыре с половиной минуты Чикран ошибся на чужой синей линии, после чего Джек Куинн убежал в контратаку «один в ноль». Нападающий не стал сильно сближаться с голкипером и бросил с кистей под перекладину — 6:3.

А на 50-й минуте состоялось то, ради чего многие пришли на стадион или включили трансляцию. Расмус Сандин от синей линии слева сделал наброс низом — на пятачке оказался Овечкин, подставивший клюшку и пославший шайбу в ворота. 37-й гол в сезоне и 890-й в карьере! До Уэйна Гретцки осталось всего четыре точных броска!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом события матча не завершились. «Вашингтон» продолжил давить и на 55-й минуте сократил отставание до минимума! Овечкин от синей линии нанёс бросок — и Дюбуа успешно подставил клюшку. 5:6! Третье очко для Ови в игре.

Однако долго радоваться у «столичных» не вышло. Через минуту «Баффало» забило ещё раз, причём вновь достаточно эффектно. Маттиас Самуэльссон бросил с кистей от синей линии, на пути шайбы оказался Так, который опять подставил клюшку и оформил дубль!

На последней минуте Пейтон Кребс поставил точку во встрече, забив в пустые ворота «Вашингтона». Нападающий принял необычный пас и, уже лёжа на льду, послал шайбу в оставленные Томпсоном владения.

Таким образом, «Сэйбрз» одержали четвёртую победу в пяти матчах. Если б «клинки» с самого начала сезона играли вот так, то, вероятно, смогли бы претендовать и на попадание в топ-8. А так, успех во встрече с «Кэпиталз» не помог им даже подняться с последнего места на Востоке.

Погоня Александра Овечкина успешно продолжилась, в то время как «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и ухудшил свои шансы на Президентский кубок.