«Будет благом, если он уедет в КХЛ». Почему в Америке просили выгнать Овечкина в Россию?

В издательстве «Эксмо» вышла книга «Александр Овечкин. Легенда льда: всё о любимом спортсмене для юных читателей» — увлекательная биография одного из величайших хоккеистов современности, созданная специально для молодой аудитории.

Издание рассказывает о жизни Александра Овечкина с самого детства: как мальчик из спортивной семьи полюбил лёд, настойчиво шёл к своей цели, блестяще дебютировал в НХЛ и стал звездой «Вашингтон Кэпиталз».

Обложка книги «Александр Овечкин. Легенда льда: всё о любимом спортсмене для юных читателей»

Читателей ждут истории о взлётах и падениях, о том, как характер и сила воли помогали Александру покорять новые вершины. Для начинающих спортсменов это яркий пример того, как страсть к своему делу и упорный труд открывают путь к успеху.

Сейчас, когда Овечкин приблизился к новому рекорду на расстояние всего пяти голов, тяжело представить, что ещё примерно 10 лет назад в Северной Америке просили вернуть хоккеиста в Россию. Капитаном «Вашингтона» были недовольны, несмотря на крупные снайперские достижения.

Как так вышло? Чем Ови заслужил критику и был ли он готов справиться с ней? Что привело к таким удивительным событиям? Мы публикуем отрывок из книги обозревателя «Чемпионата» Владимира Лаевского «Александр Овечкин. Легенда льда: всё о любимом спортсмене для юных читателей».

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…Старт сезона-2013/2014 выдался ударным для Овечкина.

10 голов в 10 матчах помогли ему быстро вырваться в лидеры снайперской гонки. 10 декабря он и вовсе оформил покер во встрече с «Тампой»! Третий в карьере и первый – за пять лет.

«Причины спада? Если были личностными, то я об этом не знаю. А вот одну игровую назвать вам могу. В какой-то момент он перестал бросать! Это легко проследить по статистике: как только у Овечкина снизилось среднее количество бросков за игру, так и голов стало намного меньше.

Казалось бы, объяснение слишком простое, но я убеждён, что справедливое. Потому что сегодня он вновь лидирует в НХЛ по количеству бросков по воротам — и в списке снайперов лидирует тоже! Ему просто надо было расчехлить свою «пушку».

Он опаснее справа? Не знаю, не знаю… Он забросил 65 шайб за сезон, играя на левом фланге! И в большинстве у команды тогда было 26% реализации… Считаю, Алексу просто надо бросать. То есть использовать свой главный козырь. У Овечкина лучший бросок в лиге, и, если заставить это орудие работать на максимуме, оно просто не может не приносить результата», — тогда делился Будро.

В итоге в сезоне-2013/2014 Овечкин за 78 матчей 51 раз огорчит вратарей соперников и наберёт 79 очков, попутно покорив рубеж в 400 голов за карьеру. Нападающий в пятый раз в карьере доберётся до отметки в 50 шайб за сезон — впервые за четыре года. Он опять выиграет «Морис Ришар». Но будет две проблемы.

Первая: кошмарный показатель полезности. «-35» — этот результат станет худшим в карьере. Особенно страшно такое число выглядит, если вспомнить, сколько забил и набрал Ови в сезоне. В том сезоне Овечкин занял третье место с конца по показателю полезности. Третье из 886!

Несмотря на потрясающую игру в атаке, нападающий отвратительно справлялся с обязанностями в защите. Любая звезда всё-таки обязана отрабатывать и в обороне — без этого никуда. Получилось так, что Овечкин — угроза в большинстве и идеальный голеадор — превратился в обузу для «Вашингтона», когда речь заходила об игре в равных составах. В какой-то момент чемпионата результаты «столичных» в таком формате оказались значительно лучше без капитана на льду, чем с ним.

«Тренеры могут подсказать систему игры, но суперзвёздам иногда разрешается рисковать, потому что они знают, что эти шансы окупятся. Если бы я рискнул так же, гораздо меньше вероятность, что это в конечном итоге окупилось бы в виде опасного момента или гола. Если тренер даёт Ови возможность позволить себе определённые вольности, товарищи по команде это знают.

Если он не успевал за соперником на бэкчеке (быстрый возврат в защиту при атаке соперника. — Прим. «Чемпионата»), то переживал больше, чем многие другие. Алекс действительно тяжело переживал это. Когда что-то шло не так, он считал это своей виной. В следующий раз он работал вдвое усерднее в защите или шёл и забивал гол, компенсируя это», — пытался защищать Овечкина бывший капитан «Кэпиталз» Крис Кларк.

И это могло бы сработать, если бы не вторая проблема. «Вашингтон» просто не вышел в плей-офф. Впервые за шесть лет.

При таком условии уже ничто не могло спасти Овечкина. Ты можешь быть лучшим голеадором мира и регулярно забивать больше всех в НХЛ. Но какой в этом смысл, если твои усилия не позволяют команде даже выйти в плей-офф?

К тому моменту в России уже была создана КХЛ. Лига цвела и пыталась «украсть» из НХЛ побольше звёздных хоккеистов. Издание The Hockey News в 2014 году посоветовало Овечкину отправиться именно в КХЛ.

«Для «Вашингтона» будет благом, если Овечкин уедет в КХЛ. За девять сезонов в НХЛ Алекс не смог оправдать ожиданий — если не индивидуально, то как главная движущая сила команды. «Вашингтон» погряз в заурядности, Овечкин выиграл второй «Морис Ришар» подряд, но заработал третий с конца показатель полезности. Когда-то он был хоккейным Элвисом [Пресли], а стал Королём (прозвище великого певца Элвиса Пресли. — Прим. «Чемпионата») в его поздние несчастные годы, Королём, который выживает за счёт того, в чём всегда был хорош, но не растёт как артист», — писало издание.

Овечкину предстояло о многом подумать. Но уже не под руководством Оутса. После такого провального сезона время легендарного хоккеиста, но не самого успешного тренера в «Вашингтоне» было завершено. В конце мая 2014-го его сменил Барри Тротц.

Канадец стал живой легендой «Нэшвилла», 17 лет отработав на посту главного тренера команды. Но когда с Тротцем отказались продлевать контракт и предложили место в отделе по хоккейным операциям, тот оказался не готов заканчивать с тренерской карьерой. Да и «Вашингтон» был для него не чужой командой — в конце 1980-х он работал там скаутом.

Обложка книги «Александр Овечкин. Легенда льда: всё о любимом спортсмене для юных читателей»

Именно Тротцу и предстояло найти общий язык с Овечкиным и пути к 27-летней звезде, которой всего через пару месяцев должно было стукнуть 28 и которую критиковали буквально отовсюду. Да и нельзя сказать, что критика была незаслуженной. Сам Александр не вёл себя так, будто бы видит большую проблему, будто бы пора взяться за голову.

Он пользовался отменным природным здоровьем, растрачивая его не на то, на что было нужно.

«Овечкин много забивал, но за ним закрепилась репутация убийцы тренеров и человека, который не способен выиграть Кубок Стэнли. Его постоянно полоскали в прессе, даже пошли разговоры о том, что великий снайпер закончился. И всё это подкреплялось постоянными вечеринками и бесшабашным образом жизни. К своему телу и его восстановлению Овечкин тоже относился не слишком внимательно», — пишет журналистка Елена Кузнецова.

Александру предстояло взяться за ум. Приход Тротца как раз наложился на момент, когда худший этап в карьере Овечкина — затянувшийся, неоднозначный, со своими радостями и разочарованиями — подошёл к концу. Впереди Сашу ждала вторая молодость, новый расцвет…