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Лос-Анджелес – Сан-Хосе — 8:1, обзор матча, Кузьменко забил гол и отдал две передачи, видео

Момент дня в НХЛ. Русская связка из «Лос-Анджелеса» нарисовала гениальный гол
Максим Макаров
«Лос-Анджелес» – «Сан-Хосе» — 8:1, обзор
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Кузьменко провёл лучший матч в составе «Кингз», набрав три очка.

«Лос-Анджелес» проводит фантастический месяц – с 9 марта команда проиграла лишь три матча из 13 и вышла на второе место в Тихоокеанском дивизионе, которое даст в первом раунде преимущество домашней площадки. «Сан-Хосе» же спокойно доигрывает сезон, надеясь второй год подряд получить первый пик на драфте.

Встреча развивалась согласно всем представлениям о фаворите и аутсайдере – «Лос-Анджелес» больше атаковал, владел инициативой и порой разрывал оборону «акул». Оба гола в первом периоде пришли из большинства, причём разыгрывали «короли» блестяще и умело – отличились Дано и Кемпе.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дано (Байфилд, Мур) – 05:35     2:0 Кемпе (Копитар, Даути) – 15:13 (pp)     2:1 Лунд (Ферраро) – 24:52     3:1 Мур (Копитар, Кузьменко) – 26:57     4:1 Фёгеле (Кларк, Байфилд) – 33:31 (pp)     5:1 Фёгеле (Андерсон, Даути) – 39:03     6:1 Кемпе (Гавриков, Кузьменко) – 39:38     7:1 Кузьменко (Копитар, Гавриков) – 54:49     8:1 Льюис (Муврар, Спенс) – 55:22    

На втором отрезке у «Сан-Хосе» появилась еле мерцающая надежда после шайбы Лунда, однако «Лос-Анджелес» мгновенно её погасил, забросив после этого четыре шайбы до перерыва. Здесь необходимо выделить шестую шайбу – Кузьменко накрутил Селебрини и Мухамадуллина, первого и вовсе отправив в буфет, отдал передачу на Гаврикова, который лёгким касанием вывел Кемпе на пустые ворота. Красотища в исполнении российской связки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьей двадцатиминутке гости продолжили валиться и пропустили ещё две шайбы, одну из которых забросил Андрей Кузьменко, стремительно ворвавшийся в чужую зону и отменно бросивший с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

8:1 – «Лос-Анджелес» устроил погром «Сан-Хосе», а Андрей Кузьменко, которого недавно все отправляли в КХЛ, кажется, нашёл свою команду. Российский форвард отлично вписался в звено к Кемпе и Копитару и разнообразил игру первой спецбригады большинства «Кингз».

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