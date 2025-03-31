Момент дня в НХЛ. Русская связка из «Лос-Анджелеса» нарисовала гениальный гол

«Лос-Анджелес» проводит фантастический месяц – с 9 марта команда проиграла лишь три матча из 13 и вышла на второе место в Тихоокеанском дивизионе, которое даст в первом раунде преимущество домашней площадки. «Сан-Хосе» же спокойно доигрывает сезон, надеясь второй год подряд получить первый пик на драфте.

Встреча развивалась согласно всем представлениям о фаворите и аутсайдере – «Лос-Анджелес» больше атаковал, владел инициативой и порой разрывал оборону «акул». Оба гола в первом периоде пришли из большинства, причём разыгрывали «короли» блестяще и умело – отличились Дано и Кемпе.

На втором отрезке у «Сан-Хосе» появилась еле мерцающая надежда после шайбы Лунда, однако «Лос-Анджелес» мгновенно её погасил, забросив после этого четыре шайбы до перерыва. Здесь необходимо выделить шестую шайбу – Кузьменко накрутил Селебрини и Мухамадуллина, первого и вовсе отправив в буфет, отдал передачу на Гаврикова, который лёгким касанием вывел Кемпе на пустые ворота. Красотища в исполнении российской связки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьей двадцатиминутке гости продолжили валиться и пропустили ещё две шайбы, одну из которых забросил Андрей Кузьменко, стремительно ворвавшийся в чужую зону и отменно бросивший с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

8:1 – «Лос-Анджелес» устроил погром «Сан-Хосе», а Андрей Кузьменко, которого недавно все отправляли в КХЛ, кажется, нашёл свою команду. Российский форвард отлично вписался в звено к Кемпе и Копитару и разнообразил игру первой спецбригады большинства «Кингз».