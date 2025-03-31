«На занятия хоккеем меня вдохновила игра Павла Дацюка». Интервью с молодым талантом АКМ

Борис Борин рассказал, как сменил ЦСКА на тульский клуб, зачем нужны «подкатки» и что для него сборная России.

Чтобы хоккеисту в нынешнее время (да и не только) получить толику внимания, нужно проявить себя и желательно это сделать ярко, чтобы люди запомнили. Но иногда надо нарушать этот устой и разговаривать с теми, у кого всё только впереди.

Борис Борин – парень 2008 года рождения, который в 16 лет, играя в АКМ и «АКМ-Юниор», набрал 34 очка, с ходу заявив о своих амбициях. Борис дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

как уехал в АКМ из ЦСКА в 13 лет;

как попал в МХЛ;

как удаётся совмещать хоккей и учёбу;

зачем нужны «подкатки»;

о вызове в сборную России;

об игроке, который его вдохновляет.

«В ЦСКА начали мариновать на скамейке: из четвёртого в пятое звено»

– Как ты начал заниматься хоккеем?

– Идея пойти в хоккей пошла от моего отца Сергея Борина. Он в своё время прошёл всю школу «Динамо», во взрослом хоккее играл в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова, был вратарём. По иронии судьбы, его первые тренеры Ерфилов и Гольцев стали потом и моими первыми тренерами. Ерфилов вообще ставил меня на коньки.

– Где и когда это произошло?

– В 2013 году родители меня привели в школу ЦСКА. В первый год планировали сделать из меня вратаря, зная о возможных предрасположенностях от отца. Но буквально со следующего года мы в семье определились, что в ворота точно не встану. Восемь лет я тренировался и играл в ЦСКА.

– Почему покинул школу?

– Не заладилось. Откровенно не пошло. Нужна была игровая практика, а меня начали мариновать на скамейке. Из четвёртого звена в пятое. Меня это совсем не устраивало. Начался новый этап в жизни.

– Как было принято решение перейти в АКМ в 13 лет?

– Тренерский штаб пригласил новых игроков в команду, и моё игровое время стало минимальным, тогда я и моя семья задумались о переходе в новый клуб. Этим клубом стал АКМ.

– Как родители восприняли ранний переезд?

– В целом родители были рады, что у меня начинается новый этап в карьере. В первый день после перехода в АКМ они были рядом и помогали мне освоиться в новом городе. Приезжали каждые выходные и поддерживали меня, поэтому мне было легче адаптироваться на новом месте.

«Для меня Дацюк является настоящим кумиром»

– С сезона-2024/2025 ты играешь в МХЛ. Как прошёл переход из детского в юниорский хоккей?

– По большому счёту просто. Были психологические моменты: первая смена, первое очко, первый гол. Но всё случилось достаточно быстро, и все возможные комплексы ушли так же быстро. Хотелось бы сказать огромное спасибо руководству АКМ за то, что дали возможность играть в МХЛ и расти как игроку.

Борис Борин Фото: Из личного архива хоккеиста

– Расскажи, был ли игрок, на которого ты посмотрел и подумал: «Хочу быть, как он»?

– В детстве, когда начал делать первые шаги в хоккее, родители подарили мне майку сборной России, на которой была фамилия Тарасенко, так я начал следить за хоккеем.

Но по-настоящему меня вдохновил своей игрой Павел Дацюк. Каждое утро перед школой я вставал пораньше и смотрел обзоры матчей НХЛ. Меня настолько поразили его видение площадки, его гениальные передачи, умение владеть клюшкой. Для меня он является настоящим кумиром.

– Многие парни твоего возраста до последнего пытаются оставаться в топовой школе, даже если игрового времени мало. Посоветуешь ли им рисковать, менять школу на менее статусную, чтобы получать игровое время и расти?

– В 13 лет для меня было очень важно получать игровой опыт, и я не стал задумываться о статусе клуба, так как хотел играть в хоккей, поэтому решился на переход. Для меня было невыносимо смотреть за игрой команды со скамейки запасных и не принимать участия в матчах, так как тренерский штаб в меня не верил, хотя я понимал, что не слабее остальных.

На тот момент АКМ перешёл в группу А чемпионата Москвы. Для меня было важно получать игровую практику в самом сильном чемпионате, чтобы расти как хоккеисту.

– Сколько ребёнку в год (до попадания в МХЛ) надо тратить на экипировку?

– В системе ЦСКА и АКМ проблем с экипировкой никогда не возникало. Хоккейные школы постоянно выдают новую экипировку, чтобы игроки могли сосредоточиться на хоккее.

– Каждый (почти) профессионал рассказывает, что в определённый момент в детстве хотел бросить хоккей по определенным причинам. Было ли у тебя такое?

– Я настолько люблю хоккей, что никогда не мог представить, что закончу заниматься им. В моей семье каждый меня поддерживал в трудные минуты.

– Когда появилась первая мысль, что хоккей может стать ремеслом, а не развлечением, хобби?

– Хоккей для меня не просто ремесло, а смысл жизни. С детства я полюбил эту игру и хочу оставить свой след в истории.

– Делал ли ты дополнительные «подкатки», помимо тренировок? Если да, то в каком количестве в неделю? Что они дают, нужны или нет?

– Да, конечно, «подкатки» нужны. В детстве дополнительно два-три раза в неделю ходил на тренировки по катанию. Также старался уделять время бегу, упражнениям для координации. Ближе к 13-14 годам особый упор был на выносливость и физическую подготовку, а также на бросковую часть, что очень важно.

«Надо любить хоккей в себе, а не себя в хоккее»

– Как проходит обучение в школе? Как успехи, делают ли родители больший акцент на учебе?

– Особого акцента на учёбу со стороны родителей не было, они понимают, что совмещать хоккей и школу очень сложно, особенно сейчас. В свободное время стараюсь учиться, для меня очень важно получить диплом об образовании.

– Почему выбрал позицию центрального нападающего? Работаете ли с тренером дополнительно над тем, что входит в обязанности центрального: игра на точке, возвращение в оборону?

– Мне очень подходит стиль игры плеймейкера, стараюсь быть основным звеном во всех комбинациях. Для центрального нападающего очень важно диктовать темп игры. Полезные качества – видение площадки, владение клюшкой, качество паса и скорость мышления. Они позволяют принимать максимально верные решения и исполнять их на высшем уровне, а также создавать партнёрам возможности для взятия ворот.

Много времени уделяется на точке и работе в обороне, что входит в обязанности центрального нападающего. С тренерами постоянно отрабатываем различные упражнения. Работа центра является очень сложной, поэтому каждый день пытаюсь работать над собой, чтобы стать высококачественным хоккеистом.

– В 2022 году сборные России всех возрастов отстранили, не повлияло ли это на мотивацию заниматься хоккеем?

– Есть одна хорошая цитата: «Надо любить хоккей в себе, а не себя в хоккее». Конечно, такие новости очень печальны, но хоккей на сборной не заканчивается. Для меня было важно попасть в МХЛ, чтобы играть в хоккей с ребятами более старших возрастов.

– Тебя уже вызывали в сборную – что это событие значит для тебя?

– Это самое главное событие в жизни. Больше сказать нечего. Спасибо всем. Тренерам, родителям. Всем.

– Есть ли цель попасть на драфт НХЛ?

– Конечно, моя цель оказаться на драфте НХЛ. Очень важно зарекомендовать себя как перспективного хоккеиста, чтобы тебя заметили скауты и генеральные менеджеры.

– Какой путь развития бы выбрал, если бы появилась возможность: стать звездой в России и только после этого поехать в Северную Америку или заранее отправиться в нижние лиги, чтобы адаптироваться к тому хоккею?

– Мне очень нравится играть в России. Моя цель — попасть в КХЛ. Но я всегда готов к новым вызовам.

– Как скоро хотел бы увидеть АКМ в КХЛ? Почему эта организация должна там быть?

– Надеюсь, в ближайшие сезоны АКМ окажется в КХЛ. Здесь новейшая инфраструктура, сильнейшая детская академия в Новомосковске, в которой очень много высококачественных тренеров, обучающих юных хоккеистов. Очень много болельщиков приходит на матчи как МХЛ, так и ВХЛ. В Туле очень любят хоккей, и для развития и популяризации хоккея очень важно, чтобы АКМ вступил в КХЛ.

– За какой лигой больше следишь: КХЛ или НХЛ?

– С детства, когда начал играть в системе московского ЦСКА, стал переживать за этот клуб в КХЛ. А так мне всё интересно, поэтому, если вижу интересный матч, обязательно посмотрю в свободное время.

– Почему «Чикаго» — любимая команда в НХЛ?

– Клуб с великой историей. Сейчас команда на этапе перестройки и подключает активно молодых хоккеистов из фарм-клуба, драфтует самую талантливую молодёжь. Очень интересно наблюдать, как команда будет прогрессировать в ближайшие сезоны.

– Есть ли для тебя ориентир среди хоккеистов, которые продолжают карьеру? Может быть, смотришь персонально и подмечаешь для себя: как он себя ведёт в определённых ситуациях, как играет, как ведёт жизнь вне хоккея?

– Мне очень импонирует игра Коннора Макдэвида. Он демонстрирует отличное видение площадки и грамотно читает игру, также у него шикарная техника катания, впечатляющие скорость, мощность и точность броска, хорошая работа кистей рук.