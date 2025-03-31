«Вашингтон» дал большой контракт необычному игроку. Он ест сырое мясо и живёт при свечах

На прошлой неделе стало известно о новом соглашении между «Вашингтоном» и канадским защитником Джейкобом Чикраном. «Столичные» выписали игроку обороны внушительный чек на $ 72 млн. Контракт рассчитан на восемь лет, и в среднем Чикран будет получать $ 9 млн в год.

В лиге не так много защитников с такой зарплатой, поэтому многие удивились щедрости руководства «Вашингтона» и считают большой ошибкой связывать все надежды клуба с хоккеистом, который провёл прорывной сезон в 26 лет. Но так ли всё плохо с контрактом Чикрана на самом деле и что из себя представляет этот спортсмен?

Джейкоб Чикран Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Одним из героев матча с «Баффало» для «Вашингтона» стал Джейкоб Чикран. Защитник оформил дубль в ворота «клинков», однако вместе с тем Чикрана спокойно можно записывать и в ряды антигероев встречи. Когда команда пропускает восемь шайб, вопросов к линии обороны всегда достаточно, к тому же в нескольких эпизодах прямые претензии можно предъявить конкретно канадцу. Ставшую в итоге победной шестую шайбу Джек Куинн забросил как раз после чудовищной потери Джейкоба на синей линии. Чикран был так нацелен на хет-трик, что не заметил накатывающегося на него соперника и позволил тому убежать один на один с вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На фоне противоречивых выступлений Джейкоба в текущем сезоне нет в экспертном сообществе и единого мнения по новому контракту канадца. Ещё бы, ведь со следующего сезона Чикран войдёт в десятку самых высокооплачиваемых защитников в НХЛ.

Но насколько игра уроженца Флориды соответствует $ 9 млн в год? На данный момент у Чикрана 46 (20+26) очков в 68 сыгранных встречах. В снайперской гонке среди игроков обороны он уступает только Кейлу Макару (27 голов в 74 матчах). Правда, в бомбардирском рейтинге Джейкоб не смог оторваться даже от своего одноклубника Джона Карлсона (5+41) и делит с ним 15-е место в лиге. Больше очков выбили и наш Михаил Сергачёв, и Томас Харли, и Джейк Сандерсон. И если Сандерсон с Сергачёвым получают сравнимые с новым контрактом Чикрана деньги, то вот Харли в «Далласе» играет всего за $ 4 млн. И это при том, что Томас гораздо более разносторонний игрок, регулярно входит в число лидеров не только по набранным очкам, но и по заблокированным броскам и показателю полезности.

Смущает и возраст Джейкоба. Ему уже 26 лет, и стабильной игрой он ранее не отличался. До перехода в «Вашингтон» прошлым летом у Чикрана было ровно два хороших сезона. Постковидный-2020/2021, когда в 56 матчах за «Аризону» он выбил 41 очко, и последний в «Оттаве», где было всё то же 41 очко – но уже в 82 матчах. После прошлого сезона Чикран и преисполнился уверенности в себе, став требовать от «Сенаторз» неподъёмные для тех деньги. Поэтому его обменяли из столицы Канады в столицу США на Ника Дженсена и пик третьего раунда драфта. Сделка не самая равноценная, однако в противном случае Чикран этим летом ушёл бы бесплатно. Заботы, связанные с подписанием контракта с Джейкобом, взял на себя уже генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Прорывной сезон позволил агенту Чикрана вести переговоры с офисом «столичных» с позиции силы. На стороне игрока был и владелец клуба Тед Леонсис. На один из матчей незадолго до завершения контрактных споров Леонсис пришёл в джерси игрока, и многие расценили этот жест как настойчивое требование Леонсиса сохранить Джейкоба в составе команды во что бы то ни стало. В итоге $ 72 млн для Чикрана сразу же вызвали ассоциации со ставшим мемом в НХЛ контрактом Дарнелла Нурса. Впрочем, и Нурс в прошлогоднем плей-офф доказал, что не вся критика в его адрес объективна. Да и защитников уровня Джейкоба Чикрана на рынке свободных агентов не наблюдается. Так что с учётом предстоящего повышения потолка зарплат соглашение можно назвать приемлемым. Карлсону уже 35, и «Вашингтону» нужно уже сейчас думать, кто заменит его в ближайшем будущем.

Джон Карлсон Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Мягкая перестройка происходит уже сейчас. Всё чаще на первое большинство вместо Джона выходит именно Чикран. Спенсер Карбери доказал, что умеет раскрывать лучшие качества хоккеистов – при нём сезон всей жизни проводят Алексей Протас, Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Мартин Фехервари. И даже Пьер-Люк Дюбуа показывает, что всё ещё умеет играть в хоккей. «Джейкоб проделал потрясающую работу с тех пор, как перешел в «Вашингтон». Он так великолепно вписался в наш состав. Его набор сильных качеств очевиден: катание, бросок, игра в большинстве, переход из обороны в атаку, умение обыгрывать один в один в чужой зоне. Чикран — элитный защитник на уровне НХЛ», – высказался о продлении контракта с Чикраном Карбери. У них с тренером сложилось хорошее взаимопонимание, и, хотя Спенсер намекает на необходимость поработать над игрой в своей зоне, в целом действиями Джейкоба он доволен.

Отдельно тренер «Вашингтона» выделяет стремление канадца развиваться каждый день. Возможно, это связано со взглядами Чикрана на жизнь. Джейкоб – ортодоксальный еврей и крайне специфичен в быту. К примеру, недавно стало известно, что он отказался от искусственного освещения в доме и старается по минимуму использовать электричество. В вечернее время Чикран зажигает парафиновые свечи, что, по его мнению, благоприятно влияет на качество сна. По рассказам его одноклубника Дилана Строума, Джейкоб и вовсе выкрутил все лампочки в доме, после чего Чикрана стали называть сумасшедшим. Ему даже пришлось удалить личные страницы в соцсетях, поскольку поток различных приколов на эту тему не прекращался. И это не единственная особенность хоккеиста. У него особый рацион, включающий в себя сырую печень и сырое говяжье сердце. «Вкус ужасен, но тело почти жаждет этого, потому что в такой еде много питательных веществ», – объяснял Джейкоб несколько лет назад выбор диеты.