Первая команда Востока «горит» в плей-офф КХЛ! Почему «Трактор» уступает «Адмиралу»?

Чем «Адмирал»-2025 отличается от «Адмирала»-2023? Команда двухлетней давности крайне зависела от своего вратаря. Пусть назвать ту команду тотально откатной было очень сложно, таланта ей жутко не хватало. Его отсутствие компенсировали ловящий всё Никита Серебряков и Либор Шулак, который из «всадника без головы» превратился в дирижёра всех дальневосточных атак и большинства, играя при этом в защите.

Помнится, перед этим сезоном многие недоумевали из-за огромного количества просмотровых контрактов, которые выписал «Адмирал», да и по ходу сезона текучка в составе была немаленькой. Однако менеджеры и тренерский штаб в итоге добились желаемого результата, собрав команду с четырьмя очень равными тройками. В отличие от сезона-2023, здесь атака уже не собрана из «отказников» и игроков, знакомых Леониду Тамбиеву по ВХЛ. Два года назад Данил Гутик и Павел Шэн были ребятами, которые получили на Дальнем Востоке последний шанс показать себя в КХЛ — теперь они превратились в заметных игроков для нашей лиги.

Однако почему тогда перед стартом серии все так списывали «Адмирал» со счетов? Во-первых, уж слишком сильно повалилась команда в последней трети регулярки, потеряв казавшееся почти гарантированным седьмое место. Конспирологические теории про «подготовку к плей-офф», «заманивание» и «подбор удобного соперника» в своё время развеивал сам Тамбиев, но уже по другому поводу. Тренер говорил, что команда, которая в концовке сезона играла плохо, не может по щелчку пальцев вдруг взять и заиграть хорошо в кубковых матчах.

Второй фактор — вратарская позиция. Андрей Мишуров по ходу сезона выиграл конкуренцию у более опытных Василия Демченко и Ильи Коновалова, но для 23-летнего голкипера этот год был первым в статусе основного вратаря. Конечно, Серебряков в своё время тоже возвращался во Владивосток без звёздного статуса, но он его себе обеспечил уже в регулярном чемпионате. В общем, на бумаге «Адмирал» такой стены в воротах уже не имел, да и воспоминания о плей-оффной версии Фукале образца прошлой весны отдавали Челябинску преимущество в этом показателе. Однако в плей-офф все эти плюсы развернулись на 180 градусов.

Леонид Тамбиев — плей-оффный тренер, и его команды показывали это ещё в ВХЛ. В той самой серии с «Салаватом» два года назад его команда уже предстала очень цепкой, никогда не выходила играть на удержание с первых минут матча, всегда пыталась организовать перехват в чужой или нейтральной зоне, после чего летела в контратаки.

Домашний «Адмирал» в этом сезоне вообще часто представал ультраатакующим, готовым задавливать соперника прессингом с первых смен и сразу бросать со всех позиций. В принципе, первые два гола в этой встрече и пришли после подобного прессинга. Ещё в концовке регулярного сезона взгляд на Логана Дэя вызывал вопросы к его физической форме, а в двух моментах канадец сыграл совсем грустно.

Снова появляются вопросы к Фукале. С одной стороны, канадец позволил матчу перейти в овертайм на последней секунде, когда выдал невероятное спасение. С другой стороны, уже в первой встрече его игра вызывала большущие вопросы, и после хорошей второй игры экс-голкипер канадской молодёжки снова проиграл дуэль Мишурову, который подтащил тогда, когда надо было. В четвёртом матче как бы напрашивается появление в воротах Сергея Мыльникова, но это выглядит очень рискованным шагом.

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А что же «Трактор»? А команда в атаке порой как будто просто не понимала, что делать под таким давлением, сбиваясь на постоянные неподготовленные броски. Показательно, что два гола были забиты после мощных выстрелов защитников с дистанции — на карте бросков вообще видна чёткая линеечка попыток вдоль всей синей линии. Кроме того, снова, как и на старте сезона, появляются большие вопросы к большинству — сегодня 0 голов после четырёх попыток.

При этом «Трактор» мог воспользоваться давней уязвимостью «Адмирала»: команда далеко не всегда держит заданный темп все 60 минут. В прошлом году это было одной из важных причин пролёта мимо плей-офф, в этом году приводило ко многим болезненным поражениям. И в третьем периоде «Трактор» действительно хорошо поддавил и был близок к тому, чтобы вскрыть плотную, но наевшуюся оборону — однако не забил. В овертайме бежать и давить с такой скоростью было уже чревато.

Ну и, конечно, не стоит забывать фактор мотивации. У «Адмирала» в составе немало бывших игроков «Трактора»: это и защитник Александр Шепелев, и форвард Джек Родевальд. Однако главным героем матча стал Никита Сошников. Конечно, наверняка в комментариях можно будет прочитать сожаления о том, что такого игрока отпустили — однако год назад за 11 игр плей-офф у Никиты было лишь три очка, и свой контракт с «Адмиралом» он подписал только в начале октября. Сегодня опытный форвард как будто отыгрывался за эти мучения и праздновал все голы так, как будто уже вывел команду во второй раунд.

«Адмирал» — «Трактор» Фото: hctraktor.org

В общем, впереди у «Трактора» ещё и испытание по имени «акклиматизация», вопросы по основному вратарю и тактике. С другой стороны, можно вспомнить, как год назад «Металлург» чуть лучше играл с «Амуром» и как сам «Трактор» на зубах вытащил серии с «Барысом» и «Ак Барсом» в 2013-м. Почти весь год жизнь «Трактора» была тишью да благодатью — а без испытаний чемпионство не даётся.

А что же «Адмирал»? А им надо просто гнуть свою линию — методы 2023-го вряд ли забыты.