«Он мог забить шесть, мне стоило заткнуться». Реакция Америки на 890-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин продолжает вершить историю. В неудачно складывавшемся матче с «Баффало» капитан «Вашингтона» забил 37-й гол в сезоне и 890-й — в карьере, подарив надежду столичной команде на камбэк.

Оного не произошло, зато теперь Ови находится лишь в четырёх шайбах от Уэйна Гретцки и в пяти — от нового рекорда НХЛ.

Попутно нападающий «Кэпиталз» отдал две результативные передачи, а также отметился несколькими статистическими достижениями. Овечкин вышел на единоличное второе место по количеству голов для хоккеиста НХЛ в возрасте 39+ лет. Алекс обогнал Джонни Бьюсика (36 в сезоне-1975/1976). Теперь он уступает лишь Горди Хоу, который забросил 39 шайб в сезоне-1967/1968 и 44 шайбы в сезоне-1968/1969.

Кроме того, Ови забил свой 42-й гол в матчах с «Баффало». Благодаря этому он обогнал Петера Штястны (41) в списке лучших снайперов во встречах с «клинками». Чаще капитана «Вашингтона» ворота «Сэйбрз» поражали лишь Яромир Ягр (46) и Даниэль Альфредссон (44).

Как же в Северной Америке отреагировали на 890-й гол Овечкина?

«Вернувшись, он с лихвой отомстил»

Журналист Грант Паульсен отметил, что Александр изменился как хоккеист, и это очень хорошо заметно по тому, как он забросил очередную шайбу.

«Овечкину не хватает всего пяти голов, чтобы превзойти Гретцки. У него есть девять матчей, чтобы забросить эти шайбы. Сегодняшний гол символичен в плане того, как Алекс изменился. Припарковался перед воротами, перенаправив шайбу в ворота», — написал Паульсен.

Александр Овечкин Фото: Hannah Foslien/Getty Images

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер рассказала, как Овечкин сумел вернуть должок за то, что во втором периоде он сыграл всего 2 минуты 52 секунды.

«После того как Ови, казалось, усадили на скамейку во втором периоде, он, вернувшись, с лихвой отомстил, забив свой 890-й гол в карьере и вдохнув в «столичных» немного жизни в третьем периоде, а также оказавшись в пяти шайбах от побития рекорда Уэйна Гретцки за всю историю.

Овечкин добрался до ворот и подправил бросок Расмуса Сандина, пустив шайбу мимо Джеймса Раймера, сократив отставание своей команды до двух голов и вдохнув жизнь в «Вашингтон». Теперь у Алекса 37 шайб в этом сезоне, что является пятым показателем в НХЛ, несмотря на то что он пропустил 16 встреч из-за перелома малоберцовой кости.

39-летний игрок также отдал две результативные передачи. Он забил три гола в своих последних семи матчах», — написала Сильбер.

Журналист Тарик Эль-Башир отметил реакцию болельщиков: «Толпа в Вашингтоне скандирует «Ови!»

Журналистка The Washington Post Бейли Джонсон эмоционально отреагировала на гол нападающего: «6:4. Я верила, что это будет Алекс Овечкин. Трясись, греми и крутись!».

«Можно посчитать по пальцам одной руки!»

Пресс-служба телеканала Sportsnet в соцсетях написала: «Можно посчитать по пальцам одной руки!»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал, что Овечкин, кажется, не сильно порадовался своей новой шайбе.

«Алекс не был особенно заинтересован в разговорах о том, как забил свой 890-й гол.

Шайба, который приблизила Овечкина на расстояние пяти точных бросков к побитию рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ, дала «Вашингтону» некоторую надежду на камбэк в третьем периоде, но в конечном итоге этого не произошло, и «столичные» коряво проиграли со счётом 5:8 от «Баффало», — написал Гулитти.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал, когда Ови может побить рекорд Гретцки, если продолжит забивать в том же темпе.

«Овечкин теперь в пяти голах от бессмертия после того, как нашёл золотую жилу против «Сэйбрз».

Теперь Алекс на пути к тому, чтобы сравняться с рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов 12 апреля в Коламбусе и побить его 15 апреля в Нью-Йорке во встрече с «Айлендерс», — написал Оланд.

«У меня мурашки по коже от того, что я сегодня здесь, на арене, и смотрю на это. Алекс Овечкин вписал своё имя в протокол. Прекрасное подставление прямо перед воротами, и вот она, 890-я для Великой восьмёрки… ему осталось пять, чтобы добраться до Гретцки», — сказал в ходе эфира известный комментатор и журналист Крейг Лафлин, который второе десятилетие работает на матчах «Вашингтона». Встреча с «Баффало» стала для него первой после операции на сердце.

«Это безумное число. Не думаю, что я когда-либо забью столько в NHL25»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас после встречи отметил, насколько много Овечкин забил в НХЛ. Так много, что этого результата с трудом можно будет достичь даже в игре.

«Это безумное число. Не думаю, что я когда-либо забью столько в NHL25. Может быть, сделаю это в NHL26. А может, вообще ни в одной из них.

Ови гонится за чем-то особенным. Он помог нам приблизиться к сопернику в этой встрече, но мы снова совершили пару ошибок, которые стоили нам всего матча», — сказал Протас.

Однако самую забавную реакцию выдал главный тренер «Баффало» Линди Рафф. Перед игрой его спросили, насколько маловероятно, что Овечкин забьёт все шесть голов, необходимые ему для того, чтобы обойти Гретцки, в матче с «Сэйбрз». Наставник пошутил: «Я бы не стал его списывать со счетов».

Рафф вспомнил эти слова, когда преимущество «Баффало» в три гола быстро сократилось до минимума, а Овечкин приложил руку к обоим голам «Вашингтона». Поначалу показалось, что капитан «столичных» забросил и пятую шайбу команды, однако на повторе было заметно, что свою клюшку под бросок Алекса подставил Пьер-Люк Дюбуа, на которого и записали гол.

«Когда они начали забрасывать шайбы, я подумал, что Овечкин может забить свои шесть голов. Мне следовало заткнуться», — сказал Рафф.