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СКА — Динамо Москва — 5:3, третий матч серии плей-офф КХЛ — 2025, отчёт, видео, всё главное, 31 марта 2025 года

СКА и «Динамо» выдали огненный матч! Эта серия заслуживает длиться долго
Павел Панышев
Отчёт СКА — «Динамо» Москва — 5:3
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А пока команда Алексея Кудашова продолжает оставаться в ранге фаворита.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА пока нет никаких неожиданностей. Команда Алексея Кудашова изначально выглядела фаворитом, уверенно провела концовку регулярного чемпионата, а затем выиграла два домашних матча у коллектива Романа Ротенберга. При этом армейцы могли зацепиться за вторую встречу, но привет в сторону Санкт-Петербурга снова передал форвард Никита Гусев. Именно такие мастера зачастую и решают судьбу противостояний.

Почему у СКА не получается серия с «Динамо»:
СКА пытался отойти от стиля, который ставил три года. С «Динамо» это не помогает
СКА пытался отойти от стиля, который ставил три года. С «Динамо» это не помогает

«Не вижу критической ситуации для СКА в серии с московским «Динамо». Счёт 0-2 пока не отражает ничего. В каждом матче идёт ожесточённая борьба, исход третьей встречи может быть любым. Думаю, преимущество будет на стороне петербуржцев. В состав вернутся Плотников и Никишин, думаю, сыграет и защитник Андрей Педан, который добавит жёсткости и габаритов.

СКА уже не раз вытаскивал серии после счёта 0-2. Так было в противостоянии со «Спартаком» и минским «Динамо». Если счёт станет 1-2, то серия точно затянется и станет одной из самых интересных в первом раунде», — заявил известный в прошлом защитник, а ныне тренер Дмитрий Рябыкин.

Действительно, перед сегодняшней игрой СКА вывел своего капитана Никишина из списка травмированных. Ох как не хватало Александра на льду! Вернулся в заявку и Педан, а вот Плотников оказался вне состава. Видимо, Сергей по-прежнему не готов физически.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

Хозяева с ходу взялись за дело: отступать им было некуда. Грицюк сместился на левый фланг и прострелил на пятак. У Демидова не получился бросок, но шайба отскочила обратно к Арсению, который поразил пустой угол ворот Моторыгина.

Динамовцы постепенно налаживали контроль над шайбой, дважды играли в большинстве, однако сравнять счёт до перерыва так и не смогли. Здорово выглядел Заврагин, а где-то просто не хватало удачи.

Во втором периоде зрители увидели фирменную «птичку» от Евгения Кузнецова. Алистров ушёл к лицевому борту и сделал перевод в центр, форвард хозяев обработал шайбу и с кистей резко бросил в ближнюю девятку. Это первый гол Жени за СКА в плей-офф. Более того, Кузнецов забросил первую шайбу в Кубке Гагарина за почти 12 лет – предыдущую нападающий оформил 7 апреля 2013 года ещё в форме «Трактора».

Правда, москвичи быстро сократили отставание: Сикура сделал скидку на синюю линию на Ожиганова, который мощным броском в большинстве огорчил Заврагина. Кто должен был выручать и тащить на себе СКА? Правильно, Никишин. Шикарный бросок в большинстве – без шансов для вратаря.

В середине третьего отрезка встречи Комтуа буквально затолкал шайбу за ленточку на чужом пятаке, сократив отставание от «Динамо» до минимума.

Далее команды обменялись голами: на шайбу Сикуры отличным кистевым броском в самый нужный момент ответил Карпухин.

И всё бы хорошо для СКА, но Бардаков зачем-то ткнул клюшкой Комтуа, за что схлопотал пятиминутный штраф. Кудашов заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, однако бело-голубые пропустил в пустые ворота от Акользина. И, что интересно, в ассистенты записали Заврагина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

5:3 – СКА буквально на жилах достоял и дотерпел в этой встрече. Счёт в серии теперь 2-1 в пользу «Динамо», но команды уже точно вернутся в Москву. Всё только начинается!

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