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Результаты матчей КХЛ за 31 марта 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф КХЛ, расписание матчей 1 апреля

Ротенберг жёстко наехал на Кудашова, «Адмирал» творит сенсацию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 31 марта 2025 года
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«Сибирь» вернулась в серию с «Салаватом», «Торпедо» — на грани вылета.

31 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников – 03:25 (5x5)     2:0 Сошников (Завгородний) – 13:58 (5x5)     2:1 Кэмпфер (Коромыслов, Ткачёв) – 31:50 (5x5)     2:2 Блажиевский (Кадейкин) – 32:53 (5x5)     3:2 Шулак (Завгородний, Сошников) – 37:38 (5x4)     3:3 Дер-Аргучинцев (Глотов) – 41:14 (5x5)     4:3 Сошников (Шестаков, Солянников) – 76:17 (5x5)    

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

«Адмирал» открыл счёт в начале матча после грубых ошибок хоккеистов «Трактора» — вратаря Зака Фукале и защитника Логана Дэя. Голкипер поехал за ворота за шайбой и отдал передачу ближайшему защитнику Дэю, который выдал пас точно на клюшку нападающему «Адмирала» Никите Сошникову, и он касанием переправил её в пустые ворота. Через несколько минут Сошников вновь воспользовался нерасторопностью обороны гостей и оформил дубль. «Трактор» сумел сравнять счёт во втором периоде — голы в течение минуты забили защитники Стивен Кэмпфер и Артём Блажиевский. Под занавес второго периода Либор Шулак вновь вывел хозяев вперёд. На старте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт равным — 3:3. Сошников упустил отличный момент за секунду до конца третьего периода, Фукале коснулся шайбы ловушкой. Встреча перешла в овертайм, где победу праздновали хозяева. Сошников оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Яковлев (Аланов, Андреофф) – 00:20 (5x5)     2:0 Пьянов (Бек, Широков) – 53:30 (5x4)    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Счёт в матче был открыт на 20-й секунде. Заброшенной шайбой отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Демидов) – 03:54 (5x4)     2:0 Кузнецов (Алистров, Педан) – 24:25 (5x5)     2:1 Ожиганов (Сикура, Комтуа) – 30:25 (5x4)     3:1 Никишин (Грицюк) – 38:15 (5x4)     3:2 Комтуа (Пыленков, Пакетт) – 50:34 (5x5)     3:3 Сикура – 52:53 (5x5)     4:3 Карпухин (Хайруллин) – 53:54 (5x5)     5:3 Акользин (Заврагин) – 58:02 (en)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».

На четвёртой минуте счёт в матче открыл Арсений Грицюк. На 25-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу СКА. На 51-й минуте Макс Комтуа забил второй гол гостей. На 53-й минуте Дилан Сикура сравнял счёт во встрече. Минуту спустя Илья Карпухин снова вывел хозяев вперёд.

На 59-й минуте Павел Акользин забросил пятую шайбу СКА, после чего Роман Ротенберг начал орать на Алексея Кудашова через скамейку, а затем нецензурно выругался. На флеш-интервью после матча Ротенберг заявил: «Хочу обратиться в судейский комитет, там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лёд. Он делал это, когда он был в «Локомотиве», он делает это постоянно. Пусть разберутся там!».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Конюшков (Абрамов) – 04:29 (5x4)     1:1 Алексеев (А. Радулов) – 07:21 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 10:13 (5x5)     2:2 Войнов (Виноградов) – 23:38 (5x4)     2:3 Каюмов (Берёзкин) – 23:54 (5x5)     2:4 Каюмов – 59:23 (en)    

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Локомотива»

Счёт в матче открыл Богдан Конюшков на пятой минуте. На восьмой минуте Денис Алексеев отыграл одну шайбу. На 11-й минуте Максим Шалунов вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Вячеслав Войнов сравнял счёт во встрече. Несколько секунд спустя Артур Каюмов снова вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода Каюмов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Сетка плей-офф КХЛ

Расписание матчей 1 апреля

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
01 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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