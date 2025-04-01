Ротенберг жёстко наехал на Кудашова, «Адмирал» творит сенсацию. Итоги дня в КХЛ

«Сибирь» вернулась в серию с «Салаватом», «Торпедо» — на грани вылета.

31 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала».

«Адмирал» открыл счёт в начале матча после грубых ошибок хоккеистов «Трактора» — вратаря Зака Фукале и защитника Логана Дэя. Голкипер поехал за ворота за шайбой и отдал передачу ближайшему защитнику Дэю, который выдал пас точно на клюшку нападающему «Адмирала» Никите Сошникову, и он касанием переправил её в пустые ворота. Через несколько минут Сошников вновь воспользовался нерасторопностью обороны гостей и оформил дубль. «Трактор» сумел сравнять счёт во втором периоде — голы в течение минуты забили защитники Стивен Кэмпфер и Артём Блажиевский. Под занавес второго периода Либор Шулак вновь вывел хозяев вперёд. На старте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт равным — 3:3. Сошников упустил отличный момент за секунду до конца третьего периода, Фукале коснулся шайбы ловушкой. Встреча перешла в овертайм, где победу праздновали хозяева. Сошников оформил хет-трик.

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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Счёт в матче был открыт на 20-й секунде. Заброшенной шайбой отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».

На четвёртой минуте счёт в матче открыл Арсений Грицюк. На 25-й минуте Евгений Кузнецов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. На 39-й минуте Александр Никишин забросил третью шайбу СКА. На 51-й минуте Макс Комтуа забил второй гол гостей. На 53-й минуте Дилан Сикура сравнял счёт во встрече. Минуту спустя Илья Карпухин снова вывел хозяев вперёд.

На 59-й минуте Павел Акользин забросил пятую шайбу СКА, после чего Роман Ротенберг начал орать на Алексея Кудашова через скамейку, а затем нецензурно выругался. На флеш-интервью после матча Ротенберг заявил: «Хочу обратиться в судейский комитет, там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лёд. Он делал это, когда он был в «Локомотиве», он делает это постоянно. Пусть разберутся там!».

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Локомотива»

Счёт в матче открыл Богдан Конюшков на пятой минуте. На восьмой минуте Денис Алексеев отыграл одну шайбу. На 11-й минуте Максим Шалунов вывел гостей вперёд. На 24-й минуте Вячеслав Войнов сравнял счёт во встрече. Несколько секунд спустя Артур Каюмов снова вывел гостей вперёд. В концовке третьего периода Каюмов оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 4:2.

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Расписание матчей 1 апреля