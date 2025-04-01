Праздник у Мичкова продолжается! Больше очков в НХЛ за неделю набрал только Кучеров

После отставки Джона Тортореллы Матвей Мичков расправил плечи и задышал полной грудью. В двух матчах с «Монреалем» и «Баффало» 39-й номер «лётчиков» забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу. Причём в игре с «Канадиенс» всё должно было заканчиваться хет-триком, но Матвей непостижимым образом не попал в пустые ворота, угодив в штангу.

Встреча «Филадельфии» и «Нэшвилла» не могла внести каких-то значимых изменений в турнирную таблицу, так как обе команды уже потеряли шансы на плей-офф. Первый период вышел безголевым, но два самых интересных момента случились именно с российскими игроками. Мичков не реализовал выход «один в ноль» после невероятной передачи «свечкой» от Конечны. А Иван Федотов едва не совершил жуткий привоз, но сам же успел исправить ситуацию.

Все голы были забиты во втором периоде, и в обеих шайбах «Филадельфии» поучаствовал Мичков. В первом случае он поучаствовал в роскошной комбинации с Конечны и Пилингом, который счёт и открыл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А во втором у Матвея не получился бросок, но рядом оказался Драйсдейл, тут же отправивший шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После отставки главного тренера «лётчики» одерживают третью победу подряд, а Матвей Мичков показывает какую-то невероятную результативность на этом отрезке – семь очков набрал российский форвард. На этом отрезке в НХЛ больше результативных баллов набрал только один человек – его имя Никита Кучеров. Праздник молодого российского нападающего продолжается.

Отметить надо и Ивана Федотова, который сегодня отразил 28 бросков, стал третьей звездой матча, а также одержал первую победу за месяц.