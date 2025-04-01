«Трактор» реально может вылететь, в «Северстали» злятся на правила. Мнение о плей-офф КХЛ

В плей-офф КХЛ все серии перебрались на арены нижесеяных соперников, где команды сыграли третьи матчи своих противостояний. Что мы увидели?

«Локомотив» — «Торпедо»

Счёт в серии: 3-0 (3:1, 2:0, 4:2).

«Торпедо» в Нижнем Новгороде выглядело здорово. И счёт открыло, и два большинства реализовало, используя классику с дальним броском защитника и скрином на пятачке, и отыграться сумело по ходу игры. Но что толку? «Локомотив» не заметил локальных трудностей и просто перемолол соперника, добившись нужного результата.

«Локомотив» — «Торпедо» Фото: ХК «Локомотив»

На стороне ярославцев командный опыт и набор сильных качеств, которые намного больше подходят для плей-офф, чем торпедовские. Нижегородцы, конечно, могли зацепиться за результат, но как им выиграть хотя бы одну игру в серии, если через считаные секунды после важного гола они допускают выход «два в ноль» на свои ворота?

Что ждём дальше

Даже не знаю, как Игорю Ларионову настраивать свою команду на четвёртый матч. Стараться ещё больше, чтобы снова разбиться об стену? «Торпедо» нужно серьёзно корректировать стиль, чтобы быть конкурентоспособным против такого оппонента, но этим нужно заниматься весь сезон. Сейчас всё говорит о том, что «Локомотив» дожмёт нижегородцев в четвёртом матче и без лишней драматургии.

«Динамо» М – СКА

Счёт в серии: 2-1 (3:1, 2:1 ОТ, 3:5).

В третьем матче мы увидели всех ангелов и демонов СКА. Яркая атака перестала бить тараном, а сделала ставку на индивидуальное мастерство хоккеистов, и сразу пришли голы. Однако оборона и дисциплина армейцев практически справились с задачей всё испортить. «Динамо» внешне легко ушло с 1:3 на 3:3 в третьем периоде, а большой штраф Бардакова в концовке мог стать приговором для СКА, но у петербуржцев всё-таки тоже есть морально-волевые качества, да и Алексей Кудашов явно поторопился с заменой Моторыгина на шестого полевого.

Что касается «Динамо», то москвичи, как и ожидалось, спокойно работали весь матч, не слишком обращая внимание на счёт, однако в этот раз эмоции СКА оказались сильнее холодного расчёта бело-голубых.

Что ждём дальше

Продолжение интересной серии равных, но очень разных соперников. А если СКА и дальше будет много забивать, то это противостояние получится ещё и результативным.

«Спартак» — «Северсталь»

Счёт в серии: 3-0 (5:4 ОТ, 4:2, 1:0).

Андрей Козырев злился после третьей игры, что «Северсталь» проиграла «исключительно вратарю соперника», но, во-первых, это выглядит слишком слабой причиной при нуле голов за матч при 40 бросках, а во-вторых, это совершенно нормально для плей-офф. В кубковых матчах победы добываются обороной, надёжной игрой голкипера, вселенским терпением и тактической гибкостью. Прописные истины, однако в «Северстали», видимо, намерены идти против правил до конца.

Что ждём дальше

Правда, в таком случае конец для «Северстали» наступит очень быстро. «Спартак»-то перестроился на кубковые рельсы (насколько это возможно, когда мы говорим о красно-белых) и готов оформлять проход в следующий раунд уже в четвёртой игре. Правда, на 4-0 в серии я поставить не готов. Череповец будет продолжать играть в свой хоккей, ничего другого подопечным Козырева не остаётся, но где гарантии, что москвичи будут и дальше близки к идеалу в обороне, а Загидулин поставит сильные матчи на поток?

«Динамо» Мн – ЦСКА

Счёт в серии: 2-1 (5:2, 5:3, 1:4).

Что ж, посыл от Долженкова хоть и был ужасен по форме, но оказался действенным по сути, ведь в ЦСКА поняли, что погасить кураж «зубров» можно силовым, физическим хоккеем. Возможно, это работает только на домашней площадке армейцев, ведь Илья Воробьёв сказал, что и в Минске его команда играла жёстко.

«Динамо» Мн – ЦСКА Фото: ХК ЦСКА

Так или иначе, ЦСКА вернулся в серию, наконец-то проявили себя форварды красно-синих, а оборона и вратарь «Динамо» в очередной раз напомнили, что для успеха им всякий раз нужны сильнейшая мотивация и уже упомянутый кураж. В третьей игре серии его, очевидно, не было, неопытная, в общем-то, команда Дмитрия Квартальнова наделала много ошибок (ещё и под постоянным силовым давлением соперника) и логично проиграла. Ключ к победе в серии ЦСКА найден, но пока всё зависит от «Динамо».

Что ждём дальше

ЦСКА, понятно, будет играть в той же манере, но и Минск, кажется, может стать жёстче. Так что жду, что в этой серии станет меньше хоккея и больше битвы, ну а успех будет зависеть от того, чей голкипер меньше ошибётся. По старту серии это выглядит как лотерея.

«Трактор» — «Адмирал»

Счёт в серии: 1-2 (4:5, 2:1 ОТ, 3:4 ОТ).

«Адмиралу» я перестал удивляться по ходу первой игры серии, а вот «Трактор» поражает до сих пор. То не настроится нужным образом, то не сможет качественно провести больше одного периода, то игроки челябинцев примутся допускать такие ошибки, которые трудно простить даже на предсезонных матчах. «Трактор», излучавший уверенность в своих силах всю регулярку, почему-то оказался ментально не готов к плей-офф, ведь все эти ошибки Дэя, Фукале и прочих идут не от какого-то сумасшедшего давления «Адмирала», а от изначальной вальяжности. Она не пропала после первой игры, просто спряталась, и есть ощущение, что хоккеисты «Трактора» попросту не верят, что могут вылететь в первом раунде от восьмой команды Востока.

Но они могут вылететь! «Адмирал»-то своей прыти не испугается, на это глупо рассчитывать. И ведь теперь «морякам» даже проще, чем два года назад. Тогда всё зависело от степени самоотверженности обороны и игры Никиты Серебрякова, а сейчас основные аргументы владивостокцев на другой половине площадки. Ещё после первой игры писал, что «Адмирал» готов соревноваться с «Трактором» в открытом хоккее, ведь у «моряков» хватает исполнителей. И с учётом формы Фукале это становится для челябинцев проблемой.

Что ждём дальше

Бенуа Гру пора доходчиво донести до своих парней, что всё очень серьёзно, хотя канадец и сам как будто бы слегка растерян. Ещё бы, ведь у него вдруг перестали работать многие вещи, на которые он опирался весь сезон. Пока Гру будет разбираться со всем этим, есть риск упустить серию совсем, потому что опытнейший Леонид Тамбиев, очевидно, попал в свою стихию и чётко знает, что делать дальше. Однако всё-таки совокупного мастерства у «Трактора» больше, детские ошибки игроков не могут продолжаться вечно, поэтому челябинцы, разумеется, способны прийти в себя и затянуть серию. Правда, сказать сейчас, кто её в итоге заберёт, я действительно не готов.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Счёт в серии: 2-1 (7:0, 8:2, 0:2).

Я ждал мужского хоккея от «Сибири» в домашних матчах, и в третьей встрече серии новосибирцы не подвели. Рецепт успеха маленьких команд в плей-офф очень простой: пластаться, ловить всё на себя, играть попроще и не допускать ошибок, надеяться на вратаря и ждать шансы у чужих ворот. Именно так «Сибирь» и выиграла, забив в начале и концовке встречи и нейтрализовав при помощи сразу двух голкиперов все уфимские угрозы.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» Фото: ХК «Сибирь»

«Салават», конечно, выглядел мощнее, и где-то гостям просто не повезло, однако вот вам пример, что бывает в матче, когда у легионеров Уфы не летит, да ещё и соперник намерен выловить зубами все шайбы, отправленные в сторону их ворот. А ведь в глубине плей-офф иначе не бывает.

Что ждём дальше

Не уверен, что «Сибирь» сможет каждый матч играть с таким же яростным коллективным настроем, да ещё и практически не ошибаться. Не уверен, что такая атака «Салавата» может молчать дольше одной игры. Поэтому пока не слишком верю в затягивание серии, но небольшие предпосылки к этому начинают появляться. Сейчас в дело вступит психология, а с ней у «Салавата» Виктора Козлова в двух прошлых плей-офф всё было очень плохо.

«Металлург» — «Авангард»

Счёт в серии: 0-3 (1:4, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ).

В третьем матче серии «Металлург» снова играл здорово, но снова проиграл. Слишком мало забил в солидный период доминирования (это примерно полтора периода), а в овертайме у уральцев уже и не было сил атаковать. Да, можно вспомнить выход «один в ноль» у Моисеева, но ведь его целиком и полностью «привёз» защитник Чистяков. А так «Авангард» окучивал в дополнительное время зону Смолина, и в конце концов Ткачёв дождался ошибки соперника.

Фактор Ткачёва, понятно, пока становится решающим в этой серии, однако тут снова стоит сказать в целом о преимуществе «Авангарда» в индивидуальном мастерстве игроков. «Ястребы» не критично уступают «Металлургу» в движении, не проигрывают борьбу, а в решающие моменты матчей забивать голы получается именно у них, а не у магнитогорцев. Что это: фарт, психология или, опять же, мастерство? Да в целом всё вместе, ведь тут одно проистекает из другого.

Что ждём дальше

Ждём увидеть, в каком состоянии выйдет «Металлург» на четвёртую игру. Не надо забывать, что эта команда хоть и выиграла Кубок Гагарина год назад, но не может похвастать богатым кубковым опытом. Например, в своём «золотом» походе магнитогорцы ни разу не уступали в серии даже в один матч, не говоря уже про 0-3. Так что ситуация для них новая, тяжёлая, однако посмотрим, какой силой обладает речь Андрея Разина.

«Автомобилист» — «Ак Барс»

Счёт в серии: 2-1 (1:4, 4:3, 3:2 2ОТ).

«Автомобилист», как и ожидалось, в гостевом матче плей-офф оказался как рыба в воде. В третьей игре всё шло к достаточно спокойной победе уральцев, но «Ак Барс» мощно вмешался в этот печальный для себя сценарий, отыграв две шайбы за минуту. И тут уже, казалось, хозяева должны были дожимать соперника при своих трибунах, однако «Автомобилист» успокоил игру и дождался голевого шанса во втором овертайме. Словом, несколько нелогичный ход матча, хотя при этом он показывает, что в этой серии не стоит слишком опираться на какие-то стереотипы.

Что ждём дальше

Упорной, равной борьбы в каждом матче – чего же ещё? При этом если стиль «Автомобилиста» знаком и понятен, то «Ак Барсу» Гатиятулина явно нужно быть убедительнее. Для игры «от печки» этой версии казанцев не хватает выучки и системности, а в атакующем хоккее, очевидно, не достаёт умения дожимать соперника. Хотя, может, для успеха «Ак Барсу» просто достаточно не получать 0:2 к началу второго периода?