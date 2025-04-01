Изнанка детского турнира в Сириусе — сенсации, экскурсии и разговоры по душам с психологом

Яркие огни, лазерное шоу, центральная трибуна, заполненная зрителями, официальные лица на церемонии, торжественное вбрасывание, детский смех – так открывали Sirius Sochi Cup – 2025. Этот детский турнир для самых маленьких (в этом году участвуют команды 2016 года рождения) – визитная карточка и гордость Сириуса и ХК «Сочи».

Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин рассказал о целях этого турнира и его значимости для федеральной территории: «Турнир проходит уже пятый год, собирает большое количество участников. Есть школы, которые приезжают уже не в первый раз, и для них это большое событие. Очень важно, что олимпийский лёд используется для детского хоккея, развитие талантов и детского спорта – это одна из задач ФТ Сириус. Надеемся, что этот замечательный турнир станет для детей отличной мотивацией и они вырастут такими же прекрасными хоккеистами, на которых равняются».

В этом году в гала-матче сыграла сборная Сириуса, но на основной турнир она не была заявлена. Однако такое желание есть: «Самое главное, что уже появился федеральный закон, который позволяет нам создавать свои сборные команды. Мы смотрим вперёд, и хоккей – это вид спорта, который должен развиваться в Сириусе, потому что ледовых площадок у нас много. Конечно, сборная ФТ Сириус в будущем будет участвовать в таких турнирах», — добавил Плишкин.

Турнир растёт и развивается. В прошлом году он получил статус международного за счёт команды из Беларуси, в этом году число участников увеличилось с 10 до 12. Есть планы расширяться и дальше – хотя тогда уже потребуется либо деление на дивизионы, либо задействовать ещё одну арену. «Всё стало ещё красивее, лучше, а самое главное – больше положительных эмоций у детей, тренеров, родителей. Всё это даёт нам импульс вкладывать ещё больше усилий в развитие турнира», — говорит директор ДЮСШ ХК «Сочи» Вячеслав Угрюмов.

Обратная связь действительно исключительно положительная: «Детишки на таких турнирах набираются опыта, набираются игрового мышления. Мы тоже смотрим, кто как себя ведёт в разных игровых ситуациях, потому что ребята должны уметь играть и на большом льду, и на маленьком.

Уровень турнира отличный – профессиональный подход, судьи хорошие. Организация на уровне – всё недалеко от отеля, удобно. Детям нравится, говорят, что хотят ещё приехать в Сочи. Спасибо организаторам, что собрали хорошие команды, есть с кем поиграть», — говорит тренер «Авто-Спартаковец» Евгений Герасимов.

Прибавилась команда из Турции, страны, где хоккей ещё пока настоящая экзотика. Школа «Бузадам» представляет частный клуб, поэтому в бюджетах на поездки своих воспитанников не ограничена и часто участвует в турнирах в разных странах. В команде – не только турки, но и русскоговорящие дети, так что проблем с коммуникацией не возникает. Главный тренер клуба – белорус Александр Супрун – рассказал, что в Турцию попал по приглашению агента и такие турниры для них – возможность для ребят посмотреть уровень школ сильных хоккейных стран и проверить себя в противостоянии с ними. На Sirius Sochi Cup в этом году «Бузадам» показал очень неплохой для начинающих результат – восьмое место.

Команда «Бузадам» Фото: ХК «Сочи»

«В Турции начинает развиваться хоккей, им очень интересно, они много ездят по странам, стараются посещать все возможные турниры. Здесь всё комфортно, я сам из Беларуси, в прошлом году здесь выступала команда из моего города, поэтому знал, какой здесь уровень, как принимают гостей. Для детей это настоящий праздник, они общаются, есть турецкие ребята, которые разговаривают на русском. Один из них у нас как переводчик работает!

Детям всегда интересны больше игры, а не тренировки, они в них растут. Если сравнивать Турцию и Россию, конечно, важно, чтобы ребята посмотрели уровень игры. Мы бы с удовольствием приехали сюда и в следующем году, и, если будут спрашивать, я бы точно порекомендовал этот турнир», — рассказывает Супрун.

Есть в команде и девочки – их вообще на турнире с каждым годом всё больше. В 2024-м были две юные хоккеистки в камчатском «Вулкане», а теперь женский пол представлен в шести командах.

Следят за турниром и в ФХР – в Сириусе хоккей от федерации курирует известный хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта Равиль Гусманов, который присутствовал на церемонии открытия. «Я в детстве тоже участвовал в таких турнирах, они имеют большое значение не только для хоккейного развития, но и для развития человеческих качеств. Уверен, кто-то из этих ребятишек в будущем станет великим хоккеистом. Игра поперёк площадки в этом возрасте полезна – меньше бегать, больше работы с шайбой, больше голов и эмоций. Федерация следит за этим турниром и участвует в развитии хоккея в Сириусе», — сказал Гусманов.

Для детишек «Сочи» продумал большую программу, где была учтена каждая деталь. Обычный день на турнире для ребят проходит так: утром, после завтрака, команды приезжают на арену. Разминка, первый матч – дальше время для отдыха. Например, можно посетить лекцию об истории хоккея, которые проходят в небольшом музее на арене «Шайба». Там представлены вырезки из газет, атрибутика прошлых лет, на мониторах крутят видео про историю «Красной машины».

В фойе есть зона PlayStation, зона настольного тенниса и различных подвижных игр. Ребята заняты, тренеры и родители в это время тоже могут передохнуть. Потом – следующая встреча, обед в отеле и время для отдыха и прогулок. Ближе к вечеру – третья игра, потом – ужин и свободное время. «Не все дни загружены полностью, есть дни, когда у команд по одному, максимум два матча. Сами родители просят: дайте нам насладиться морем, подышать воздухом. Так что расписание сбалансировано. Есть и экскурсионная программа, и тестирование ребят на специальном оборудовании Сириуса, и общение с психологом. Милица Ясенецкая – очень опытный специалист, настоящий профессионал, а ведь родителям тоже важно учиться, потому что не все понимают специфику общения с тренерами и детьми, работы школы. Родителям такие мероприятия очень нравятся, у них есть запрос на это», — рассказывает исполнительный директор ХК «Сочи» Кирилл Потапов.

Команда «Альфа» Фото: ХК «Сочи»

ДЮСШ ХК «Сочи» в этом году неожиданно уступил в полуфинале плей-офф и в итоговой таблице занял только третье место, а первое завоевала команда «Альфа» из Петербурга. Но главное для школы – это то, что на черноморском побережье у детей есть желание заниматься хоккеем – год назад в школе появился седьмой по счёту возраст.

«В этом сезоне мы набрали команду 2018 года, 30 человек, для южного региона это неплохая цифра. Надеемся, за этот сезон каждый из ребят стал хоть чуть-чуть, но лучше. Все уже самостоятельно катаются, внимательно слушают тренера, с удовольствием ходят на тренировки. Это самое главное. Проводим большую работу, чтобы родители детей дошкольного возраста знали, что можно прийти в «Сочи» и заниматься хоккеем.

Есть и другие достижения. Если в сезоне-2022/2023 ребята 2012 года на Кубке Третьяка заняли 11-е место, то в прошлом сезоне стали уже восьмыми. Команда 2013 года сразу заняла шестое место, в этом сезоне соревнования ещё продолжаются, но команда 2012 года уже выиграла финал первенства ЮФО и СКФО, завоевав право поехать на Кубок Третьяка. Настраиваем ребят и тренеров, чтобы в этом году занять место ещё повыше. Надеюсь, команда 2013 года тоже выиграет свой округ и поедет на всероссийский финал.

Теперь сборная ЮФО и СКФО по 2012 году будет формироваться на базе нашей команды. Они станут участвовать в первенстве федеральных округов. Это здорово, несмотря на увеличение нагрузки.

Есть и выезды на коммерческие турниры, была хорошая победа – дети 2014 года одолели на турнире в Екатеринбурге и магнитогорский «Металлург», и омский «Авангард», заняв в итоге первое место. Ребята 2015 года в Екатеринбурге переиграли «Трактор» и «Автомобилист», привезли второе место. То есть мы уже на равных можем играть с большими школами, где есть огромные традиции. Такие турниры тоже нужны, они расширяют кругозор, дают практику в матчах с командами из других регионов, с которыми в официальных соревнованиях можно встретиться только на Кубке Третьяка», — говорит Угрюмов.

Что хочется сказать в завершение? Такими и должны быть детские турниры в стране – масштабными, красивыми, прекрасно организованными. Как бы банально это ни звучало, но, окунувшись в такую замечательную атмосферу настоящего хоккейного праздника, мальчишки и девчонки с ещё бо́льшим желанием продолжат приходить на тренировки, с ещё бо́льшей страстью будут отдаваться этой замечательной игре. Наш хоккей от этого только выиграет.