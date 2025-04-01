Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки?

В нынешнем регулярном чемпионате «Вашингтону» осталось провести всего девять матчей. Это значит, что у Александра Овечкина осталось лишь девять возможностей забить оставшиеся четыре гола, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки, и пять — чтобы обойти Величайшего.

Мало сомнений, что капитан «столичных» сумеет стать лучшим голеадором в истории НХЛ уже в этой регулярке. Он забил 37 голов в 57 встречах — это 0,65 шайбы за встречу, при сохранении такого же темпа Овечкин завершит сезон с 43 точными бросками за чемпионат и с 896 — за карьеру.

Однако главный вопрос сейчас таков: когда ждать рекордный гол Алекса?

В НХЛ прогнозируют, что при сохранении темпа нынешнего сезона шайба под номером 895 будет заброшена в гостевом матче с «Айлендерс» 16 апреля. Если Овечкин будет забивать в своём среднем по карьере темпе в 0,60 гола за встречу, то рекорд падёт в выездной игре с «Питтсбургом» 18 апреля.

Но это всё — грубые математические подсчёты. Технически Ови всё равно покорит рекорд в текущем сезоне, но он может как забивать в каждом втором матче и обойти Гретцки в последнем матче регулярки, так и оформить пять шайб в ближайших двух встречах и больше не нанести ни одного точного броска до конца чемпионата.

Тут куда интереснее взглянуть, с кем «Вашингтону» осталось сыграть, и прикинуть, каким соперникам будет больше шансов забить и какие факторы могут повлиять на результативность капитана «Кэпиталз».

Оставшиеся матчи:

Дата (мск) Соперник Где пройдёт матч 2 апреля «Бостон» В гостях 3 апреля «Каролина» В гостях 5 апреля «Чикаго» Дома 6 апреля «Айлендерс» В гостях 11 апреля «Каролина» Дома 12 апреля «Коламбус» В гостях 14 апреля «Коламбус» Дома 16 апреля «Айлендерс» В гостях 18 апреля «Питтсбург» В гостях

Что сразу бросается в глаза? Во-первых, из девяти оставшихся встреч лишь три будут домашними для «Вашингтона».

Играет ли это какую-то роль? Потенциально — нет. Если посмотреть на статистику, в нынешнем сезоне Овечкин забил 18 голов в домашних матчах и 19 — на выезде. То есть на нападающего вряд ли повлияет фактор площадки.

Во-вторых, все соперники, за исключением «Чикаго», — это конкуренты по Восточной конференции. Поэтому Александр хорошо знает всех, с кем ещё придётся сыграть. Но и соперники хорошо изучили Ови.

В-третьих, в начале апреля «Вашингтону» придётся провести две встречи подряд. Плюс дважды «столичные» сыграют матчи спустя менее двух суток после предыдущего. В этом году было пять случаев, когда Овечкину приходилось играть две встречи подряд — суммарно 10 матчей. Он оформил девять голов, включая хет-трик «Эдмонтону». Поэтому кажется, что у «Кэпиталз» есть план, как грамотно использовать Александра в таких ситуациях. Однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в последний раз «столичным» пришлось проводить такие встречи сразу после перерыва на Турнир четырёх наций — то есть Ови успел отдохнуть и набраться сил. Сейчас же игры идут одна за одной, без возможностей для качественного восстановления. Поэтому справедливо учитывать этот фактор как потенциально сдерживающий для капитана «Кэпс».

Однако тут будет логичнее пройтись по каждому из ближайших соперников.

Кому Овечкин должен забить?

На самом деле с календарём в концовке чемпионата «Вашингтону» крайне повезло. Лишь один соперник на данный момент находится в зоне плей-офф — «Каролина», с которой придётся сыграть дважды. Остальные — вне топ-8 в своих конференциях. И только «Коламбус» и «Айлендерс» ещё претендуют на попадание в плей-офф. «Блю Джекетс» отстают от топ-8 на два очка, имея в запасе один матч, «островитяне» — на три.

Нужно сразу обозначить: гонка за плей-офф способна как помочь остановить Овечкина, так и помешать в этом деле. Так, соперники могут больше настраиваться на Алекса как на главную атакующую силу «Вашингтона», но в то же время команда в текущем сезоне способна предложить и другие «угрозы» — от Алексея Протаса до Джейкоба Чикрана. Следовательно, оппоненты, вероятно, будут согласны пропустить от Ови, но остановить других хоккеистов «столичных» и добыть итоговую победу. В идеальном сценарии команды и выигрывают, и не дают капитану «Кэпс» забить, но, вероятнее всего, этого будет тяжело добиться.

Овечкин и Чикран Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Схожая логика действует и на тех, кто уже точно оказался за пределами плей-офф и просто доигрывает сезон. С одной стороны, мотивации у них уже нет, да и не просто же так они пролетели мимо розыгрыша Кубка Стэнли. С другой — наверняка никто не хочет попасть в историю как команда, которая позволила рекорду состояться. Поэтому мотивация на матчи с «Вашингтоном» точно будет запредельной. Вопрос — в возможностях.

Самым сложным соперником из оставшихся будет «Каролина» — вторая команда Востока после «столичных». Кроме того, «Харрикейнз» наравне с «Кэпс» занимают второе место в конференции по количеству пропущенных шайб. Так что пробить Петра Кочеткова и его коллегу Фредерика Андерсена будет крайне сложно. Однако за Овечкина говорит тот факт, что «ураганы» — одна из четырёх франшиз, которым он смог забросить 50+ шайб. Только «Виннипег» пропустил от него больше, чем «Каролина». Поэтому велики шансы, что хотя бы в одном из матчей Александр сумеет отличиться.

Другим неприятным соперником наверняка окажется «Бостон». Конечно, сейчас у «Брюинз» совершенно кошмарная серия из восьми поражений, команда лишилась шансов на плей-офф, рассталась со многими лидерами и теперь пропускает целыми авоськами. Но у Овечкина сложились напряжённые отношения с «мишками». В последний раз нападающий поражал ворота «Бостона» ещё в феврале 2024 года. После этого он ещё трижды встречался с «Брюинз», однако неизменно уходил со льда сухим. Возможно, сейчас — идеальное время прервать неудачную серию. С учётом результатов соперника, шансы забить растут. Однако есть ощущение, что «мишки» и в этот раз сумеют оставить Ови без голов. Хотя бы за счёт мотивации и умения играть против 39-летнего голеадора.

Дважды придётся встретиться с «Айлендерс», и в этих матчах может состояться красивая история. Илья Сорокин — единственный российский вратарь, ещё не пропускавший от Овечкина. Наверняка он знает, как противостоять капитану «Вашингтона», но в то же время любая серия однажды завершается. Для Алекса будет очень символично пробить Сорокина именно сейчас. К тому же «островитянам» сейчас наиболее важен итоговый результат, поэтому едва ли они забивают себе голову погоней Ови. В общем, большие шансы, что капитан «Кэпиталз» забьёт, но сомневаемся, что наберётся больше одного гола в сумме за две встречи.

А вот в случае с «Чикаго» всё понятно. «Чёрные ястребы» занимают предпоследнее место в сводной таблице НХЛ, ни на что не претендуют и к тому же часто пропускают (третьи в лиге). Велики шансы, что Овечкин забросит как минимум одну шайбу — а то и две или даже три.

Самая интересная ситуация – с «Коламбусом». «Синие мундиры» много пропускают и всё ещё претендуют на плей-офф в основном за счёт игры в атаке. Они наверняка будут внимательно следить за Овечкиным, но при этом их максимальная нацеленность на результат помешает нейтрализовать капитана «Вашингтона». Очки слишком ценны для «Блю Джекетс», поэтому локальные задачи отходят на второй план. Главное — вырвать победу. Поэтому в двух матчах суммарно стоит ожидать один-два гола от Александра.

Что примечательно, даже несмотря на потенциальные шайбы Ови, «Коламбус» вполне может зацепиться за очки в обеих встречах.

Овечкин в матче с «Коламбусом» Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Наконец, «Питтсбург».

«Пингвинз» — вторая команда НХЛ по количеству пропущенных голов. «Пингвины» уже пролетели мимо плей-офф и теперь просто доигрывают сезон. Однако настрой на матч с «Вашингтоном» у них точно будет запредельный. «Питтсбург» во главе с Сидни Кросби и Евгением Малкиным точно не намерен пропускать рекордный гол от Овечкина. Хоть это и было бы красиво, есть уверенность, что «Пингвинз» выберут разгромное поражение, но без шайб Алекса, чем крупную победу, но с голом Ови.

Когда ждать рекорд?

Теперь подведём итоги.

При лучших раскладах Овечкин забьёт «Каролине», оформит дубль в ворота «Чикаго», отличится во встрече с «Айлендерс» и подойдёт с 894 голами в карьере к двум подряд матчам с «Коламбусом». Поэтому велики шансы, что нападающий забросит 895-ю шайбу 12 апреля в ворота «синих мундиров».

При худших раскладах Овечкин побьёт рекорд Гретцки 14 апреля — во встрече всё с тем же «Коламбусом» — или же оставит это на заключительный матч регулярки с «Питтсбургом» 18 апреля.

Однако для нападающего «Кэпиталз» всё может завершиться куда лучше, поскольку сдерживающие факторы, о которых мы написали выше, вполне могут не оказать никакого влияния. Всё-таки впереди ещё почти три недели чемпионата, и произойти может всё что угодно, ведь это самое непредсказуемое время в регулярке. Поэтому нам даже в лучших раскладах приходилось учитывать спад «Вашингтона», возможный спад Ови и из-за этого немного занижать планку ожиданий.

Понятно, что наши прогнозы всё равно достаточно «грубые» и примерные. Но главное, о чём они говорят — даже при наихудших раскладах Овечкин должен побить рекорд до конца нынешней регулярки. Это кажется неизбежным. А если учитывать уровень оставшихся соперников, Алекс легко может забить свои пять голов уже на этой неделе — то есть за следующие три-четыре матча.

Как будет в реальности — увидим. Но пока надеемся на Ови и готовимся к Великому рекорду. А там и до отметки в 900 шайб — рукой подать.