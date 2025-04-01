Топ-матчи среды: «Милан» — «Интер», «Атлетико» — «Барса», СКА — «Динамо» в Кубке Гагарина

Горячее 2 апреля: Овечкин мчит к рекорду, а Кучеров — к «Арт Росс Трофи» в НХЛ, «Локо» в плей-офф КХЛ, «Шэньхуа» Слуцкого, теннис и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 02:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Александр Овечкин?

Великая погоня капитана «Вашингтона» выходит на финишную прямую – в предыдущем матче с «Баффало» Великая восьмёрка ещё на один гол приблизился к рекорду Уэйна Гретцки, забросив уже 890-ю шайбу в карьере. До абсолютного величия остаётся всего пять голов – увидим ли мы первый из них уже в игре с «мишками»?

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вырвется ли Никита Кучеров на первое место в гонке бомбардиров НХЛ?

Российский форвард «Тампы» выдающимся образом проводит последние две с половиной недели – на отрезке из восьми матчей на счету Никиты 17 очков, которые позволили ему до минимума сократить отставание от Натана Маккиннона в списке самых результативных игроков лиги. После встречи с «Калгари» канадец опережает Кучерова всего на одно голевое действие – получится ли у россиянина опередить лидера «Колорадо» уже по итогам матча с «островитянами»?

Никиту признали лучшим в НХЛ: Никиту Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

🎾 2:35: Аманда Анисимова (США, 8) — Вероника Кудерметова (Россия), Чарльстон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Вероника с чемпионкой Дохи?

Вероника Кудерметова успешно стартовала на «пятисотнике» в Чарльстоне, и теперь, чтобы пройти дальше по сетке, ей надо справиться с восьмым номером посева — недавней чемпионкой турнира WTA-1000 в Дохе Амандой Анисимовой. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась россиянка — на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Аделаиде-2023. Победительница нового матча далее сразится либо с Юлией Путинцевой, либо с кем-то из пары Чжан Шуай — Лючия Бронцетти.

🏀 3:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 апреля 2025, среда. 03:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри и Батлер не пожалеют нового тренера соперника?

Смена тренера перед плей-офф — всегда отчаянный шаг. Никто не знает, верный или нет, но точно довольно неожиданный. «Мемфис Гриззлиз» в последнее время не радовал результатами — семь поражений в девяти матчах, но «мишки» до сих пор находятся на пятой строчке Запада. На пятки наступает «Голден Стэйт Уорриорз» с шикарной игрой Стефена Карри и Джимми Батлера. Удастся ли новому тренеру Туомасу Иисало одержать первую победу у руля «Мемфиса»?

🎿11:00: Лыжные гонки, Кубок России, финальный этап, классический стиль, 10 км женщины и мужчины

Интрига: сможет ли Коростелёв сократить отставание от Большунова?

В финале Кубка России в Кировске пройдут гонки преследования классикой. Стартовый лист формируется по итогам трёх прошедших гонок. У мужчин лидером на дистанцию уйдёт Александр Большунов, его преимущество перед Савелием Коростелёвым — 24 секунды. У женщин Наталья Терентьева отправится в гонку с 36-секундным отрывом от сестры Дарьи Непряевой.

По итогам гонки будут распределены бонусные очки — отдельно за места в гонке преследования по финишу и отдельно – по чистому времени.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Адмирал» продлить сказку?

После трёх встреч восьмая команда Востока сенсационно обыгрывает первую – «Адмирал» сумел увести два матча в овертайм и на своей площадке благодаря помощи экс-»медведя» Никиты Сошникова вышел вперёд в серии. «Трактор» на правах одного из главных фаворитов плей-офф сдаваться, естественно, не собирается – но получится ли у челябинцев найти противоядие против неуступчивой банды Леонида Тамбиева?

⚽️ 13:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Юньнань Юйкунь», Китайская Суперлига, 4-й тур

Интрига: команда Слуцкого останется в группе лидеров?

«Шаньхай Шэньхуа» в прошлом сезоне финишировал вторым. Теперь команда Леонида Слуцкого всё же планирует добраться до золота. Пока что дела идут неплохо: семь очков за три тура и первое место (вместе ещё с тремя клубами). Впереди у «Шэньхуа» домашний матч с «Юньнань Юйкунем». Непростой, но обыгрываемый соперник. Терять очки «Шанхаю» на ровном месте нельзя уже со старта сезона.

У Дзюбы и Слуцкого крепкие дружеские отношения: Артём Дзюба: Слуцкий — мой краш. Да, некрасивый, но очень люблю его

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: как ответит «Салават» на поражение в прошлом матче?

«Сибирь» после двух разгромных поражений в Уфе неожиданно нашла в себе силы сократить отставание в серии и сделала это, не пропустив ни одного гола от мощной атаки соперника в третьем матче. Значит ли это, что подопечным Вадима Епанчинцева удалось вдохнуть новую жизнь в это противостояние? Наверняка покажет следующая игра, в которой команда из Башкортостана постарается доказать, что те 0:2 были досадным недоразумением.

Новосибирцы потеряли одного из вратарей: Официально Вратарь Антон Красоткин не успеет восстановиться к ближайшим матчам «Сибири»

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО», Суперлига (м), 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли сосновоборцы дать бой лидеру?

«Динамо-ЛО» уже обеспечило лучший результат в своей истории, выбив из борьбы в четвертьфинале московское «Динамо». Теперь у сосновоборцев по курсу серия с лидером — казанским «Зенитом». С одной стороны, команда из Ленинградской области оставила в предыдущем раунде кучу сил и эмоций, да ещё потеряла из-за травмы основного диагонального Павла Авдоченко. С другой — у казанцев образовалась довольно длительная пауза, после которой может понадобиться время, чтобы войти в ритм. Ну и давление на лидера, от которого ждут уверенной победы, несоизмеримо выше. Кто первым сделает шаг навстречу финалу?

🏒 19:00: СКА — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: сможет ли СКА сравнять счёт в серии?

Возвращение капитана Александра Никишина помогло армейцам сократить отставание в серии – петербуржцы смогли забрать первый из двух матчей на своей площадке. Преимущество всё ещё остаётся за бело-голубыми, которые в случае победы в среду могут закрыть серию дома 4 апреля. Станет ли это вспомогательным фактором для москвичей или же команды поедут в Москву при равном счёте?

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: железнодорожники закроют серию?

Подопечные Игоря Никитина не испытали особых проблем в первых трёх матчах серии, победив в каждом из них. Нижегородцам терять уже нечего, но не сказать, что при этом их шансы забрать хотя бы одну игру стали от этого выше. Сможет ли «Локомотив» оправдать ожидания собственных болельщиков и выиграть серию всухую?

Один из самых ярких моментов серии произошёл за пределами площадки: «Ты клоун!» Радулов вступил в перепалку со скамейкой «Торпедо»

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Эвертон», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «Ливерпуль» сделает ещё один шаг к золоту?

Мало сомнений, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии. Вопрос в дате, когда команда Арне Слота оформит титул. В 30-м туре мерсисайдцы примут на «Энфилде» соседей из «Эвертона». Прошлое дерби получилось эпичным и завершилось результативной ничьей — 2:2. Получится у команды Дэвида Мойеса остановить «Ливерпуль» и сейчас?

⚽️ 22:00: «Милан» — «Интер», Кубок Италии, 1/2 финала, первый матч

Интрига: какая из команд приблизится к финалу Кубка?

Миланское дерби в полуфинале Кубка Италии. Что может быть интереснее? Даже если хромает качество футбола, то эмоции все равно гарантированы. Да и контраст между командами показательный. «Интер» идёт на требл, а у «Милана» Кубок остаётся последним шансом на трофей. Сытая команда Симоне Индзаги против злой банды Сержиу Консейсау.

⚽️ 22:30: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: кто выйдет в финал Кубка Испании?

Первый полуфинал между «Атлетико» и «Барсой» выдался мегаэпичным. Команды забили друг другу по четыре мяча, совершив по камбэку каждая. А между кубковыми встречами «Барселона» разобралась с «Атлетико» в Примере (4:2). Но теперь именно мадридцы являются мини-фаворитами. Всё же ответный матч состоится на их поле. Так что у Диего Симеоне есть хороший шанс зацепиться за финал Кубка. Хотя «Барса» сейчас прекрасна и идёт за треблом. Ух, что же нас ждёт!