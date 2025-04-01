Чемпионы КХЛ не сдаются! «Металлург» едва не вылетел, но перевернул матч с «Авангардом»

Одним из трёх клубов, проигравших три первые встречи в первом раунде Кубка Гагарина – 2025, помимо «Северстали» и «Торпедо», внезапно оказался действующий чемпион – магнитогорский «Металлург». Да, соперник у подопечных Андрея Разина очень серьёзный – «Авангард» Ги Буше. Но вряд ли кто-то предполагал, что омичи смогут взять оба матча на выезде и уже в самом начале апреля поставить «сталеваров» на грань вылета. Не сказать при этом, что «ястребы» были на несколько голов выше своих оппонентов, однако и незаслуженным нынешний результат тоже не назвать.

Оказавшись всего в одном шаге от пропасти, Андрей Разин решил произвести пару перестановок в составе – во-первых, вернул на последний рубеж Илью Набокова, который пропустил первую встречу в Омске, а во-вторых, впервые по ходу нынешнего плей-офф дал сыграть капитану «Металлурга» Егору Яковлеву, пропустившему все предыдущие матчи из-за тренерского решения. Вне обоймы при этом оказался Трой Джозефс – сегодня заявка магнитогорцев состояла из восьми защитников и 12 нападающих.

Дало ли возвращение капитана необходимый толчок «лисам»? Поначалу казалось, что всё-таки нет – «Авангард» с самого начала организовал мощный прессинг, который принёс свои плоды уже на исходе третьей минуты встречи.

Если в овертайме предыдущего матча «ассистом» на Владимира Ткачёва отметился Люк Джонсон, то сейчас в качестве соавтора гола Семёна Чистякова выступил автор победной шайбы прошлогоднего финала Даниил Вовченко. Под давлением Ильи Каблукова он выдал идеальный пас на защитника «ястребов», который после обработки шайбы бросил точно мимо Набокова.

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Несмотря на острую необходимость «Металлурга» отыгрываться, к следующему голу во встрече были ближе скорее хозяева – «Авангард» выглядел острее и интереснее, однако до перерыва красный свет больше не зажёгся ни за одними воротами.

Как и во втором периоде – при обилии бросков со стороны гостей (девять в створ) ни один из них так и не достиг цели. Хотя опасных моментов хватало – но на пути игроков «Металлурга» вставали то Никита Серебряков, который в этой серии играет выше всех похвал, то стойки ворот «ястребов», пару раз выручившие своих хозяев.

Но на всю встречу этой надёжности, немалую роль в которой сыграли и полевые хоккеисты омичей, не хватило – ближе к середине заключительной трети основного времени оборона «Авангарда» всё-таки дала брешь, которой с помощью Дениса Зернова воспользовался Никита Михайлис, вернувший «Металлургу» надежду на возвращение серии в Магнитогорск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Через считаные минуты Райан Спунер мог вновь выводить «ястребов» вперёд – шайба после его броска прошла сквозь амуницию Набокова, однако вовремя подоспевший Данила Юров совершил вынос практически с линии ворот, оставив свою команду в игре.

И, как выяснилось, не зря – за две минуты до конца третьего периода Джонсон выиграл вбрасывание в чужой зоне и первым откликнулся на щелчок Никиты Камалова от синей линии, отправив шайбу в ворота. А ещё через несколько секунд Валерий Орехов поразил пустые ворота, обеспечив победу для магнитогорцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

3:1 в пользу «Металлурга» в сегодняшнем матче и 3-1 в пользу «Авангарда» в серии – в таком виде это противостояние возвращается на Урал. Сдаваться просто так чемпионы не собираются.