«Металлург» и «Северсталь» смогли продлить свой сезон, благодаря чему все 16 команд продолжают борьбу за Кубок Гагарина.

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«Ак Барс» устроил разгром, ЦСКА обнулил поражения в Минске. Итоги дня в КХЛ

1 апреля в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

«Металлург» вырвал победу у «Авангарда» на последних минутах и сократил отставание в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу одержали гости со счётом 3:1 и сократили отставание в серии 1-3.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Ильи Каблукова. «Металлург» сравнял счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Михайлиса. Встреча шла к овертайму, однако на 58-й минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон удачно подставил клюшку под бросок Никиты Камалова и стал автором победного гола. Через несколько секунд Валерий Орехов забросил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии, в которой счёт стал 3-1 в пользу «Авангарда».

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу казанцев.

Хоккеисты «Ак Барса» ударно начали матч, забросив уже четыре шайбы к 11-й минуте встречи. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Гaлкин после четвёртого гола был заменён на Евгения Аликина. Шайбами в составе казанской команды отметились Степан Фальковский, Александр Барабанов, Илья Сафонов и Никита Дыняк. Во втором периоде команды забросили друг другу по две шайбы — отличились Анатолий Голышев, Александр Шаров, Никита Дыняк и Александр Барабанов, оформивший дубль. Седьмой гол казанцев в третьем периоде забил Артём Галимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч пройдёт в Екатеринбурге 3 апреля.

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ХК ЦСКА второй раз подряд обыграл минское «Динамо» и сделал счёт в серии равным — 2-2

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Первый период прошёл в постоянных стычках, эмоции на старте матча били через край. Однако счёт команды смогли открыть лишь в третьем периоде. На 42-й минуте нападающий ЦСКА Кирилл Долженков поразил девятку Василия Демченко. Через несколько минут Иван Дроздов удвоил преимущество армейцев. За две минуты до конца третьего периода Виталий Пинчук размочил счёт, но большего гостям добиться не удалось. Героем встречи стал голкипер хозяев Иван Просветов, совершивший 46 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, ЦСКА выиграл оба матча в Москве и сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая игра пройдёт в Минске 3 апреля.

«Северсталь» одержала первую победу в серии плей-офф со «Спартаком» и избежала вылета

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду «Спартак». Победу одержали хозяева со счётом 5:2 и размочили счёт в серии 1-3.

На пятой минуте матча защитник «Спартака» Даниил Орлов открыл счёт во встрече. Ключевым в матче стал второй период, который хоккеисты «Северстали» выиграли со счётом 3:0 — отличились Илья Иванцов, Давид Думбадзе и Александр Скоренов. На старте третьего периода череповецкая команда забила четвёртый гол — отличился Иван Подшивалов. «Спартак» ответил голом Михаила Мальцева. На последней минуте Иванцов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Северсталь» одержала первую победу в серии. Пятый матч пройдёт в Москве 3 апреля.

Матчи на 2 апреля: