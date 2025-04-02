Уэйн, ты готов? Овечкин забросил 891-ю шайбу и установил крутой снайперский рекорд

«Вашингтон» в концовке регулярного чемпионата угодил в небольшую яму, проиграв три матча кряду. Особенно болезненным получилось домашнее поражение от аутсайдера конференции «Баффало», которому «столичные» умудрились проиграть 5:8. Однако на темп результативности Александра Овечкина это ничуть не повлияло – капитан «Кэпиталз» исправно забивает один раз в два матча в последние две недели.

Вообще, нынешний разобранный «Бостон» предстал идеальным соперником для того, чтобы не затягивать с серией поражений, так как борьбу за Президентский кубок никто не отменял. Разница в классе была видна невооружённым взглядом почти сразу же после начала матча, а первый огрех хозяева допустили при игре в большинстве – стремительный отрыв в меньшинстве Ника Дауда и Брэндона Дьюхейма закончился голом первого.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже через пару минут «Вашингтон» получил большинство, с которым у команды большие проблемы – лишь одна шайба в 11 последних матчах. Но сегодня сложились все карты, да так красиво, что диву даёшься – Джон Карлсон нашёл точной передачей Дилана Строума на пятаке, а тот выполнил идеальный ассист на Овечкина на пустые ворота. Это шайба под номером 891!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период получился слегка размеренным, однако «Бостон» сумел в такой игре найти счастье, сравняв счёт – отличились Винни Леттьери, которому ассистировал Марат Хуснутдинов, и Давид Пастрняк.

На экваторе третьего периода Строум сумел добавить к роскошной передаче и своевременно заброшенную шайбу, успев первым на коварный отскок от лицевого борта. За пять минут до конца третьего периода Том Уилсон забил четвёртый гол «Кэпиталз» (Овечкин отметился передачей) и, казалось бы, снял все вопросы о победителе, однако уже через 27 секунд Пастрняк сделал дубль и вернул интригу. 892-я шайба была как никогда близка, но Ови не сумел с центра площадки поразить пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» прерывает серию поражений, а Овечкин отметился очередным голом – до нового снайперского рекорда НХЛ осталось четыре шайбы. Так и хочется уже сказать: Уэйн, ты готов? А ещё Александр установил знаменательный рекорд – в возрасте 30+ лет он забил 416 голов, больше нет ни у кого (у Горди Хоу – 415).