Кирилл может приблизиться к Панарину по результативности за один сезон и войти в топ-3 франшизы.

Феерия имени Марченко! Оформил третий хет-трик в НХЛ и вошёл в историю «Коламбуса»

Мы уже отмечали, что «Коламбус» сумел оклематься после ужасной серии и выдать несколько трудовых и волевых побед, которые позволяют команде рассчитывать на выход в плей-офф. На этом отрезке обрёл свою игру и Кирилл Марченко, который после неприятной травмы чувствовал себя не в своей тарелке. В последних трёх матчах российский форвард не уходил с площадки без заброшенных шайб.

В матче с «Нэшвиллом» Кириллу хватило 75 секунд, чтобы продлить голевую серию – Зак Веренски нашёл нападающего на пятаке, а тот не оставил ни единого шанса Юусе Саросу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Конец первого периода получился невероятным – команды забросили три шайбы за две минуты, а «Коламбус» ушёл на перерыв с комфортным преимуществом.

Уже в начале второго отрезка Марченко сделал дубль, гол получился образцом самостоятельности – Кирилл закрыл зону, нашёл передачей партнёра, открылся, а затем броском из слота вновь сокрушил Сароса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее обе команды буквально обезумели и забросили ещё пять шайб до перерыва, а преимущество «Коламбуса» выросло в два раза. Дубли, помимо Марченко, оформили Адам Фантилли и Шон Монахан, а сам Кирилл записал на свой счёт результативную передачу.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись шайбами, а Кирилл Марченко всё-таки дотянулся до своего третьего хет-трика в НХЛ, мощно и точно щёлкнув из левого круга вбрасывания. Стрелять оттуда может не только Овечкин или Котляревский.

Феерия имени Кирилла Марченко закончилась со счётом 8:4 в пользу «Коламбуса», который не дал оторваться «Монреалю», на данный момент занимающему второе место в зоне уайлд-кард. А сам российский форвард сегодня достиг нескольких значимых отметок – 30 шайб и 70 очков. Также Марченко оформил третий хет-трик и вошёл в топ-3 франшизы по их количеству — больше только у Кэма Аткинсона и Рика Нэша.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё можно отметить другой любопытный факт: Марченко близок к тому, чтобы показать один из лучших сезонов в истории «Коламбуса» в плане результативности. Топ-3 выглядит так: Панарин – 87 очков, Панарин – 82 очка и Нэш – 79 очков. 10 очков за девять матчей для Кирилла не выглядят каким-то невероятным достижением. А там, может быть, и показатели Панарина можно будет пошатнуть.