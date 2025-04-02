«Никто не боится Бедарда». Молодая звезда НХЛ испытывает большие проблемы

Перед сезоном мало кто видел «Чикаго» в плей-офф: модель сайта MoneyPuck отводила команде на попадание в кубковую восьмёрку лишь 7,7% вероятности. Однако ожидалось, что «ястребы» сделают шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, где команда вымучила лишь 23 победы и набрала 52 очка. Однако примерно на таком же уровне «Чикаго» нынешний сезон и закончит, несмотря на большие траты на опытных игроков в межсезонье и веру в то, что они помогут команде стать более серьёзным оппонентом — про плей-офф заикались только безудержные оптимисты.

Переходы Теуво Терявяйнена, Ти Джея Броди, Алека Мартинеса, Ильи Михеева, Тайлера Бертуцци, Патрика Маруна и Крэйга Смита клубу не помогли. Можно ещё вспомнить ограниченную закупку ветеранов перед прошлым сезоном, которая закончилась расторжением контракта с Кори Перри посреди сезона и лавиной мемов, вызванных вброшенным непонятно кем слухом о шашнях Перри с матерью Бедарда. При нынешнем темпе игры «Чикаго» закончит сезон с 57 очками.

Ну а что же сам Бедард? После того как он побил множество рекордов на юниорских и молодёжных чемпионатах мира, самые радикальные прогнозисты пророчили ему 100 очков в первом же сезоне НХЛ. Это был бы результат уровня Овечкина или Кросби — в принципе, в лигу Коннор заходил при сопоставимом уровне сумасшествия вокруг своей персоны, которое было усилено развившимися за почти 20 лет соцсетями.

Прямо сейчас у Бедарда 58 очков в 74 играх, худшие в лиге 38% на точке вбрасывания и «-38» за полезность. По этому показателю Коннор сейчас идёт последним в лиге вместе с одноклубником Бертуцци. При этом в «Чикаго» Коннор не лучший бомбардир: в последних матчах на первую строчку внезапно вырвался Райан Донато, которого до перехода в «Блэкхокс» списали сразу несколько клубов. В этом году Райан уже набрал 59 очков, что превышает его суммарные показатели за два прошлых чемпионата. Объяснить такую прокачку «эффектом Бедарда» не получится, потому что Райан бо́льшую часть сезона играл с другими партнёрами.

Коннор Бедард Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

Самое поразительное в статистике этих двух игроков — Донато набирает бо́льшую часть этих очков в равных составах, Бедард же почти половину своих очков (26 из 58) набрал в большинстве. Справедливости ради: резкий взлёт результативности «Чикаго» в большинстве и реализация каждого четвёртого удаления соперника — это большая заслуга Бедарда, который является ведущим игроком спецбригады. Однако по голам в равных составах Коннор сейчас уступает не только тому же Донато, но и Илье Михееву, который относительно недавно страдал от катастрофической безголевой серии в «Ванкувере». При этом в формате «5 на 5» Бедард с отрывом является самым используемым форвардом команды.

В феврале эксперты TSN спросили Брюса Будро, почему Бедард пока что не выглядит таким же мощным игроком, как Овечкин или Кросби в его возрасте. «Пока он не показал, что может дать сдачи. Многие пытались испытать молодого Овечкина силовыми — так он в ответ бил соперника ещё сильнее, Макдэвид бы обыграл соперника и заработал себе свободное пространство. Бедард как будто просто молча принимает жёсткую игру против него. Я бы хотел, чтобы он больше отвечал на такие вещи.

Нет такого, что условный «Эдмонтон» выходит на игру и думает: нам нужно в первую очередь остановить Бедарда, наш план на игру должен быть построен вокруг этого. Конечно, если бы у Бедарда в звене играли, допустим, Марнер и Рантанен, то ситуация была бы другой, он бы получал свободный лёд. Ну а прямо сейчас никто не боится ни Бедарда, ни «Чикаго», — заявил именитый тренер.

Партнёры по звену — явно болезненная тема для Бедарда, и не только из-за того, что в клубе нет звёзд, которые могли бы помочь. Вингеры в тройке Коннора меняются с калейдоскопической быстротой, как и почти все звенья «Чикаго» в этом году. Регулярный сезон уже почти закончен, а ни одно сочетание троек вокруг Бедарда не смогло перевалить за 100 минут игрового времени. Это означает, что у Коннора не было возможности провести с одними и теми же партнёрами хотя бы 10 полноценных игр. Лучше всего Бедард показывал себя с Ником Фолиньо и Теуво Терявяйненом — в принципе, этих хоккеистов и подписывали для того, чтобы они помогали звезде адаптироваться к лиге. Однако эта тройка провела лишь 88 минут.

Возможно, нежелание прекратить постоянную ротацию стоило места главному тренеру Люку Ричардсону. Однако уже с начала декабря в команде работает другой главный, но при бывшем шефе фарм-клуба Андерсе Сёренсене ситуация не изменилась. «Ястребы» после смены тренера выдали обычный для таких случаев кратковременный всплеск, выиграли четыре матча из шести, после чего всё снова вернулось к обычному для «Чикаго» последних сезонов унынию.

Особенно наблюдателям бросается в глаза, каким потухшим порой выглядит Коннор, когда его ловят камеры. Порой эта депрессивность поворачивается в другую сторону, и Бедард может публично выкинуть шлем подальше или психануть другим способом. Ещё в ноябре, незадолго до смены тренера, Бедард публично говорил: «Я мог бы назвать сотню вещей, которые мог бы делать лучше. Я просто не знаю, что происходит — такое ощущение, что я ничего и не делаю».

Коннор Бедард Фото: Derek Cain/Getty Images

Вся эта история вызывает простой вопрос — не слишком ли радикально «Чикаго» махал метлой, когда перед драфтом Бедарда решил выгнать практически всех сильных и опытных игроков? Есть пример того же «Баффало», где после нескольких лет политики «выжженной земли» долгое время играть в нижних звеньях было практически некому. Даже в баскетболе, где роль одной звезды кратно выше, им приходится долго подбирать правильное окружение. Особенно это контрастирует с тем, как «Сан-Хосе» сразу же подобрал другому первому номеру драфта Маклина Селебрини клубных легенд в качестве наставников вне льда.

Скорее всего, большинство личных игровых проблем Коннора связано с банальной физикой. В своё время Бедард поразил многих своей формой на «комбайне» перед драфтом и рассказами о своём правильном питании — однако, как говорят в баскетболе, размеру научиться нельзя. Ярко встаёт в памяти пример Джека Хьюза, который с гигантским трудом адаптировался к НХЛ, выглядел крайне легковесным и сырым, но после непростых первых сезонов адаптировался к мужицкой лиге и вышел на суперзвёздную траекторию, которую ему и рисовали.

У Бедарда совсем скоро может появиться шанс зарядиться положительными эмоциями — если он не получит травму, то наверняка поедет на чемпионат мира в составе сборной Канады. Там у него будут и сильные партнёры по звену, и меньше давления, и возможность показать себя в преддверии будущей Олимпиады.