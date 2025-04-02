«Он снова забил. Это не первоапрельская шутка». Реакция Америки на 891-й гол Овечкина

Всего три гола — вот сколько теперь отделяет Александра Овечкина от Уэйна Гретцки. Четыре — от нового рекорда.

На этот раз нападающий «Вашингтона» поразил ворота «Бостона». Этот гол стал для Ови 38-м в сезоне.

Попутно Алекс установил несколько рекордов. Так, он забросил 416-ю шайбу в НХЛ после 30 лет. Благодаря этому форвард побил рекорд Горди Хоу (415) и стал лучшим голеадором в истории по количеству голов в возрасте 30+ лет. Кроме того, капитан «Вашингтона» забросил 241-ю шайбу в первых периодах в НХЛ. По этому показателю Александр сравнялся с Уэйном Гретцки, повторив рекорд канадского форварда.

Наконец, Овечкин вышел на второе место по числу голов командам «Оригинальной шестёрки». Александр забросил 225-ю такую шайбу. Помимо «Бостона», в это число входят «Монреаль», «Торонто», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго». Ови на одну шайбу опередил Уэйна Гретцки и Брайана Беллоуза (у обоих — по 224). Рекордсменом по данному показателю является Бретт Халл, в активе которого 260 голов.

Как же в Северной Америке отреагировали на 891-ю шайбу Овечкина в НХЛ?

«Один из самых лёгких голов в его карьере»

Журналист Грант Паульсен, кажется, до сих пор не до конца верит в реальность происходящего.

«Овечкин только что забил свой 891-й гол в карьере. Он всего в трёх шайбах от Уэйна Гретцки. Это становится реальностью, люди!» — написал Паульсен.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман ёмко отреагировала на гол Алекса: «Овечкин — это просто нечто».

Александр Овечкин Фото: Rich Gagnon/Getty Images

Официальный аккаунт НХЛ в соцсетях сделал дружеское напоминание, перечислив достижения Ови в нынешнем сезоне.

«— 38 голов в 58 матчах;

— четвёртое место в лиге по количеству шайб;

— второе место в лиге по среднему количеству голов за матч (среди всех, кто сыграл хотя бы две встречи);

— теперь в четырёх голах от звания лучшего голеадора в истории НХЛ.

Дружеское напоминание, что Алексу Овечкину 39 лет», — говорится в сообщении.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд отметил, как изменились прогнозы относительно вероятной даты рекорда нападающего.

«891-й гол в карьере Овечкина стал одним из самых лёгких в его карьере.

После точных передач Джона Карлсона и Дилана Строума Алекс отправил шайбу в пустой угол ворот, приблизившись на расстояние четырёх голов к хоккейному бессмертию.

Шайба Овечкина в большинстве принесла «Кэпиталз» преимущество — 2:0 в матче с «Бостоном». Капитан «Вашингтона» получил громкие аплодисменты от толпы на «Ти-Ди Гарден» после того, как зажёг лампу за воротами «Брюинз».

Теперь Овечкин на пути к тому, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству голов 10 апреля во встрече с «Каролиной» и побить рекорд 13 апреля в матче с «Коламбусом», — написал Оланд.

Издание The Hockey News в соцсетях напомнило, что Овечкин отличился 1 апреля по североамериканскому времени.

«Ови снова забил. Это не первоапрельская шутка. В этом году у Алекса Овечкина 38 голов (и одна сломанная нога)», — говорится в сообщении.

«Он сделает это за неделю!»

Пресс-служба «Вашингтона» отметила, что это была достаточно простая шайба для капитана команды.

«Мы собираемся рискнуть и сказать, что Ови забьёт этот гол 891 раз из 891-й попытки», — говорится в сообщении.

Обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок поделился чувствами от нового гола нападающего «Вашингтона».

«Не могу поверить, что Ови действительно может сделать это в нынешнем сезоне. Мы благословлены наблюдать за тем, как это происходит», — написал Мёрдок.

Журналистка ESPN Эмили Каплан верит, что Овечкин может побить рекорд уже на этой неделе.

«Ови только что забил 891 гол, теперь мы на расстоянии четырёх шайб. Он сделает это за неделю!» — написала Каплан.

Страница NHL Network в социальных сетях написала: «Алекс Овечкин на пороге, и он не промахивается отсюда!»

Журналист AP News Джимми Голен отметил, что даже фанаты «Брюинз» пришли узреть, как Овечкин забивает.

«Бостонская толпа неоднозначно поприветствовала «Кэпиталз». «Брюинз», проигравшие девятую встречу подряд, уже уволили своего тренера и, скорее всего, впервые с 2016 года пропустят плей-офф, поэтому многие болельщики — часть из них в майках Овечкина — наверняка пришли посмотреть, как творится история», — написал Голен.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти заметил, насколько теперь Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки.

«Алекс теперь в хет-трике от того, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки.

Внимание СМИ к Овечкину будут расти с каждым забитым им голом. И теперь, когда он находится в трёх шагах от того, чтобы повторить рекорд, Алекс будет выходить на каждый матч с потенциальной возможностью вписать своё имя хотя бы рядом с именем Гретцки в книге рекордов до конца вечера», — написал Гулитти.

«С Алексом возможно всё»

Сам Овечкин прокомментировал свою 891-ю шайбу.

«Гол есть гол. В этом моменте отлично сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики «Кэпиталз» с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждёт важная встреча с «Каролиной», так что атмосфера будет жаркой.

Рекорд? Я движусь от матча к матчу, от смены к смене. Сейчас, в это время года, все должны быть в тонусе и готовиться к плей-офф.

И, я думаю, мы все наслаждаемся этим моментом. Вы, ребята, наслаждаетесь, фанаты наслаждаются. Мы просто играем, наслаждаемся и получаем удовольствие от этой ситуации», — сказал Овечкин.

В команде также активно говорили о новом голе Алекса.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о близости Ови к рекорду Гретцки.

«Я думаю, это вдохновляет нашу команду. Предвкушение и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он даёт каждый вечер… Я не думаю, что это негативно сказывается на игроках, как-то давит на них, совсем нет.

Рекорд близок. Вы определённо можете это почувствовать. Если бы тот гол в пустые ворота случился… Да, рекорд уже близок», — сказал Карбери.

Центральный нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум, активно помогающий Овечкину в нынешнем сезоне, также поделился мыслями о погоне капитана.

«Каждый матч приносит новый вызов и шанс попасть в историю. Поэтому мы взволнованы. Было очень весело участвовать в этом путешествии в течение нескольких лет, но дальше всё будет становиться только лучше», — сказал Строум.

Форвард «Вашингтона» Ник Дауд ещё в первом перерыве прокомментировал гол Овечкина.

«Это невероятно. То, что он сделал за всю свою карьеру, впечатляет. Величайший голеадор всех времён. Самое прекрасное в этом то, что все знают, что это произойдёт — и он продолжает забивать. Вот что делает эту погоню самой впечатляющей. Отлично сыграли Джонни и Стромер (Джон Карлсон и Дилан Строум. — Прим. «Чемпионата»). Спецбригада большинства действительно хорошо сработала. И Ови отлично завершил момент», — сказал Дауд.

Вратарь «столичных» Чарли Линдгрен отметил, что погоня капитана не сказывается негативно на команде.

«Это невероятно, и я думаю, что существует недооценка того, насколько невероятным было всё это путешествие. Я возвращаюсь к тому моменту, когда он получил травму и выбыл на некоторое время. Мне кажется, когда это произошло, все думали про себя: «Возможен ли рекорд в этом сезоне?» Но с Алексом Овечкиным возможно всё.

Мы уже видели это. Осталось восемь матчей, и лучшее в этом то, что нет ощущения какого-либо давления, команда наслаждается этим», — сказал Линдгрен.

Проспект «Вашингтона» Райан Леонард, который играл за Бостонский колледж ещё в воскресенье вечером и во встрече с «Бостоном» дебютировал в НХЛ в качестве одноклубника Овечкина, поделился ощущениями от лицезрения истории с первых рядов.

«Он единственный в своём роде, и здорово видеть, как он забивает голы, это точно.

Игра с Овечкиным? Если бы вы сказали мне об этом пару лет назад, я бы посчитал это неправдой. Честно говоря, я действительно не знаю, что на это сказать. Это просто очень круто, я пытаюсь прочувствовать момент», — сказал Леонард.