Топ-события четверга: погоня Овечкина, «Челси» — «Тоттенхэм», ЦСКА в плей-офф КХЛ и НБА

Яркое 3 апреля: «Металлург» Мг — «Авангард» и «Авто» — «Ак Барс» в Кубке Гагарина, «Белогорье» — «Зенит СПб» в Суперлиге и регулярка НХЛ!

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🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин погоню за бессмертием?

Рекорд уже близко – Александр Овечкин забил по голу в последних двух матчах, и ему осталось всего четыре шайбы, чтобы обогнать Уэйна Гретцки и стать величайшим снайпером в истории хоккея. Сделает ли он ещё один шаг в игре с «Каролиной»?

Подсчитали вероятную дату, когда Ови забьёт гол номер 895: Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки?

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прошлый разгром вправил мозги гостям?

«Кливленд Кавальерс» в этом сезоне показывает невероятного уровня баскетбол, по крайней мере в регулярном чемпионате. У клуба был небольшой спад в середине марта, но сейчас дела наладились. При этом «Нью-Йорк Никс» не может победить «кавалеристов» в этом розыгрыше — два поражения. Последнее из них и вовсе разгромное — 105:142. Удастся ли гостям без Джейлена Брансона навязать борьбу лидеру Востока?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: догонят ли «Рейнджерс» по очкам «Монреаль»?

«Рейнджерс» вернулись с калифорнийского выезда с не самым богатым уловом – три очка из возможных шести, но они по-прежнему остаются в гонке за плей-офф. Сейчас «Монреаль», занимающий второе место в зоне уайлд-кард, опережает их на два очка. Впереди встреча с «Миннесотой», которая также переживает небольшой спад. Получится ли у «копов» догнать конкурентов по турнирной таблице?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: оправится ли «Автомобилист» от разгрома в прошлой игре?

В этой серии после четырёх матчей всё начинается заново – «Автомобилист» на поражение в первой встрече ответил двумя победами подряд, но в четвёртой игре просто не вышел на лёд и получил семь шайб в свои ворота. Динамика серии абсолютно противоречивая, однако пятый матч при счёте 2-2 может стать определяющим для всего противостояния. Сможет ли «Автомобилист» оправиться и вновь навязать свою игру?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: отправит ли «Авангард» чемпиона в отпуск?

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» может сложить свои полномочия уже сегодня. Команда Андрея Разина выжила в четвёртой игре и смогла размочить счёт в серии, но что это – начало камбэка или лишь отложенный на несколько дней отпуск? Узнаем в пятой встрече.

🏐 19:00: «Белогорье» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 1/2 финала, первый матч

Интрига: старт непредсказуемой серии!

Если в противостоянии казанского «Зенита» и «Динамо-ЛО» есть явный фаворит, то эта серия непредсказуема. В регулярке белгородцы выступили удачнее, но в последний месяц команда Александра Волкова выглядела тяжеловато. Да и в четвертьфинале пришлось играть два пятисетовых матча с «Динамо-Урал». «Зенит» же выбил «Локомотив» в самой интригующей серии 1/4 финала. Команда Владимира Алекно тяжело входила в сезон, однако сейчас это претендент на самые высокие места. Ко всему это команды с диаметрально разной философией: «Белогорье» – ярко выраженная защитная команда, петербуржцы же уповают на силовой волейбол и мощь крайних нападающих. Кто окажется сильнее?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: кто возьмёт важнейшую игру?

После двух поражений в Минске ЦСКА показал характер и перевернул ход противостояния в домашних матчах. Но чтобы выигрывать серию, надо брать хотя бы одну встречу на выезде. Действительно ли армейцы полностью пришли в себя или снова не справятся с давлением «Динамо»?

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: выйдет ли «Спартак» во второй раунд?

С первой попытки у «Спартака» не получилось выбить «Северсталь» из плей-офф. Команда Андрея Козырева наконец раззабивалась, и атака стала перевешивать ошибки в обороне. Но хватит ли их на то, чтобы по-настоящему вернуться в серию, или будет ещё один ранний вылет от рук красно-белых, как и год назад?

Хватит ли «Северстали» свежести, чтобы вернуть серию в Череповец? Жамнов — о поражении от «Северстали»: соперник был сегодня посвежее

🏐 20:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 1/2 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет в финал?

Ярчайшая серия, в которой команды, как боксёры-тяжеловесы, обмениваются мощными ударами, к сожалению, завершается. У «Ленинградки» был шанс закончить серию дома, однако в четвёртой игре калининградский клуб оказался сильнее. И теперь команда Андрея Воронкова получает преимущество в виде полного зала своих фанатов. Но «пчёлки» в этой серии уже выигрывали на выезде. Получится ли сейчас?

⚽️ 22:00: «Челси» — «Тоттенхэм», АПЛ, 30-й тур

Интрига: «Челси» останется в зоне Лиги чемпионов?

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне ещё борется за победу в Лиге Европы, «Челси» — за трофей Лиги конференций. А в чемпионате Англии задачи есть только у команды Энцо Марески. «Тоттенхэм» болтается во второй половине, «Челси» же бьётся за выход в Лигу чемпионов. Сейчас команда занимает четвёртое место, хотя по потерянным очкам идёт пятой. Но эта позиция всё равно позволит сыграть в ЛЧ (Англия завершит сезон в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА и получит пять команд в турнире). Главная задача «Челси» — не выпасть из топ-5. Но в случае плохого результата в игре с «Тоттенхэмом» уже не всё будет зависеть от команды Марески. Поэтому победа необходима.