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Сибирь — Салават Юлаев — 2:1, обзор четвёртого матча, видео, голы, плей-офф КХЛ 2024-2025, 2 апреля 2025 года

Чудеса в плей-офф КХЛ! «Сибирь» вернулась после 2:15 и уже дважды обыграла «Салават»
Максим Макаров
Отчёт «Сибирь» — «Салават Юлаев» — 2:1
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Новосибирцы вновь закрыли грозных легионеров уфимской команды, а счёт в серии сравнялся.

Изначально серия между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» не обращала на себя обильного внимания. А две игры в Уфе, которые закончились с разницей шайб 15:2, так и вовсе будто оттолкнули нейтральных зрителей от просмотра – в плей-офф все хотят борьбы.

Даже после успеха «Сибири» два дня назад можно было услышать мнение, что это первая и последняя победа новосибирцев в серии.

Уже в первом периоде «Сибирь» показала, что победа два дня назад не была случайной, и уж точно нельзя её назвать финальным аккордом. Новосибирцы были быстрее, сильнее и настырнее более звёздного оппонента, а сохранить уфимцам ворота в неприкосновенности помогла перекладина, в которую угодил Никита Коротков.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гоголев (Жуков) – 22:06 (5x5)     2:0 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 34:51 (5x3)     2:1 Хмелевски (Ливо, Ремпал) – 57:52 (6x5)    

На второй период «Сибирь» вышла ещё злее и уже в самом начале периода смогла открыть счёт – Артём Жуков закрыл зону, отдал передачу на Гоголева, который разобрался с Самоновым. Уфимские игроки чувствовали себя не в своей тарелке, касалось это и легионеров, которым давали минимум пространства. От этого команда нахватала много удалений, одно из которых в итоге и стало роковым – Панин толкнул Широкова на борт, получил две минуты, а «Сибирь» реализовала двойное численное преимущество. Кого-то это может удивить, но Тейлор Бек забросил первую с 2021 года шайбу в плей-офф.

В третьем периоде «Салават», которому уже было некуда отступать, пошёл вперёд, однако натиск подопечных Козлова получался рваным и непостоянным, отчего новосибирцы быстро подстраивались под оппонента. Но индивидуальное мастерство, как говорится, не посеешь – Хмелевски выбрал удачный момент и застал Костина врасплох броском в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Сибирь» довела дело до итоговой победы – 2:1. Счёт в серии стал 2-2, уже через два дня команды сыграют в Уфе, и эта встреча точно не станет последней. Подопечным Епанчинцева удалось в домашних матчах наладить то, на чём погорели в Уфе: четвёрка меньшинства больше не напоминает вкопанных оловянных солдатиков, команда не тушуется в силовой борьбе и много блокирует, вратари оставляют в игре, а хоккеисты предстали однородным боевым коллективом и не валятся с ног при первых трудностях.

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