Великий матч в плей-офф КХЛ! Безумный камбэк СКА сменила драма в овертайме

Всё-таки с возвращением в строй своего капитана Александра Никишина СКА превратился в совершенно иную команду. Один из лучших защитников КХЛ сразу забил, вселил уверенность в коллектив и продемонстрировал на собственном примере, что значит настоящий лидер.

В целом же за три предыдущих матча команда Романа Ротенберга однозначно заслужила хотя бы одну победу — так оно и случилось. «Динамо» как было фаворитом, так и осталось, а выходки Макса Комтуа на льду или трюки Джордана Уила с улетевшей в концовке встречи прямиком на площадку пробкой от бутылки лишь добавляют пикантности и искры этой серии.

«Если бы Евгений Кузнецов, когда играл в Америке, вёл бы себя так, как игроки «Динамо»… Это же не воспитанники клуба, иностранцы. Просто купленные игроки. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, мы бы не вышли из этого дворца. Это правда. Можете у Кузнецова и других ребят спросить», — эмоционально заявил после предыдущей игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

В первом периоде всё получилось очень интересно. При этом именно петербуржцы довольно быстро открыли счёт — Демидов отличился в формате «5 на 4». Вопрос: зачем Сикура фолил на Никишине?

Но затем москвичи встрепенулись, дважды Заврагина страховал каркас ворот, однако бесконечно везти хозяевам не могло — после того как первая треть перевалила за экватор, Кудрявцев забил в большинстве, затем уже Пакетт забросил в равных составах, а под занавес периода Сергеев упрочил преимущество бело-голубых.

Во втором отрезке встречи по броскам в створ получилось равенство — 13:13, а по вбрасываниям минимальный перевес у петербуржцев — 13:12. Зато блокированных бросков у бело-голубых в 4,5 раза больше — 9:2. «Динамо» явно начало играть аккуратнее. Торопиться команде Кудашова было некуда.

В третьем периоде СКА сразу забил. Никишин у левого борта закрыл синюю линию и выполнил наброс на пятак, а там Григоренко в борьбе с Ожигановым и Адамчуком сумел подставить клюшку. Интрига возрастала.

В третьем периоде СКА давил и даже снял вратаря в концовке, но в итоге пропустил в пустые ворота. И кто отличился? Все удивятся, но это Пакетт. Вот кто воспрял духом и перестал удаляться в нужный момент. Но СКА оказался в игре! Григоренко в очередной раз показал свой бросок, а Акользин подставил клюшку на пятаке.

А в итоге СКА отыгрался! Хайруллин сработал на пятаке, дальше за гостей в нужный момент сработала штанга. Сложилось впечатление, что гости подсели физически, дело ушло в овертайм.

В дополнительное время Моторыгин был наказан за сдвиг ворот буллитом, но Хайруллин его не забил. Далее большинство получили уже гости — Зыков ударил клюшкой соперника по рукам. И снова обошлось без гола.

В итоге шайбу буквально затолкали в сетку ворот Моторыгина. Судьи долго смотрели повтор, но в «военной комнате» решили, что было зафиксировано воздействие на вратаря. Дело попахивало скандалом. При этом Роман Ротенберг уже даже успел уйти в раздевалку, после чего судьи его вернули на лавку.

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В следующем овертайме гости всё же дожали. И сделал этот гол Максим Комтуа. Не он ли новый Лео Комаров? Скорее да, чем нет. Замучил и «уработал» всех, а затем сделал результат.