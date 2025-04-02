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СКА — Динамо Москва — 4:5 2 ОТ, четвёртый матч серии плей-офф КХЛ — 2025, отчёт, видео, всё главное, 2 апреля 2025 года

Великий матч в плей-офф КХЛ! Безумный камбэк СКА сменила драма в овертайме
Павел Панышев
Отчёт СКА — «Динамо» Москва — 4:5 2 ОТ
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Максим Комтуа — это новый Лео Комаров.

Всё-таки с возвращением в строй своего капитана Александра Никишина СКА превратился в совершенно иную команду. Один из лучших защитников КХЛ сразу забил, вселил уверенность в коллектив и продемонстрировал на собственном примере, что значит настоящий лидер.

В целом же за три предыдущих матча команда Романа Ротенберга однозначно заслужила хотя бы одну победу — так оно и случилось. «Динамо» как было фаворитом, так и осталось, а выходки Макса Комтуа на льду или трюки Джордана Уила с улетевшей в концовке встречи прямиком на площадку пробкой от бутылки лишь добавляют пикантности и искры этой серии.

Как прошёл предыдущий матч:
СКА и «Динамо» выдали огненный матч! Эта серия заслуживает длиться долго
СКА и «Динамо» выдали огненный матч! Эта серия заслуживает длиться долго

«Если бы Евгений Кузнецов, когда играл в Америке, вёл бы себя так, как игроки «Динамо»… Это же не воспитанники клуба, иностранцы. Просто купленные игроки. Они должны понимать, что находятся в России, уважать страну. Если бы мы так себя вели в Канаде или США, мы бы не вышли из этого дворца. Это правда. Можете у Кузнецова и других ребят спросить», — эмоционально заявил после предыдущей игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

В первом периоде всё получилось очень интересно. При этом именно петербуржцы довольно быстро открыли счёт — Демидов отличился в формате «5 на 4». Вопрос: зачем Сикура фолил на Никишине?

Но затем москвичи встрепенулись, дважды Заврагина страховал каркас ворот, однако бесконечно везти хозяевам не могло — после того как первая треть перевалила за экватор, Кудрявцев забил в большинстве, затем уже Пакетт забросил в равных составах, а под занавес периода Сергеев упрочил преимущество бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
02 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Демидов (Кузнецов) – 01:45 (5x4)     1:1 Кудрявцев (Уил, Пакетт) – 11:44 (5x4)     1:2 Пакетт (Комтуа) – 15:25 (5x5)     1:3 Сергеев (Пыленков) – 18:39 (5x5)     2:3 Григоренко (Никишин) – 42:26 (5x5)     2:4 Пакетт – 53:59 (en)     3:4 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 55:03 (5x5)     4:4 Хайруллин – 56:39 (5x5)     4:5 Комтуа (Сикура, Пакетт) – 92:43 (5x5)    

Во втором отрезке встречи по броскам в створ получилось равенство — 13:13, а по вбрасываниям минимальный перевес у петербуржцев — 13:12. Зато блокированных бросков у бело-голубых в 4,5 раза больше — 9:2. «Динамо» явно начало играть аккуратнее. Торопиться команде Кудашова было некуда.

В третьем периоде СКА сразу забил. Никишин у левого борта закрыл синюю линию и выполнил наброс на пятак, а там Григоренко в борьбе с Ожигановым и Адамчуком сумел подставить клюшку. Интрига возрастала.

В третьем периоде СКА давил и даже снял вратаря в концовке, но в итоге пропустил в пустые ворота. И кто отличился? Все удивятся, но это Пакетт. Вот кто воспрял духом и перестал удаляться в нужный момент. Но СКА оказался в игре! Григоренко в очередной раз показал свой бросок, а Акользин подставил клюшку на пятаке.

А в итоге СКА отыгрался! Хайруллин сработал на пятаке, дальше за гостей в нужный момент сработала штанга. Сложилось впечатление, что гости подсели физически, дело ушло в овертайм.

В дополнительное время Моторыгин был наказан за сдвиг ворот буллитом, но Хайруллин его не забил. Далее большинство получили уже гости — Зыков ударил клюшкой соперника по рукам. И снова обошлось без гола.

В итоге шайбу буквально затолкали в сетку ворот Моторыгина. Судьи долго смотрели повтор, но в «военной комнате» решили, что было зафиксировано воздействие на вратаря. Дело попахивало скандалом. При этом Роман Ротенберг уже даже успел уйти в раздевалку, после чего судьи его вернули на лавку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующем овертайме гости всё же дожали. И сделал этот гол Максим Комтуа. Не он ли новый Лео Комаров? Скорее да, чем нет. Замучил и «уработал» всех, а затем сделал результат.

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