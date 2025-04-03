«Откуда-то позвонили, нам не привыкать». Яркий Ротенберг — после 1-3 в серии с «Динамо»

СКА был близок к тому, чтобы сравнять счёт в серии с московским «Динамо». Хотя проигрывал 1:3 после 20 минут четвёртого матча и 2:4 – за шесть минут до финальной сирены. Но затем – мегакамбэк, незабитый буллит, а потом и забитый, но незасчитанный после долгого просмотра гол в первом овертайме. И гол Максима Комтуа во втором, который ставит бело-голубых на расстояние одного шага от прохода в следующий раунд.

«Откуда-то позвонили и отменили, нам не привыкать»

На пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг вспомнил отменённый гол в серии с «Динамо» в 2012 году, а также отметил, что задача его команды – не поддаваться на провокации и постараться убрать удаления.

— Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера и игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травму во время матча. Вытащили игру за счёт характера, самоотдачи. Ловили на себя, героически забили, но там, наверное… Такие ситуации у нас и раньше были, мы это проходили. В 2012 году так же играли с «Динамо», и нам отменили гол. Откуда-то позвонили и отменили. Нам не привыкать! Мы не расстраиваемся и не обращаем внимания. Пусть эксперты, профессионалы, те, кто принимают такие решения, отвечают за свою работу, а мы будем сконцентрированы на своей работе. У нас ребята моложе, могут лучше восстановиться. У соперника команда старше, много иностранцев, они много играли сегодня. Спокойно готовимся дальше.

— Не появлялся Кузнецов в овертайме, это травма?

— Да. Не буду комментировать травмы. Да, у нас есть травмы, фамилии говорить не буду, в этом нет смысла.

— В третьем периоде у СКА был серьёзный натиск, вы сравняли, был момент, когда могли выйти вперёд. Что не получилось?

— Были перекладины, штанги. На сегодняшний день штанга – лучший друг вратаря «Динамо», но так не может быть всегда. Нужно продолжать работать. Это плей-офф, равные матчи. Улучшаем, работаем, у нас есть ребята, которые могут зайти, есть резервы, в этом наш плюс.

— Что можете сказать об игре Плешкова?

— Не буду комментировать отдельных игроков. Это плей-офф, все молодцы сегодня. Были приняты все правильные решения по составу, тактике. «Динамо» здорово обороняется, они сегодня воспользовались одной нашей ошибкой, вот и всё. Все молодцы, вопросов нет ни к кому. Работаем дальше.

— Проблема необязательных удалений, из-за которых сегодня пропустили минимум две шайбы, как от этого избавиться?

— Если посмотреть матчи плей-офф КХЛ, сегодня «Трактор» очень много удалялся, «Адмирал» реализовал свои моменты. Такая же ситуация здесь, обе команды играют на пределе, все хотят выиграть. Где-то эмоции перехлёстывают, где-то надо сыграть с холодной головой, работать ногами. Больше нет смысла ничего комментировать. Что касается пропущенных шайб, всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать, в том числе играть без удалений. Но ребята бились, многие на уколах играли, на травме, однако проявили характер, забили, могли ещё забить. Это плей-офф, всегда важно понимать, что в серии можно перегруппироваться. С 0-3 в КХЛ только одна команда вытаскивала – СКА, это 1% успеха. А в других ситуациях много случаев, когда команда берёт несколько матчей подряд. Работаем дальше.

— Вы сняли вратаря за семь с половиной минут до конца при игре в большинстве – и пропустили. Это решение было поспешным?

— Мы же сравняли. Значит, решение было правильным.

— В первом периоде было много стычек, заводили ли вы по-особенному команду и можно ли сказать, что перегорели?

— Первый период – это наши удаления. А что касается стычек, то Комтуа, Сикура – они приехали из АХЛ. А в АХЛ все так играют – провокации, лезут под кожу, такой стиль. А нашим ребятам надо иметь контроль эмоций и не вестись на провокации.

«Не понял вопроса, кто-то озабоченный? Не буду комментировать такие вещи»

— Насколько тяжело будет настраивать команду на следующий матч после такой эмоциональной игры?

— Я только что ответил. Идёт серия, готовимся к следующей игре, сейчас будем думать по составу, как перегруппироваться.

— Зацикленность соперника на Кузнецове – это случайность или нет?

— Не понял вопроса, кто-то озабоченный?

— Его тыкали в глаз, били в пах.

— Не буду комментировать эти вещи. Вы можете сами прокомментировать, напишите статью, как Кузнецова били в глаз. Это ваша работа, я не буду это комментировать.

— Безумный матч, расскажите о своём психологическом состоянии после него?

— Обычный матч, две яркие команды, высокий уровень хоккея. Нам надо просто играть ещё лучше и побеждать. Для меня это важная игра, мы уже 10 лет так работаем, в разных сериях разные ситуации, этот опыт помогает мне реагировать на такие ситуации, вытаскивать встречи. Спасибо ребятам, вытащили матч. Только вперёд, за Питер.

— Незасчитанная шайба стала ключевым моментом?

— Мы продолжали дальше работать, забыли этот момент сразу. Здесь надо журналистам разобрать этот момент. Мне многие пишут про этот момент, я не буду комментировать. Удачу надо заслужить. Будем тогда ещё больше забивать, у нас подход простой. Давайте я вас спрошу, а как вы считаете? Можете написать в своих каналах об этой ситуации, разобрать видео. Я этим заниматься не буду, мне надо уже готовиться к следующей игре, эта уже закончилась.

«Один из самых безумных моих матчей. Было много сюжетов, кто знает, какой круче»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал эту встречу одной из самых безумных в своей карьере.

— Я думаю, что вам понравилось (смеётся). Хорошая игра с обоюдоострыми моментами, с накалом. Каждая из команд сегодня могла выиграть. И очень много интриг было в этом матче.

– Что произошло с «Динамо» в третьем периоде?

– Надо отдать должное СКА. Они пошли вперёд, старались сделать навал, да и пятиминутное удаление… Что случилось с «Динамо»? Пятиминутное удаление случилось.

– Это была главная причина?

– Ну а вы как считаете? В конце игры – пять минут в меньшинстве. Кто-то играл больше, кто-то играл меньше. За счёт этого и отдали преимущество.

– Обращали ли внимание, что соперник в ходе встречи перешёл на игру едва ли не в два звена?

– Да. Обращал.

– Насколько сложно было ментально готовить команду после того, как она упустила преимущество в две шайбы?

– Вы знаете, да, это был тот психологический момент… Хорошо, что период закончился. Возможно, что здесь и перезагрузились. Сделали правильные выводы.

– Это ваш самый безумный матч в тренерской карьере?

– Ну, один из. Было много овертаймов, было много сюжетов. Кто знает, какой из них круче.

– Как восстановиться игрокам после такого матча?

– Там игровое время было не такое большое. Вроде только Пыленков 30+ минут сыграл. А так, совершенно нормально, ничего страшного не было.

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«Я даже и не знаю, почему не засчитали шайбу СКА»

– В овертайме произошёл один из ключевых моментов встречи, когда отменили гол СКА.

– А буллит? А Плешков какие ловил? Если мы сейчас будем с вами восстанавливать хронологию этого матча, там было очень много всего.

– И тем не менее, как вы видели тот момент с тренерской лавки?

– Если честно, то ещё даже его не смотрел и не видел. Я просто стоял на лавке. Что здесь рассуждать и переживать, когда судьи сами принимают решения. Мы ничего не можем изменить, поэтому я даже и не знаю, почему не засчитали их шайбу.

– Победный гол «Динамо» забило в тот момент, когда вы снова образовали тройку Сикура – Пакетт – Комтуа. Это сочетание сработало и в прошлом матче. Это ваш план B?

– Когда идёт игра, ты всё равно конкретно смотришь, кто и чего, как и зачем. Мы долго играли в четыре звена. Настало время перейти на три тройки.