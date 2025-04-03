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Каролина – Вашингтон – 5:1, Овечкин забил 39-й гол в сезоне, осталось три гола до нового рекорда НХЛ, видео

Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика
Лев Лукин
Овечкин забросил 892-ю шайбу в НХЛ
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39-й гол 39-летнего капитана «столичных» в сезоне. Фантастика!

«Вашингтон» в последнее время немного забуксовал. Команда Спенсера Карбери впервые в сезоне проиграла три матча подряд, что слегка пошатнуло её позиции в борьбе за первое место в регулярном чемпионате. Конечно, это не играет большой роли, но в «Кэпиталз» уже привыкли к постоянным победам.

Турнирная таблица НХЛ

При этом на Великую погоню Овечкина изменившиеся результаты «столичных» не оказали никакого влияния. Александр мчится к мечте огромными прыжками, забивая теперь уже буквально в каждом матче. И даже в откровенно неудачной встрече с «Каролиной» великий снайпер нашёл путь для гола.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Уокер – 06:14     2:0 Блейк (Холл, Гостисбер) – 10:11 (pp)     3:0 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 13:21 (pp)     4:0 Стэнковен (Рослович) – 29:27     4:1 Овечкин (Чикран, Строум) – 39:25 (pp)     5:1 Блейк (Джарвис) – 46:55 (pp)    

В концовке второго периода «Вашингтон» получил двойное большинство, и Овечкин разрядил свою «пушку» из «офиса», не оставив шансов Фредерику Андерсену. 39-й гол в сезоне 39-летнего Ови, 892-я шайба в карьере… Как же близко мы подобрались к историческому событию! Всего лишь на расстояние одного хет-трика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако этот гол стал единственной радостью для «Вашингтона» в матче. «Каролина» открыла счёт уже на седьмой минуте после обреза Джейкоба Чикрана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине отрезка «ураганы» выстрелили дуплетом из голов Джексона Блейка и Сета Джарвиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Овечкин упустил Логана Станковена, и тот довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На камбэк «Вашингтон» оказался в этот вечер не способен, и третий период прошёл для хозяев льда достаточно спокойно, хотя во второй его половине и случилась массовая потасовка.

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Во время матча «Вашингтона» и «Каролины» произошла массовая драка среди игроков

В результате «Кэпиталз» уступили 1:5, и это четвёртое поражение «столичных» в пяти последних встречах. Впрочем, отставание «Вашингтона» от идущего на первом месте в общей таблице «Виннипега» составляет лишь одно очко при игре в запасе у американской команды.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Чикаго» в 2:00 мск в субботу, 5 апреля. Встреча с одним из аутсайдеров сезона – отличная возможность одержать уверенную победу, а также большой шанс для Овечкина на сами знаете что.

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