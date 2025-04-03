Овечкин забивает даже в плохой день «Вашингтона»! Вечность на расстоянии одного хет-трика

«Вашингтон» в последнее время немного забуксовал. Команда Спенсера Карбери впервые в сезоне проиграла три матча подряд, что слегка пошатнуло её позиции в борьбе за первое место в регулярном чемпионате. Конечно, это не играет большой роли, но в «Кэпиталз» уже привыкли к постоянным победам.

При этом на Великую погоню Овечкина изменившиеся результаты «столичных» не оказали никакого влияния. Александр мчится к мечте огромными прыжками, забивая теперь уже буквально в каждом матче. И даже в откровенно неудачной встрече с «Каролиной» великий снайпер нашёл путь для гола.

В концовке второго периода «Вашингтон» получил двойное большинство, и Овечкин разрядил свою «пушку» из «офиса», не оставив шансов Фредерику Андерсену. 39-й гол в сезоне 39-летнего Ови, 892-я шайба в карьере… Как же близко мы подобрались к историческому событию! Всего лишь на расстояние одного хет-трика.

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Однако этот гол стал единственной радостью для «Вашингтона» в матче. «Каролина» открыла счёт уже на седьмой минуте после обреза Джейкоба Чикрана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине отрезка «ураганы» выстрелили дуплетом из голов Джексона Блейка и Сета Джарвиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Овечкин упустил Логана Станковена, и тот довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На камбэк «Вашингтон» оказался в этот вечер не способен, и третий период прошёл для хозяев льда достаточно спокойно, хотя во второй его половине и случилась массовая потасовка.

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В результате «Кэпиталз» уступили 1:5, и это четвёртое поражение «столичных» в пяти последних встречах. Впрочем, отставание «Вашингтона» от идущего на первом месте в общей таблице «Виннипега» составляет лишь одно очко при игре в запасе у американской команды.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Чикаго» в 2:00 мск в субботу, 5 апреля. Встреча с одним из аутсайдеров сезона – отличная возможность одержать уверенную победу, а также большой шанс для Овечкина на сами знаете что.