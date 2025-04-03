«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ

Во всех парах 1/8 финала плей-офф КХЛ были сыграны четвёртые матчи, и одна серия уже закончилась. Что мы видим и что ждать в глубине остальных противостояний?

«Локомотив» — «Торпедо»

Счёт в серии: 4-0 (3:1, 2:0, 4:2, 2:1)

Ну что тут скажешь? Мы ждали, что «Локомотив» выиграет уверенно, однако серия ярославцев с «Торпедо» получилась совсем уж будничной и прошла в одну калитку. Нижегородцы проиграли все матчи в основное время, из 12 периодов выиграли только один, вели в счёте за всю серию менее трёх минут в игре №3. То есть «Торпедо» вообще не создало сопернику никаких ощутимых проблем, и Игорю Ларионову, на самом деле, гордиться тут нечем.

Эпоха Профессора в «Торпедо», очевидно, пришла в тупик, за три года команда только деградировала — как в результатах, так и в зрелищности стиля. Что-то с этим нужно делать в межсезонье. Ну а для «Локомотива» плей-офф начнётся только в следующем раунде. Да и то, кстати, не факт, учитывая прыть нижесеяных команд на Востоке.

Рукопожатие Игоря Никитина и Игоря Ларионова Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Динамо» М – СКА

Счёт в серии: 3-1 (3:1, 2:1 ОТ, 3:5, 5:4 2ОТ)

Четвёртый матч этой серии, конечно, стал украшением текущего плей-офф, но в сухом остатке для СКА всё оказалось плохо. Армейцы, потратив кучу сил и эмоций, проиграли во втором овертайме и встали на вылет уже в следующем матче в Москве. А ведь для петербуржцев всё могло сложиться совсем не так нервно и в итоге неудачно, но СКА опять показал себя командой стиля «шалтай-болтай», подчиняющейся не структуре, не системе, не порядку, а хаосу и импульсу. В четвёртом матче ведь мощное начало армейцев и быстрый гол могли помочь им провести эту игру с позиции силы при поддержке трибун, однако СКА попросту вручил инициативу сопернику в руки невероятными по своей глупости удалениями. Но разве кто-то удивлён, что всё произошло именно так?

Потом при счёте 1:3 уже понеслось: замена вратаря, снятие с игры некоторых хоккеистов, игра с пустыми воротами задолго до сирены. Надо признать, что кое-какие из этих шагов оказались удачными, «Динамо» в конце концов дрогнуло и вообще могло проиграть матч в конце третьего периода. Но и это не должно сильно удивлять, ведь у СКА хоть и хромает на обе ноги организация игры, но мастеров-то в составе предостаточно. Однако в этот раз эмоций для победы всё-таки не хватило, серию переломить не удалось, а быстро успокоившееся «Динамо» вернулось к правильным действиям и нашло свой шанс в дополнительное время. СКА дал огня этому матчу, но гол Комтуа зафиксировал, что армейцы лишь «сожгли» сами себя.

Что ждём дальше

Безуспешный порыв армейцев может стать для них серьёзным ударом. СКА способен обыгрывать «Динамо» только за счёт кипучей энергии, и когда она потрачена, а результат не достигнут, то наступает разочарование, и счёт 1-3 в серии всё только усугубляет. Москвичи же возвращаются домой, точно зная, что и как им делать в следующем матче. Сильно удивлюсь, если серия вернётся в Санкт-Петербург.

«Спартак» — «Северсталь»

Счёт в серии: 3-1 (5:4 ОТ, 4:2, 1:0, 2:5)

В прошлый раз я сомневался, что «Спартак» будет и дальше почти идеален в кубковом хоккее, как в третьем матче, и красно-белые не подвели. Наделали ошибок в своей зоне, Загидулин, естественно, перестал быть волшебником, нападение вовремя не ответило на голы «Северстали» — и случилось поражение. Череповчане же в целом играли так же, как и всегда, просто в этот раз пришла реализация и получилось воспользоваться плохим матчем соперника.

Что ждём дальше

По сути, всё зависит от того, как будет играть «Спартак». Будет ошибаться и делать глупости – «Северсталь» вообще может вытащить серию. Если же красно-белые сыграют дисциплинированно и внимательно, как иногда умеют, то следующий матч должен стать последним в противостоянии.

«Динамо» Мн – ЦСКА

Счёт в серии: 2-2 (5:2, 5:3, 1:4, 1:2)

Безусловно, «зубры» интереснее соперника именно играют в хоккей и работают с шайбой, но в плей-офф всегда есть другая сторона – терпение и силовая составляющая. И в ЦСКА сумели разобраться, что именно в этом и есть шанс на победу. Всё началось с акции устрашения от Долженкова в концовке второй игры, а продолжилось доминированием армейцев в силовых приёмах в домашней части серии и двумя совершенно кубковыми победами. Вратарь спас, команда не уступила в единоборствах, а затем нашла моменты для голов, деморализовав соперника, который ощущал своё превосходство, однако ничего не мог из этого извлечь.

Что ждём дальше

Есть ощущение, что эта серия из числа тех, где как раз всё может решить преимущество домашней площадки. Очевидно, «Динамо» будет более агрессивным в Минске и не позволит и там себя перебить, ну а ЦСКА уже показал, как собирается выигрывать в Москве. Впрочем, если Иван Просветов и дальше будет показывать такой уровень надёжности и спокойствия, как в четвёртом матче, то у армейцев появится дополнительный козырь и на гостевые игры. Про Василия Демченко у «зубров» такого сказать точно нельзя.

Серия «Динамо» Мн — ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Трактор» — «Адмирал»

Счёт в серии: 2-2 (4:5, 2:1 ОТ, 3:4 ОТ, 7:3)

Интереснейшая серия, в которой главной загадкой остаётся состояние «Трактора» в этом плей-офф. В четвёртом матче челябинцы провели ужасный первый период, затем выдали почти гениальный второй – такими волнами подопечные Бенуа Гру и играют всю серию, просто в этот раз им удалось в очередной отрезок просветления забить столько, что хватило для победы в матче. Но целостности в игре фаворита по-прежнему не видно, и нет уверенности, что крупной победой во Владивостоке «Трактор» переломил сопернику хребет.

Уверен, что в «Адмирале» отнеслись к 3:7 совершенно спокойно. Счёт-то в серии 2-2, и это великолепный результат для «моряков» после четырёх игр, что они прекрасно понимают. Да, в этой серии почти всё зависит именно от «Трактора», но «Адмирал» и дальше будет, пока хватит сил, делать всё, чтобы челябинцы нервничали, ошибались и показывали свою худшую версию.

Что ждём дальше

Не думаю, что «Трактор» по щелчку вдруг предстанет командой, способной ровно и правильно провести весь матч, а значит, у «Адмирала» будут шансы. И на третью победу в серии, и даже на итоговую сенсацию. Хотя колоссальный запас мастерства, конечно, должен помочь «Трактору» в конечном счёте избежать позора. Но будем смотреть!

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Счёт в серии: 2-2 (7:0, 8:2, 0:2, 1:2)

Многие тренеры не любят крупных побед в матчах плей-офф. Они, как ни крути, расслабляют, соперник же, напротив, максимально мобилизуется, чтобы в следующих играх с тем же оппонентом взять реванш. После уфимских игр «Сибирь» практически единогласно списали, назначив главным разочарованием плей-офф, и вообще – лучше бы в кубковые матчи попал «Нефтехимик». Думаю, какие-то похожие ощущения были и у игроков «Салавата»: будь ты хоть трижды опытным хоккеистом, но 15:2 по итогам двух игр способствует неправильному настрою.

А «Сибирь» на домашней арене вышла сражаться. И нельзя сказать, что это было неожиданно: всё-таки по ходу этого чемпионата у команды Епанчинцева были ситуации, когда она просто брала и сплачивалась после мощных оплеух. И вот очередное преображение. И если в третьей игре ещё можно было списать многое на невезение «Салавата», то в четвёртом матче уфимцы уступили «Сибири» по всем фронтам: по желанию, по дисциплине, по игре, в конце концов.

А одна шайба за два матча, которую наковыряла всё звёздная, но неглубокая атака «Салавата», говорит о двух вещах. Во-первых, формула «закрой легионеров и побеждай Уфу» действительно имеет место быть. Во-вторых, Виктор Козлов, как и в прошлых двух плей-офф, начинает «плыть» в ситуации, когда что-то идёт не по плану и команде нужно предложить нечто большее, чем просто хорошие и доверительные отношения с каждым в коллективе.

Что ждём дальше

Совсем не думаю, что «Салават» вернётся в Уфу и его нападение снова прорвёт. Всё-таки «Сибирь» уже будет совсем другая, знающая, в какой хоккей она должна играть, чтобы ставить юлаевцев в тупик, и с совсем иным настроением. Конечно, показывать такой хоккей в гостях новосибирцам будет сложнее, как и сдерживать атаки «Салавата», но у «Сибири» ведь точно будет шестой матч дома.

«Металлург» — «Авангард»

Счёт в серии: 1-3 (1:4, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1)

«Авангард» не докрутил в четвёртом матче серии. Омичи доминировали на старте игры, а «Металлург» нервничал, ошибался, Илья Набоков ронял шайбу из ловушки и пропускал в ближний угол. «Ястребы» могли устраиваться где-то на 3:0, но не устроились, а потом магнитогорцы, конечно, пришли в себя.

Выиграть впервые в серии «Металлургу» помогла деталь, которая не просматривалась в прошлых играх. «Авангард» практически не уступал сопернику свой пятак, а начиная со второй половины четвёртого матча картина поменялась. Сначала у магнитогорцев стали проходить туда проникающие передачи, которыми не воспользовались Коробкин и Силантьев. А в третьем периоде «Металлург» дважды забил, выиграв пятак в позиционных атаках и собрав подборы после дальних бросков. Такие голы – это вообще современная магнитогорская классика, однако пользу она принесла уральцам только в тот момент, когда они были близки к провалу.

«Авангард» при всём этом провёл очередной сильный матч, прибавил как по щелчку, ещё и после того, как Михайлис сравнял счёт, но в этот раз «ястребам» не удалось доказать, что их мастера умеют решать моменты лучше, чем магнитогорские.

Что ждём дальше

«Металлург» уже доказал, выиграв тяжёлый матч при 0-3 в серии, что с психологией у команды всё в порядке, а теперь наступает очередь «Авангарда» сделать то же самое. Очевидно ведь, что если в битве совершенно равных соперников стало 3-0, то так же можно ожидать и 3-3. Если «Авангард» не дрогнет (по идее, не должен), то в этой серии и дальше всё будут решать детали, мелочи и удача, но совершенно невозможно предсказать, когда и как это всё закончится.

Победный гол «Металлурга» в четвёртом матче серии с «Авангардом» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Автомобилист» — «Ак Барс»

Счёт в серии: 2-2 (1:4, 4:3, 3:2 2ОТ, 2:7)

«Ак Барс» разозлился после недокрученного камбэка в третьем матче серии и раздавил «Автомобилист» в следующей игре. Уральцы как-то нетипично развалились под натиском соперника, и это в числе прочего показывает, что нынешняя версия команды Николая Заварухина слабее прошлогодней. Однако это не значит, что «Автомобилист» непременно вылетит уже в первом раунде. «Ак Барс» хоть и поиграл мускулами в отдельно взятой встрече, но ещё не убедил в своей стабильности. Слабых мест, на которые можно давить, у коллектива Анвара Гатиятулина хватает, а «Автомобилист» уже в следующей игре будет совершенно другим.

Что ждём дальше

Кажется, что эта серия во второй своей половине всё-таки должна уйти в низовой хоккей, как того ожидали многие с самого начала. Всё-таки цена ошибок сейчас серьёзно возрастает. Думаю, команды ещё по разу смогут удивить друг друга, а победителя определит седьмая встреча. И я понятия не имею, кто её выиграет.