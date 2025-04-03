Пропал стиль, пропали результаты. Что дальше делать «Торпедо»?

Семь лет назад «Торпедо» вылетело в первом раунде от «Локомотива», проиграв серию 0-4. Это был пятый сезон Петериса Скудры, и тогда сложилось ощущение, что латвийский тренер впал в творческий кризис, характеризующийся ещё и бесконечной тасовкой состава. После четвёртого матча Скудра на пресс-конференции чуть ли не со слезами на глазах говорил, что ничего бы менять в тактике не стал. Теперь, после нового сухого вылета от Ярославля, круг словно бы замкнулся.

Однако то «Торпедо» схожему по машинообразности «Локомотиву» Квартальнова забило шесть голов, два матча перевело в овертайм, а ещё один проиграло за полторы минуты до сирены. Нынешнее – за всю серию наскребло четыре гола. Конечно, разница в возможностях у этих двух версий нижегородцев сильно ощущается, однако ту команду никто атакующей и не считал. Сейчас же разговоров про стиль становится всё больше; цены на посещение «Нагорного», посреди сезона ставшего самой старой ареной лиги, подскочили; а в самой чаше дворца появилась гордая надпись «Театр хоккея». Эта надпись сопровождала игры команды ладно бы не атакующей — но ведь абсолютно безликой, которая в этом сезоне в домашних матчах даже 50% очков не набрала.

Год назад «Торпедо», по крайней мере, хотя бы затащило первую игру в Петербурге на хороших скоростных контратаках. Понятно, что остановить плей-оффный «Локомотив» очень сложно, но ведь вообще непонятно, за счёт чего нынешнее «Торпедо» пыталось это сделать. Обращают на себя внимание разве что 47 (!) силовых в четвёртой игре, которые никак не помогли переломить ход матча.

И ведь если посмотреть на количество заброшенных шайб, то может показаться, что всё не так уж и плохо. «Торпедо» забило 204 гола, как и в том самом первом сезоне — однако есть нюанс. В этом году торпедовцы куражились с аутсайдерами: и «Барысу» забили 10, и «Амуру» – семь, и «Сочи» на домашней площадке тоже били. Однако многие эти матчи пришлись на начало сезона, когда команда выдала успешный отрезок за счёт, опять же, контратак: скоростных хоккеистов в составе хватает, убегать в отрыв есть кому.

Игорь Ларионов на скамейке «Торпедо» Фото: РИА Новости

После перемен в тренерском штабе можно окончательно сказать: никакого зрелищного хоккея уже не осталось. Это «Торпедо» спокойно предпочитает вброс входу на ведении или через пас, наброс от синей – поиску креативного решения и готово искать броски с любых позиций. Если не знать, что бо́льшая часть этого состава два года назад играла совсем в другой хоккей, если не знать обо всех громких словах, то это можно было бы простить: боевитый середняк пытается максимизировать свои скромные возможности за счёт «биться-бороться». Проблема в том, что мы-то знаем о пиаре и громких словах. И ведь нельзя сказать, что это подготовка конкретно под «Локомотив»: в концовке регулярки, которую нижегородцы закончили с пятью поражениями подряд, они смотрелись примерно на таком же уровне.

При этом именно эта версия «Торпедо» стала авторским проектом Ларионова, как мы и писали ещё весной. Майская смена менеджмента окончательно сломала какую-то систему сдержек и противовесов, главному тренеру дали возможность убрать всех людей, которых он не хотел видеть в команде и вокруг неё. Сослаться на маленький бюджет уже не получится: да, он не дотягивает до 500 млн, но значительно вырос за последние два года, когда в первом сезоне Ларионова команда и до пола зарплат не могла доехать. Тогда у команды не было возможности звать ветеранов уровня Кагарлицкого, Свечникова и Войнова. Ребята, которых два года назад мало кто знал, оперились и сами стали заметными игроками.

Однако для многих из тех парней сезон-2022/2023 как будто бы так и стал лучшим и самым продуктивным, а после него карьера не сделала такого же яркого шага вперёд. В последних матчах команды в этом сезоне приятное ощущение от своей игры оставлял только Егор Виноградов, который зачастую был единственным форвардом, генерировавшим опасность у чужих ворот.

Самый вопиющий пример отступления от декларируемых принципов этого «Торпедо» — приход странной пары легионеров Томпсон — Филлипс. Приход Бобби Линча в своё время тоже выглядел загадкой, но ему можно было найти и неигровое объяснение (выступал с Ларионовым-младшим в юниорском хоккее), и игровое (Линч за свои деньги оказался вполне полезным ролевиком). А вот какую пользу «Торпедо» принесли два крайне средних (если не сказать хуже) защитника, да ещё и на фоне незабываемых слов о том, что легионеры должны быть уровня «Кьеллини и Бэйла», сказать сложно. Здесь уже не свалить на козни менеджмента — напомним, он у клуба поменялся весной.

Ну а закономерным итогом этого странного сезона стало странное выступление Ларионова на пресс-конференции, где главный тренер грустил из-за отсутствия тройки Крутов — Ларионов — Макаров, с которой этот «Локомотив» был бы обыгран. На прямой вопрос об изменении и упрощении стиля Ларионов стал вспоминать финал Кубка Стэнли 1995 года, легенд НХЛ и окончательно увёл вопрос куда-то в сторону, успев при этом сказать «мы не поменяли ничего».

При этом нельзя говорить, что «Торпедо» попало в стратегический кризис. Это всё ещё молодая команда, у большинства игроков которой уйма нераскрытого потенциала. Это организация с выстроенной клубной системой — что подтверждают успехи молодых ребят из «Торпедо-Горький», ставших седьмыми в этом сезоне ВХЛ и обошедших большинство других фармов. После вылета основы «Горький» вообще становится чуть ли не фаворитом плей-офф «вышки», но это тема другая. Наконец, «Чайка», где в составе есть немало игроков 2008 года рождения и откуда игроки часто отлучаются в ВХЛ, заняла место в топ-4 Востока МХЛ. Результаты детских торпедовских команд тоже стали лучше в последние годы.

Игроки «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Торпедо» в новом сезоне начнёт новую жизнь. В самом центре города откроется красивая арена на 12 тысяч зрителей — учитывая давние хоккейные традиции Нижнего, она наверняка будет заполняться с первых же матчей. Говорится и о качественном увеличении бюджета со следующего года: мы уже как-то забыли, но при Скудре и ещё раньше при Кари Ялонене местные власти неплохо вкладывались в хоккейную команду. Остаётся только вопрос: кто всем будет управлять и с каким успехом?

Успех сезона-2022/2023 (когда не только «Торпедо» вышло во второй раунд, но и «Чайка» выиграла свой второй Кубок Харламова) на дистанции отчётливо выглядит успехом коллективным: не только Ларионова, но и его штаба и отдельно Андрея Козырева, а также генменеджера Максима Гафурова и селекционного отдела клуба. Показательно, что в этом сезоне историй с чудесными покупками талантов из чужих клубов за копейки мы уже не видим.

Давайте резюмируем: главная проблема этого «Торпедо» не в том, что оно не прошло «Локомотив», и даже не обязательно в том, что оно предало свой стиль. Главная проблема в том, что клуб три года в лучшем случае топчется на месте, а в худшем — регрессирует. Нет, конечно, «Торпедо» может начать простую и спокойную жизнь уровня «Сибири», которую фактически уже и ведёт: день да ночь — сезон прочь. Только давайте тогда без рассказов про уникальный стиль, легионеров уровня Бэйла, ежедневных отсылок на «Детройт» и Скотти Боумэна — потому что иначе всё это на фоне текущих результатов и качества игры выглядит трагикомедией.