Ключевой момент серии «Динамо» — СКА. Справедливо ли отменили гол Воробьёва?

Если вы не смотрели четвёртую встречу серии «Динамо» – СКА в первом раунде Кубка Гагарина – 2025, то очень многое потеряли – команды выдали невероятно яркий и событийный матч, который вполне заслуживает стать украшением всего первого раунда этого плей-офф.

В нём было практически всё: быстрый гол армейцев, перехват инициативы бело-голубыми, безумная концовка основного времени с голом в пустые ворота и казавшимся невозможным камбэком петербуржцев. Но вишенкой на торте стал овертайм, который растянулся аж на полчаса.

Хотя он мог закончиться и в самом его начале, когда Марат Хайруллин не реализовал штрафной бросок, и на исходе 14-й минуты – СКА, казалось бы, вырвал победу, буквально затолкав шайбу в ворота Максима Моторыгина. Вся арена в Северной столице уже успела отпраздновать вымученный гол, тренерский штаб армейцев в полном составе покинул скамейку и ушёл в подтрибунное помещение, а радостные игроки поздравляли друг друга с таким важным результатом – однако после долгого просмотра судьи всё-таки отменили взятие ворот, после чего уже во втором дополнительном периоде бело-голубые решили исход встречи в свою пользу.

А что же произошло в самом резонансном моменте, который вообще может стать ключевым для серии? Справедливо ли «военная комната» не засчитала гол Михаила Воробьёва? Давайте разбираться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Основное действующее лицо в этой ситуации – Воробьёв. Именно он усерднее пытался протолкнуть шайбу в ворота. И у него почти получилось – она уже почти пересекла линию ворот, когда вовремя подоспевший Антон Сизов клюшкой предотвратил гол нападающего армейцев и направил шайбу в сторону Моторыгина.

В этот момент и произошёл тот контакт, из-за которого судьи приняли решение об отмене гола – Воробьёв воздействовал на Моторыгина и помешал тому зафиксировать шайбу. Согласно правилам, это является блокировкой вратаря.

ВИДЕО

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в беседе с «Чемпионатом» согласился с вынесенным решением: «Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот».

Материалы по теме Главный тренер московского «Динамо» оценил момент с отменой гола СКА в овертайме

Сейв Сизова для «Динамо» стал определяющим – не успей защитник бело-голубых вовремя вынести шайбу с ленточки, никаких причин для отмены взятия ворот у арбитров уже бы не было.

Другой вопрос – и ответа на него мы так и не получили – в том, почему тогда не последовало удаления Воробьёва – ведь, согласно тому же регламенту, «на полевого игрока, который с помощью клюшки или своего тела блокирует или препятствует передвижению вратаря в площади ворот или не даёт вратарю возможности занять игровую позицию, будет наложен Малый штраф».

Но это уже неважно – встреча продолжилась, москвичи смогли дожать соперника и сделали счёт в серии 3-1 в свою пользу. Противостояние возвращается в столицу, где подопечные Алексея Кудашова постараются оформить себе путёвку во второй раунд. А у Романа Ротенберга и СКА больше нет права на ошибку.