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Расписание спортивных матчей 4 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Роналду в Про-Лиге, «Динамо» — СКА в Кубке Гагарина и Леброн vs Карри
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 4 апреля: бои Корешкова и Олейника, «Салават Юлаев» — «Сибирь» в плей-офф КХЛ, Кучеров в НХЛ и «Бавария» в Бундеслиге!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров обеспечить отрыв в гонке бомбардиров?

Недавний рывок россиянина позволил ему выйти на первую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ в этой регулярке, однако его главный соперник Натан Маккиннон прошлой ночью смог сравняться с ним. Получится ли у Никиты продолжить собственную серию и начать создавать преимущество в этой гонке?

Что говорят о Кучерове его одноклубники?
Защитник «Тампы»: Кучеров — ключевой игрок для нас, его страсть не имеет себе равных

🏒 2:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «мундиры» подобраться к зоне плей-офф?

«Блю Джекетс» долгое время были одними из главных претендентов на уайлд-кард от Восточной конференции, но в середине марта пережили шестиматчевую серию поражений и немного сдали позиции. Сейчас на их счету три победы в последних четырёх матчах, благодаря которым от замыкающего кубковую восьмёрку «Монреаля» «Коламбус» отделяют всего два очка. Получится ли у Кирилла Марченко и Ко взять два очка с «лавинами» и остаться в гонке за попадание в плей-офф?

Российский лидер «мундиров» продолжает творить историю:
Феерия имени Марченко! Оформил третий хет-трик в НХЛ и вошёл в историю «Коламбуса»
Видео
Феерия имени Марченко! Оформил третий хет-трик в НХЛ и вошёл в историю «Коламбуса»

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн и Дончич или Карри и Батлер — кто лучше себя проявит в борьбе за плей-офф?

Оба клуба сейчас бьются за проход напрямую в плей-офф. «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третью строчку на Западе, а «Голден Стэйт Уорриорз» — пятую. При этом команды разделяют между собой два очка в турнирной таблице. На пятки «воинам» наступает целая группа соперников — «Миннесота», «Клипперс» и «Мемфис». Именно поэтому нельзя проигрывать никому. Аналогичную цель преследуют и звёзды «озёрников». Противостояние Леброна Джеймса и Стефена Карри — всегда событие мирового масштаба, а теперь у них есть звёздные напарники — Лука Дончич и Джимми Батлер, что может быть лучше?

Шеф творит магию на паркете!
Стефен Карри снова разнёс всех. Для него это уже привычка!
Стефен Карри снова разнёс всех. Для него это уже привычка!

👊 6:30: Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), 2025 PFL World Tournament 1: First Round

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Джейсон Джексон — Андрей Корешков
04 апреля 2025, пятница. 06:30 МСК
Джейсон Джексон
Не началось
Андрей Корешков

Интрига: Корешков пойдёт за победой в Гран-при?

Андрей Корешков — один из самых топовых российских бойцов, выступающих вне UFC. В прошлом году друг Александра Шлеменко не самым удачным образом дебютировал в PFL, но теперь наш соотечественник готов пойти за победой в Гран-при второго по силе американского промоушена. Первым соперником в сезоне станет опытный Джейсон Джексон: легко Корешкову точно не будет, но пройти ямайца ему однозначно по силам.

Онлайн-трансляция турнира:
PFL 1: сразу три россиянина стартуют в Гран-при. Среди них Корешков и Хайбулаев. LIVE
Live
PFL 1: сразу три россиянина стартуют в Гран-при. Среди них Корешков и Хайбулаев. LIVE

🎯10:45: Биатлон, Кубок Содружества, шестой этап, спринты, 7,5 км женщины и 10 км мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Спринт 7.5 км
04 апреля 2025, пятница. 10:45 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
04 апреля 2025, пятница. 13:15 МСК
Не началось

Интрига: Сливко, Шевченко, Смольская или Дербушева — кто возьмёт главный трофей сезона?

Главная интрига последнего этапа Кубка Содружества — кто же заберёт «Большие хрустальные глобусы»? У мужчин всё довольно просто. Скорее всего, трофей уйдёт Антону Смольскому, который лидирует с преимуществом в 219 очков над Каримом Халили. А вот у женщин нас ждёт настоящая борьба. Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Динара Смольская и Тамара Дербушева находятся крайне близко друг к другу. Первую и последнюю между собой разделяют всего 43 очка. А значит, результаты спринта крайне важны в этой глобальной битве!

Дербушева мощно проявила себя на ЧР-2025:
Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!
Главная героиня ЧР-2025 по биатлону удивляет. Такой мощи от Дербушевой никто не ждал!

🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок России, финальный этап, свободный стиль, 10 км женщины и 15 км мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
04 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
04 апреля 2025, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: на что способна Пеклецова?

Главный вопрос женской коньковой разделки — сможет ли пока ещё юниорка Алина Пеклецова выдать на-гора ещё одну крутую гонку и приблизиться к тройке общего зачёта многодневки, в рамках которой проходит финал Кубка России. Очевидно что фаворит гонки — Наталья Терентьева, которая уверенно идёт к победе в финале, но Пеклецова, а также Дарья Непряева и Анастасия Кулешова вполне способны быть рядом.

В мужской гонке фаворит стартует последним. У Александра Большунова будет возможность полностью контролировать ход борьбы и следить за тем, как поведёт разделку его единственный преследователь в общем зачёте многодневки Савелий Коростелёв. А у самого Савелия главная задача – не столько приблизиться к Большунову, сколько максимально отыграть в борьбе за жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка России у Сергея Ардашева. Эту битву Коростелёву выиграть реальнее.

Большунов в последних гонках разбушевался:
Большунов выиграл четвёртую гонку подряд в финале Кубка России. Но героиня — Пеклецова
Большунов выиграл четвёртую гонку подряд в финале Кубка России. Но героиня — Пеклецова

🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Трактор» вернул себе инициативу?

Челябинцам дважды приходилось отыгрываться в этой серии, и оба раза они с этой задачей справились. При этом в последнем случае камбэк получился очень убедительным – «Трактор» ушёл с 1:3 в четвёртом матче и одержал крупную победу во Владивостоке, разгромив подопечных Леонида Тамбиева в последние 40 минут игры. Значит ли это, что теперь преимущество на стороне уральской команды?

Обзор предыдущего матча:
Безумие в плей-офф КХЛ! «Трактор» терпел катастрофу, а затем сокрушил «Адмирал»
Безумие в плей-офф КХЛ! «Трактор» терпел катастрофу, а затем сокрушил «Адмирал»

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Гостевые матчи для каждой из команд вышли разочаровывающими – «Сибирь» в Уфе напропускала целую авоську шайб, а «Салават» в Новосибирске забросил всего один раз. В столицу Башкортостана команды возвращаются при равном счёте в серии и, как кажется, при небольшом психологическом преимуществе подопечных Вадима Епанчинцева. Удастся ли им забрать победу на выезде или же хозяева вновь окажутся сильнее?

Подробнее о серии:
Чудеса в плей-офф КХЛ! «Сибирь» вернулась после 2:15 и уже дважды обыграла «Салават»
Чудеса в плей-офф КХЛ! «Сибирь» вернулась после 2:15 и уже дважды обыграла «Салават»

🏒 19:00: «Динамо» Москва — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Динамо» закрыть серию?

Бело-голубые выполнили главную задачу в Санкт-Петербурге – выиграли второй выездной матч и не позволили армейцам сравнять счёт в серии. Теперь противостояние возвращается в Москву, и у подопечных Алексея Кудашова есть все шансы оформить выход во второй раунд на своей площадке. Так и произойдёт или же СКА заставит соперника ещё раз съездить в Северную столицу?

Что происходит в плей-офф КХЛ?
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ

🥊 19:00: Алексей Олейник (Россия) — Джеронимо дос Сантос (Бразилия), BKFC

Прочие бои 2025. BKFC
Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Алексей Олейник
Не началось
Джеронимо дос Сантос

Интрига: как борец Олейник покажет себя на голых кулаках?

Всё в мире меняется, кроме одного факта — Алексей Олейник продолжает биться в разнообразных промоушенах. На этот раз 47-летний ветеран попробует свои силы в боях на голых кулаках: Удав неожиданно принял приглашение крупнейшего американского промоушена BKFC. Сильной стороной Олейника всегда была борьба, насколько удачно он сможет драться на голых кулаках — большая загадка. Хорошо, что соперником будет Джеронимо дос Сантос, у которого ударная техника тоже далека от идеальной.

Откровенная беседа с Олейником:
«Совсем не хочу драться». Интервью с 47-летним Олейником перед дебютом в кула́чке
Эксклюзив
«Совсем не хочу драться». Интервью с 47-летним Олейником перед дебютом в кула́чке

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург», РПЛ, 23-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве самых пропускающих команд РПЛ?

«Оренбург» набрал меньше всех очков в РПЛ (11), потерпел больше всех поражений (15) и одержал всего две победы. К слову, нас ждёт встреча самых пропускающих команд. «Оренбург» 42 раза доставал мяч из сетки своих ворот, «Пари НН» — 41 («Акрон» — тоже 41). Одна победа, пять поражений — статистика нижегородского клуба в шести предыдущих турах. А знаете, сколько мячей он забил на этом отрезке? Всего два. У «Оренбурга» до сих пор нет ни одной гостевой победы. В первом круге «Пари НН» обыграл соперника на выезде (2:1). Удастся ли одержать победу дома?

В нижегородском клубе сохраняют спокойствие:
Эксклюзив
Игрок «Пари НН» Александров: Гончаренко владеет ситуацией, задача — быть выше стыков

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО», Суперлига (м), 1/2 финала, второй матч

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут гости на этот раз?

В первом матче полуфинала получились ожидаемые 3:0 для казанцев. Клуб из Соснового Бора вышел на матч без ряда лидеров, которым, по словам Александра Климкина, нужно «физически и эмоционально восстановиться». «Динамо-ЛО» старалось, несколько раз выдало фантастическую защиту, но даже один сет забрать Казань не позволила. Как будет на этот раз?

Защиту сосновоборцев отметил даже Алексей Вербов:
Вербов — о победе над «Динамо-ЛО»: они в защите творили что-то сумасшедшее

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Роналду снова проиграет неудобному сопернику?

«Аль-Хиляль» стал чемпионом в прошлом сезоне, но сейчас отстаёт от «Аль-Иттихада» на четыре очка. «Аль-Наср», в свою очередь, не входит даже в топ-3. Похоже, Криштиану Роналду ждёт ещё один сезон без чемпионского титула. «Аль-Наср» не обыгрывает соперника в турнире больше трёх лет — с декабря 2021 года. После этого команды шесть раз встречались друг с другом — три победы «Аль-Хиляля», три ничьих. Два предыдущих матча на поле соперника — два поражения «Аль-Насра» (0:2, 0:3). Смогут ли гости на этот раз хотя бы забить?

Что происходит в «Аль-Насре»?
Роналду «съел» ещё одного тренера в «Аль-Насре». А команда продолжает страдать!
Роналду «съел» ещё одного тренера в «Аль-Насре». А команда продолжает страдать!

⚽️ 21:30: «Аугсбург» — «Бавария», Бундеслига, 28-й тур

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2025, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» прервёт впечатляющую серию соперника?

В последнее время «Бавария» выглядит в Бундеслиге не столь уверенно. Проиграла «Бохуму» (2:3), поделила очки с «Унионом» (1:1), одержала непростую победу во встрече с «Санкт-Паули» (3:2). Ни один из этих соперников не входит даже в топ-12. «Аугсбург» располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Германии. Он уступил в 2025 году всего один раз в Бундеслиге. 12 января команда не справилась со «Штутгартом» (0:1), после чего выдала серию из 11 встреч без поражений. Впечатляет? Очень! «Бавария» обыграла соперника в четырёх матчах чемпионата подряд. Но дважды потерпела поражение в трёх предыдущих гостевых встречах с «Аугсбургом».

А вы уже скучаете по каламбурам немца?
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