Топ-матчи пятницы: Роналду в Про-Лиге, «Динамо» — СКА в Кубке Гагарина и Леброн vs Карри

Лучший спорт 4 апреля: бои Корешкова и Олейника, «Салават Юлаев» — «Сибирь» в плей-офф КХЛ, Кучеров в НХЛ и «Бавария» в Бундеслиге!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров обеспечить отрыв в гонке бомбардиров?

Недавний рывок россиянина позволил ему выйти на первую строчку в списке самых результативных игроков НХЛ в этой регулярке, однако его главный соперник Натан Маккиннон прошлой ночью смог сравняться с ним. Получится ли у Никиты продолжить собственную серию и начать создавать преимущество в этой гонке?

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🏒 2:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «мундиры» подобраться к зоне плей-офф?

«Блю Джекетс» долгое время были одними из главных претендентов на уайлд-кард от Восточной конференции, но в середине марта пережили шестиматчевую серию поражений и немного сдали позиции. Сейчас на их счету три победы в последних четырёх матчах, благодаря которым от замыкающего кубковую восьмёрку «Монреаля» «Коламбус» отделяют всего два очка. Получится ли у Кирилла Марченко и Ко взять два очка с «лавинами» и остаться в гонке за попадание в плей-офф?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и Дончич или Карри и Батлер — кто лучше себя проявит в борьбе за плей-офф?

Оба клуба сейчас бьются за проход напрямую в плей-офф. «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает третью строчку на Западе, а «Голден Стэйт Уорриорз» — пятую. При этом команды разделяют между собой два очка в турнирной таблице. На пятки «воинам» наступает целая группа соперников — «Миннесота», «Клипперс» и «Мемфис». Именно поэтому нельзя проигрывать никому. Аналогичную цель преследуют и звёзды «озёрников». Противостояние Леброна Джеймса и Стефена Карри — всегда событие мирового масштаба, а теперь у них есть звёздные напарники — Лука Дончич и Джимми Батлер, что может быть лучше?

👊 6:30: Джейсон Джексон (Ямайка) — Андрей Корешков (Россия), 2025 PFL World Tournament 1: First Round

Интрига: Корешков пойдёт за победой в Гран-при?

Андрей Корешков — один из самых топовых российских бойцов, выступающих вне UFC. В прошлом году друг Александра Шлеменко не самым удачным образом дебютировал в PFL, но теперь наш соотечественник готов пойти за победой в Гран-при второго по силе американского промоушена. Первым соперником в сезоне станет опытный Джейсон Джексон: легко Корешкову точно не будет, но пройти ямайца ему однозначно по силам.

🎯10:45: Биатлон, Кубок Содружества, шестой этап, спринты, 7,5 км женщины и 10 км мужчины

Интрига: Сливко, Шевченко, Смольская или Дербушева — кто возьмёт главный трофей сезона?

Главная интрига последнего этапа Кубка Содружества — кто же заберёт «Большие хрустальные глобусы»? У мужчин всё довольно просто. Скорее всего, трофей уйдёт Антону Смольскому, который лидирует с преимуществом в 219 очков над Каримом Халили. А вот у женщин нас ждёт настоящая борьба. Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Динара Смольская и Тамара Дербушева находятся крайне близко друг к другу. Первую и последнюю между собой разделяют всего 43 очка. А значит, результаты спринта крайне важны в этой глобальной битве!

🎿 12:00: Лыжные гонки, Кубок России, финальный этап, свободный стиль, 10 км женщины и 15 км мужчины

Интрига: на что способна Пеклецова?

Главный вопрос женской коньковой разделки — сможет ли пока ещё юниорка Алина Пеклецова выдать на-гора ещё одну крутую гонку и приблизиться к тройке общего зачёта многодневки, в рамках которой проходит финал Кубка России. Очевидно что фаворит гонки — Наталья Терентьева, которая уверенно идёт к победе в финале, но Пеклецова, а также Дарья Непряева и Анастасия Кулешова вполне способны быть рядом.

В мужской гонке фаворит стартует последним. У Александра Большунова будет возможность полностью контролировать ход борьбы и следить за тем, как поведёт разделку его единственный преследователь в общем зачёте многодневки Савелий Коростелёв. А у самого Савелия главная задача – не столько приблизиться к Большунову, сколько максимально отыграть в борьбе за жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка России у Сергея Ардашева. Эту битву Коростелёву выиграть реальнее.

🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: «Трактор» вернул себе инициативу?

Челябинцам дважды приходилось отыгрываться в этой серии, и оба раза они с этой задачей справились. При этом в последнем случае камбэк получился очень убедительным – «Трактор» ушёл с 1:3 в четвёртом матче и одержал крупную победу во Владивостоке, разгромив подопечных Леонида Тамбиева в последние 40 минут игры. Значит ли это, что теперь преимущество на стороне уральской команды?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Гостевые матчи для каждой из команд вышли разочаровывающими – «Сибирь» в Уфе напропускала целую авоську шайб, а «Салават» в Новосибирске забросил всего один раз. В столицу Башкортостана команды возвращаются при равном счёте в серии и, как кажется, при небольшом психологическом преимуществе подопечных Вадима Епанчинцева. Удастся ли им забрать победу на выезде или же хозяева вновь окажутся сильнее?

🏒 19:00: «Динамо» Москва — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: сможет ли «Динамо» закрыть серию?

Бело-голубые выполнили главную задачу в Санкт-Петербурге – выиграли второй выездной матч и не позволили армейцам сравнять счёт в серии. Теперь противостояние возвращается в Москву, и у подопечных Алексея Кудашова есть все шансы оформить выход во второй раунд на своей площадке. Так и произойдёт или же СКА заставит соперника ещё раз съездить в Северную столицу?

🥊 19:00: Алексей Олейник (Россия) — Джеронимо дос Сантос (Бразилия), BKFC

Интрига: как борец Олейник покажет себя на голых кулаках?

Всё в мире меняется, кроме одного факта — Алексей Олейник продолжает биться в разнообразных промоушенах. На этот раз 47-летний ветеран попробует свои силы в боях на голых кулаках: Удав неожиданно принял приглашение крупнейшего американского промоушена BKFC. Сильной стороной Олейника всегда была борьба, насколько удачно он сможет драться на голых кулаках — большая загадка. Хорошо, что соперником будет Джеронимо дос Сантос, у которого ударная техника тоже далека от идеальной.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург», РПЛ, 23-й тур

Интрига: кто победит в битве самых пропускающих команд РПЛ?

«Оренбург» набрал меньше всех очков в РПЛ (11), потерпел больше всех поражений (15) и одержал всего две победы. К слову, нас ждёт встреча самых пропускающих команд. «Оренбург» 42 раза доставал мяч из сетки своих ворот, «Пари НН» — 41 («Акрон» — тоже 41). Одна победа, пять поражений — статистика нижегородского клуба в шести предыдущих турах. А знаете, сколько мячей он забил на этом отрезке? Всего два. У «Оренбурга» до сих пор нет ни одной гостевой победы. В первом круге «Пари НН» обыграл соперника на выезде (2:1). Удастся ли одержать победу дома?

🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО», Суперлига (м), 1/2 финала, второй матч

Интрига: что покажут гости на этот раз?

В первом матче полуфинала получились ожидаемые 3:0 для казанцев. Клуб из Соснового Бора вышел на матч без ряда лидеров, которым, по словам Александра Климкина, нужно «физически и эмоционально восстановиться». «Динамо-ЛО» старалось, несколько раз выдало фантастическую защиту, но даже один сет забрать Казань не позволила. Как будет на этот раз?

Защиту сосновоборцев отметил даже Алексей Вербов: Вербов — о победе над «Динамо-ЛО»: они в защите творили что-то сумасшедшее

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», Саудовская Аравия — Про-Лига, 26-й тур

Интрига: команда Роналду снова проиграет неудобному сопернику?

«Аль-Хиляль» стал чемпионом в прошлом сезоне, но сейчас отстаёт от «Аль-Иттихада» на четыре очка. «Аль-Наср», в свою очередь, не входит даже в топ-3. Похоже, Криштиану Роналду ждёт ещё один сезон без чемпионского титула. «Аль-Наср» не обыгрывает соперника в турнире больше трёх лет — с декабря 2021 года. После этого команды шесть раз встречались друг с другом — три победы «Аль-Хиляля», три ничьих. Два предыдущих матча на поле соперника — два поражения «Аль-Насра» (0:2, 0:3). Смогут ли гости на этот раз хотя бы забить?

⚽️ 21:30: «Аугсбург» — «Бавария», Бундеслига, 28-й тур

Интрига: «Бавария» прервёт впечатляющую серию соперника?

В последнее время «Бавария» выглядит в Бундеслиге не столь уверенно. Проиграла «Бохуму» (2:3), поделила очки с «Унионом» (1:1), одержала непростую победу во встрече с «Санкт-Паули» (3:2). Ни один из этих соперников не входит даже в топ-12. «Аугсбург» располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата Германии. Он уступил в 2025 году всего один раз в Бундеслиге. 12 января команда не справилась со «Штутгартом» (0:1), после чего выдала серию из 11 встреч без поражений. Впечатляет? Очень! «Бавария» обыграла соперника в четырёх матчах чемпионата подряд. Но дважды потерпела поражение в трёх предыдущих гостевых встречах с «Аугсбургом».