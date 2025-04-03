«Магнитка» живее всех живых! Будет ли мегакамбэк с 0-3?

В истории КХЛ был всего один случай, когда команда брала серию, проиграв первые три матча. В истории мирового хоккея таких случаев, конечно, больше, так что нет ничего невозможного и шансы есть всегда, пока кто-то не добьётся четырёх побед.

«Металлург» оказался в глубокой яме в серии с самой горячей командой лиги, но в четвёртой встрече смог проявить чемпионский характер и на жилах вытащить игру, бо́льшую часть которой провёл в положении догоняющего. Начало было положено, а серию и до этого нельзя было назвать игрой в одни ворота – второй и третий матч доходили до овертаймов, и все встречи (кроме первой) были равными.

В составе «Авангарда» сегодня перестановки были минимальными – Райан Спунер и Майкл Маклауд поменялись звеньями, а вместо Данила Башкирова в четвёртой тройке был заявлен Марк Верба.

«Магнитка» с первых же секунд полетела вперёд, демонстрируя бешеный настрой и уверенность в своих силах. Тут ещё и омичи стали удаляться – оба большинства хозяева не реализовали, но пожар у ворот Никиты Серебрякова устраивали с изрядным постоянством, а на 14-й минуте открыли счёт в равных составах. Никита Камалов набросил на ворота, шайба срикошетила в слоте от Люка Джонсона, а на пятачке её подправил Егор Коробкин.

Ближе к перерыву, когда «Авангард» стал немного приходить в себя и пытался отодвинуть игру от своих ворот, «Магнитка» забила ещё – Андрей Козлов, не выдумывая никаких изысков, бросил с кистей – и шайба срикошетила от Игумнова в сетку. Быть может, и правда фортуна, о которой говорил Андрей Разин после четвёртого матча, стала более благосклонна к действующим чемпионам?

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В перерыве «Авангард» перегруппировался и на второй период вышел совершенно другим, взвинтив активность. Это дало свои плоды – в итоге Рид Буше и пальнул в девятку так сильно, что шайба застряла в воротах.

«Магнитка» отреагировала на пропущенную шайбу правильно – выравняла игру, а потом и завладела инициативой. Отличные моменты в контратаке были у Зернова и Силантьева, но оба броска вытащил Серебряков. В той же смене мог забивать и Джонсон, однако вратарь омичей вновь был на высоте. После этого у ворот «Авангарда» завязалась массовая потасовка, в центре которой Никита Камалов схватился с Дамиром Шарипзяновым и с одного удара уложил его на лёд. Разин старался успокоить своих игроков на лавке и направить энергию в нужное русло – концовка осталась полностью за хозяевами.

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В третьем периоде Серебряков продолжил выручать, великолепно действуя клюшкой, а концовка прошла в натиске «Авангарда», но «Магнитка» хладнокровно оборонялась, пласталась и удержала победный счёт, а на последних секундах Коробкин оформил дубль, забросив в пустые из своей зоны. После сирены команды выплеснули эмоции ещё и дракой Вербы с Джонсоном. «Магнитка» уже сделала эту серию захватывающей, затащив две встречи подряд, а будет ли мегакамбэк с 0-3? Шестой матч состоится 5 апреля в Омске.