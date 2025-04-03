«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ

Просто безумие. Овечкин вновь забивает! После вчерашнего гола «Бостону» Александр поразил ворота «Каролины».

Ови оформил 39-ю шайбу в сезоне и 892-ю в карьере. До Уэйна Гретцки осталось всего два гола. До нового рекорда — хет-трик.

Как это теперь и бывает, Овечкин установил ряд достижений. Капитан «Вашингтона» забил свой 99-й гол в карьере на последней минуте периода или овертайма и обошёл Уэйна Гретцки (98) по этому показателю, установив новый рекорд НХЛ.

Алекс забросил 60-ю шайбу в карьере в матчах, которые проходят два дня подряд. Нападающий — в топ-5 в истории по этому показателю. На четвёртой строчке располагается Бобби Халл, у которого 61 такой гол. Третий — Уэйн Гретцки с 62 шайбами. Вторую строчку занимает Фил Эспозито (63). А рекордсменом по таким шайбам является Горди Хоу (72).

Овечкин забил 52-й гол в карьере в матчах с «Каролиной» и сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (52) по количеству шайб в ворота этой франшизы в истории НХЛ. Лучший результат — у Мишеля Гуле (62).

Наконец, Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов для хоккеистов в возрасте 39 лет. Капитан «столичных» сравнялся с Горди Хоу, который также забросил 39 шайб в сезоне-1967/1968.

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«Гретцки давно поддерживает Овечкина в его погоне»

Журналист ESPN Джон Буччигросс поделился мнением о потенциальном хет-трике Овечкина в концовке матча с «Каролиной» и отметил, что ожидает три гола в следующей встрече с «Чикаго».

«Хет-трик в домашнем матче с «Блэкхоукс», который позволит Овечкину добраться до отметки в 895 голов, был бы как раз кстати для него.

Это была бы истерия, если бы Алекс забил три гола в последние 5:34 этого шоу [с «Каролиной»] и побил бы рекорд Гретцки! Только хоккей!» — написал Буччигросс.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман подметила, насколько классическим стал гол в ворота «ураганов» для нападающего «Вашингтона»: «Фирменный гол Алекса Овечкина в большинстве — номер 892».

Известный подкаст Spittin’ Chicklets рассказал, что Овечкин близок к тому, чтобы забить гол под номером 894 быстрее Гретцки. На счету капитана «Кэпиталз» 892 шайбы в 1485 матчах, на счету Величайшего — 894 в 1487.

«Ови в двух голах от рекорда Гретцки и в двух встречах – от количества матчей, которые потребовались Уэйну, чтобы достичь рекорда.

Симуляция подтверждена», — говорится в сообщении.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд скорректировал даты вероятного рекорда нападающего «Кэпиталз».

«Алекс Овечкин приблизился на один огромный шаг к тому, чтобы побить рекорд, найдя золотую жилу в матче с «Каролиной».

Теперь он на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 10 апреля во встрече с «Харрикейнз» и обойти его 12 апреля в игре с «Коламбусом», — написал Оланд.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти рассказал о достижениях, которые Ови смог покорить в матче с «Каролиной», и об отношении Гретцки к нападающему.

«Погоня Алекса Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ набирает обороты и приближается к финишу, ведь достижение находится в пределах досягаемости.

Ожидается, что Гретцки будет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, и у Ови будет шанс сравняться с ним и обойти его, сделав хет-трик в матче с «Чикаго».

Алекс настаивал, что всё «ощущается так же», когда он настолько приблизился к рекорду, но, скорее всего, атмосфера будет наэлектризованной, когда он выйдет на лёд с «Блэкхоукс».

Гретцки присоединится к растущему контингенту поклонников, в который вошли комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис и жена Овечкина Настя, присутствовавшие на встрече с «Каролиной». Настя также была в Бостоне, став свидетельницей того, как Александр забивает свой 891-й гол в победном для «Кэпиталз» матче с «Брюинз».

Гретцки давно поддерживает Овечкина в его погоне. Он предсказал на Матче всех звёзд НХЛ 2020 года в Сент-Луисе, что у Алекса есть «законный шанс» побить рекорд, и заявил в октябре 2024 года: «Это всего лишь вопрос времени, будь то конец этого сезона, начало следующего, когда угодно».

Ови сказал, что поддержка Гретцки, когда он приближается к рекорду, много для него значит.

892-й гол Алекса стал одним из немногих ярких моментов в этот вечер для «Вашингтона», который проиграл в четвёртый раз в пяти матчах. Это произошло после одного из фирменных бросков 39-летнего левого крайнего нападающего из левого круга вбрасывания при игре в большинстве «пять на три» за 35 секунд до конца второго периода.

Согласно данным NHL.com, это был 190-й гол Овечкина из левого круга или выше, включая 136 в большинстве. Это был его 323-й гол в большинстве в целом.

Нападающий забросил свою 52-ю шайбу в карьере в матчах с «Каролиной», сравнявшись с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в ворота франшизы «Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс» после Мишеля Гуле (62).

Это был его 32-й гол в 46 встречах в «Леново Центре» — больше, чем у любого другого игрока из гостевых команд», — написал Гулитти.

«Великая восьмёрка становится всё ближе к истории, а Величайший подбадривает его»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер напомнила, что Овечкин находится в топ-3 лучших снайперов сезона.

«39-летний игрок забил 39 голов в этом сезоне, разделив с Тейджем Томпсоном третье место в списке лучших голеадоров лиги. Ови забросил шайбы в трёх подряд матчах и остаётся в хорошем положении, чтобы войти в историю к концу сезона», — написала Сильбер.

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен рассказал о необычной особенности того, как на домашней арене «Каролины» встретили 892-й гол Овечкина.

«Слышны скандирования «Ови!» здесь, в Роли. Когда диктор объявил о шайбе Алекса, он отметил, что это его 39-й гол в сезоне и 892-й – в карьере. Необычно слышать, как объявляют количество шайб за карьеру. Это, очевидно, нечто новое», — написал Розен.

Обозревательница Russian Machine Never Breaks Кэти Адлер подробно рассказала о взаимоотношениях Овечкина и Гретцки.

«Великая восьмёрка становится всё ближе к истории, а Величайший подбадривает его.

Гретцки на протяжении многих лет выражал свою поддержку Овечкину, который пытается побить рекорд по количеству голов, удерживаемый самим Уэйном с 1994 года. Будь то восхваление Алекса в СМИ, отправка ему личных сообщений с выражением поддержки или высказывания о том, что он хочет быть первым, кто пожмёт руку Овечкину, как только тот побьёт рекорд, Гретцки отстаивал стремление Ови к величию, болея за то, чтобы опуститься ниже в книгах рекордов.

Александр Овечкин Фото: Rich Gagnon/Getty Images

После того как Алекс забил свой 892-й гол в карьере — и оказался в трёх шайбах от рекорда — он говорил о ценности этих отношений, поскольку приближается к рубежу, который почти никто другой не может полностью прочувствовать.

Овечкин отметил не только то, что поддержка Гретцки значила для него лично, но и то, как изящное принятие Уэйном потери рекорда помогает спорту в целом.

Величайший неоднократно заявлял о своих планах следовать за «Вашингтоном», когда Овечкин приблизится к голу №895, ссылаясь на действия бывшего рекордсмена Горди Хоу, который сделал то же самое, когда Гретцки превзошёл рекорд в 1994 году.

Гретцки в 2020 году сказал: «Если он это сделает, если он побьёт мой рекорд, я сказал, что буду первым, кто пожмёт ему руку. Помню, когда Горди следовал за мной, а я превосходил его рекорд, то сказал своему отцу однажды вечером: «Знаешь, в каком-то смысле мне немного жаль Горди Хоу».

И мой отец ответил: «Знаешь что? Кто-то побьёт твой рекорд. И когда он это сделает, убедитесь, что ты будешь вести себя настолько же по-джентльменски по отношению к нему, как Горди Хоу — по отношению к тебе. Улыбаешься, жмёшь ему руку и гордишься тем, чего вы оба достигли. Так будет лучше всего для хоккея». Вот о чём я всегда думаю. Я всегда думаю о Горди Хоу и о том, что сказал мне мой отец», — написала Адлер.

«Событие, которое можно пережить лишь один раз»

Овечкин после матча отдельно высказался о Гретцки.

«Он великий, знаковая фигура для хоккея. Мы с ним постоянно на связи. Он сказал мне, что поддерживает меня, и я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», — сказал Алекс.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн также поделился мнением о погоне Овечкина.

«Вряд ли кто-либо когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельствует о мастерстве Овечкина, о его выносливости. Он просто потрясающий. Это захватывающий момент, чтобы увидеть, как он пытается побить рекорд Гретцки. Это поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов. Это особенный период, событие, которое можно пережить лишь один раз», — сказал Беттмэн.

Соперник Александра, вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, пропустивший от него 10 голов в 13 встречах, высказался о шайбе Ови: «Если дать ему произвести этот бросок, с большой вероятностью он забьёт. Я думаю, что почти все знали, что это произойдёт. Это крутая сторона его броска, его дара забивать».

В «Вашингтоне» также делились мнением о голе и будущем рекорде Овечкина.

«Это будет довольно безумно. Такое ощущение, что рекорд уже вот-вот случится, и Алекс чувствует, что он всё ещё может забивать каждый вечер. Так что это было огромным событием для нас. И, очевидно, для него самого потрясающе осознавать, что он всё ещё делает это в таком стремительном темпе.

Если бы Ови не получил травму, то, вероятно, был бы в гонке за звание лучшего снайпера НХЛ в этом сезоне», — сказал защитник Тревор ван Римсдайк.

«Я думаю, все были бы рады, если бы в матче с «Чикаго» он и мы побили этот рекорд. Поэтому мы на это надеемся», — сказал нападающий Пьер-Люк Дюбуа.