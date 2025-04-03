«Спартак» стал вторым участником второго раунда плей-офф КХЛ, а «Металлург» вновь смог выжить в серии с «Авангардом».

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Что это было?! ЦСКА потерпел исторический разгром в столице Беларуси. Итоги дня КХЛ

3 апреля в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина — 2025

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии 3-2 в пользу «Автомобилиста».

На 14-й минуте первого периода Ник Эберт с передач Брукса Мэйсека и Семёна Кизимова открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второй двадцатиминутки Стефан Да Коста с передачи Степана Хрипунова удвоил преимущество «Автомобилиста».

Главным героем встречи стал голкипер хозяев Евгений Аликин, совершивший 33 сейва и сумевший впервые в нынешнем плей-офф отыграть на «ноль».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Николая Заварухина. Шестой матч пройдёт в Казани 5 апреля.

«Металлург» вновь обыграл «Авангард» и сократил до минимума отставание в серии плей-офф

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда».

На 14-й минуте первого периода Егор Коробкин с передач Никиты Камалова и Игоря Гераськина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Андрей Козлов с передач Артёма Минулина и Даниила Вовченко удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Рид Буше с передач Майкла Маклауда и Джованни Фьоре сделал счёт 1:2. За 13 секунд до конца третьего периода Егор Коробкин установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Металлург» одержал вторую победу в серии, в которой счёт стал 3-2 в пользу «Авангарда». Омский клуб потерпел второе поражение подряд, но следующий матч в серии снова состоится на домашней площадке «ястребов». Игра пройдёт 5 апреля.

«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, победив «Северсталь» 4-1 в серии

В Москве прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Красно-белые выиграли серию со счётом 4-1.

На четвёртой минуте первого периода Николай Чебыкин открыл счёт во встрече. В начале второго периода Алексей Кручинин удвоил преимущество гостей, но эта шайба стала последней в исполнении команды Андрея Козырева в нынешнем сезоне КХЛ. В дальнейшем в этом матче забивали исключительно хозяева, отличившиеся пять раз подряд.

Спустя две минуты Андрей Миронов забросил первую шайбу «Спартака» в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов сделал счёт равным. На пятой минуте периода Сергей Лукьянцев впервые вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте периода Никита Ефремов сделал счёт 4:2. За 31 секунду до конца периода Михаил Мальцев забросил пятую шайбу «Спартака» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Спартак» одержал четвёртую победу в серии и завершил противостояние с череповецким клубом в свою пользу – 4-1. Команда Алексея Жамнова стала вторым участником второго раунда плей-офф КХЛ, присоединившись там к «Локомотиву».

Минское «Динамо» разгромило ЦСКА со счётом 7:0 в пятом матче серии плей-офф КХЛ

В Минске прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:0. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба из Беларуси.

В первом периоде шайбы за минский клуб забросили Егор Бориков (дважды), Сэм Энас и Роб Хэмилтон. После третьей пропущенной шайбы ЦСКА поменял в воротах Ивана Просветова на Павла Хомченко, но это не повлияло на характер встречи.

Во второй двадцатиминутке голы на свой счёт записали Роман Горбунов (дубль) и Андрей Стась. Первый шат-аут в текущем плей-офф КХЛ оформил голкипер хозяев Василий Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, минское «Динамо» выиграло уже третий матч в серии на домашнем льду и снова вырвалось вперёд в противостоянии – 3:2. Следующая встреча состоится 5 апреля в столице России.

Стоит заметить, что ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. В 2009 году армейцы уже уступали «Динамо» со счётом 0:7. Правда, тогда в соперниках была команда из Москвы. На сей раз красно-синие пропустили семь от динамовцев из Минска.

Матчи на 4 апреля