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Монреаль — Бостон — 4:1, обзор матча, Судзуки набрал 80 очков и повторил достижение Ковалёва, борьба за плей-офф, видео

«Монреаль» рвётся в плей-офф! А лидер клуба повторил достижение российской легенды
Максим Макаров
Ник Судзуки
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Ник Судзуки напоминает болельщикам «Канадиенс» о временах Алексея Ковалёва.

«Монреаль» в этом сезоне имеет просто прекрасный шанс выйти в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. Посудите сами: команда способна обыгрывать кого угодно (особенно страдает «Флорида» в нынешнем сезоне), есть небольшой запас по очкам, а конкуренты не то чтобы штурмуют это место («Рейнджерс», «Коламбус» и «Детройт» очень нестабильны в концовке).

«Бостон», который, к удивлению многих, упал на дно конференции (да, даже ниже «Баффало»), сейчас представляет собой «сладкую булочку», в матче с которой надо спокойно брать два очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дворак (Галлахер) – 20:40     2:0 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 34:24     3:0 Галлахер (Эванс) – 43:00     3:1 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 53:19     4:1 Судзуки (Эванс, Армиа) – 58:03    

В первом периоде «Брюинз» создали видимость оппозиции и даже перебросали соперника, но во втором периоде полностью развалились, закончив отрезок с разницей по броскам 2:17. «Монреаль» из огромного преимущества выжал две шайбы: сначала отличился Кристиан Дворак, который удачно выждал отскок на клюшку, а затем Ник Судзуки сделал гол для Коула Кофилда, выложив тому шайбу на пустые ворота. Для капитана «Канадиенс» это 80-е очко в сезоне, а это значит, что Ник стал вторым за 25 лет игроком «Монреаля», которому покорилась эта отметка. Первым был Алексей Ковалёв, который в сезоне-2007/2008 набрал 84 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» не расклеился в третьем периоде, однако не смог полновесно вернуться в игру, так как шайба, заброшенная Линдхольмом за семь минут до конца уже ничего не решала – «Канадиенс» к тому моменту уверенно вели 3:0. Зато без шайбы не ушёл всё тот же Судзуки, который поразил пустые ворота и ещё больше приблизился к показателям Ковалёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Канадцы ликуют – помимо того, что Судзуки снял «чёрную» метку с бомбардиров «Канадиенс», так ещё и команда одержала очень нужную победу и оторвалась от «Рейнджерс» на два очка. Прямо сейчас канадская команда – главный фаворит на последнее место в плей-офф.

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