«Была игра, побеждали лидеров. Не думал, что меня уволят». Интервью с Олегом Леонтьевым

Нижнекамский «Нефтехимик» решился на серьёзные перестановки впервые за четыре года. После того как команда не попала в розыгрыш Кубка Гагарина, руководство клуба аннулировало контракт с тренером Олегом Леонтьевым.

Соглашение со специалистом действовало ещё два сезона, однако в нём был пункт об одностороннем разрыве в случае невыполнения поставленной спортивной задачи. Слухи о возможной отставке Леонтьева ходили ещё с зимы, когда «Нефтехимик» попал в игровую яму, и всё-таки и для самого тренера, и для хоккейной общественности новость стала шоком – настолько мы привыкли ассоциировать «волков» с Олегом Юрьевичем.

В большом интервью «Чемпионату» после увольнения Леонтьев рассказал, с какими эмоциями покидает Нижнекамск, объяснил причины неудач команды, поделился мнением о ходе плей-офф и рассказал о прогрессе хоккея Беларуси.

Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru

«Ещё в феврале начали ходить слухи об интересе к Гришину – хоккейный мир узкий»

– Первые эмоции уже прошли? Как себя сейчас чувствуете в ментальном плане?

– Никак. Пока всё это перевариваю, такая ситуация первый раз у меня в жизни. Трудно описать свои эмоции, они непонятные. У меня был определённый план, алгоритм действий. А сейчас всё это нарушилось. Пока даже не знаю, что конкретно буду делать и как дальше всё будет развиваться. Всё произошло молниеносно, к такому я не был готов.

– Нужно время, чтобы всё это улеглось?

– Какое-то время определённо должно пройти, но в любом случае для меня это большое событие. И оно не со знаком плюс, мягко скажем.

– Как прошёл разговор с руководством по окончании сезона?

– Нормально, но сравнивать мне не с чем. Раньше с командой так не расставался. Всё было корректно, деловой разговор. Мне дали понять, что это тяжёлое решение, до последнего не знали, как поступить. В итоге пришли к такому варианту.

ХК «Нефтехимик» Фото: hcnh.ru

– Вы говорили про условие в контракте – выход команды в плей-офф. Альтернатив клуб не предложил? Остаться на других условиях, например, финансовых.

– Мы это даже не обсуждали, никакие варианты не предлагались, кроме расторжения контракта.

– С командой уже попрощались?

– Ещё нет. Команда в отпуске до 14 апреля, не было физически такой возможности, никого из ребят не было. Подумаю, как лучше это организовать, онлайн точно не буду прощаться, хочется вживую. Пока что попрощался только с администрацией клуба и водителями.

– Никаких обид на клуб не осталось? В татарстанских медиа писали о конфликте при прощании с работниками «Нефтехимика».

– Я в шоке от того, что пишут. Столько негатива сразу вылезает… Попрощались дружелюбно, многие изъявили желание попрощаться, столько вместе прошли. Фото на память сделали, никаких обид, ничего. И когда вижу такие публикации – пусть записи представляют тогда. Не понимаю, зачем это делать.

– Откуда у вас была информация про интерес «Нефтехимика» к Игорю Гришину?

– Ещё в феврале начали ходить слухи, хоккейный мир очень узкий. Затем в марте в телеграм-каналах уже стала появляться информация, ни для кого это не было секретом. Кто хотел получить информацию, мог это сделать.

Игорь Гришин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

– Как я понял, вы открыты к диалогу с новым тренером «Нефтехимика»? Готовы проконсультировать в случае необходимости?

– Конечно, если будет интерес – мы пообщаемся. К тому же я хорошо знаю Гришина, поэтому никаких закрытых тем, отторжения нет. Нужна будет информация – помогу, чем смогу.

– Чем планируете заниматься в ближайшее время?

– Сейчас в любом случае был бы свободен, клуб до 14 апреля в отпуске. Как обычно, к концу сезона накапливаются бытовые моменты, решаешь их не спеша. Планирую наслаждаться жизнью, общением с родными, с внуком, получать удовольствие от его тренировок. Радоваться жизни.

«На Востоке попасть в плей-офф сложнее: на одну позицию пять-шесть команд»

– От хоккея абстрагировались или следите за розыгрышем Кубка Гагарина?

– Как профессиональный тренер я, естественно, слежу. У меня только канал КХЛ, больше ничего. На всех этажах работает. Я ещё дополнительно приобрёл большой телевизор, чтобы внимательно и с комфортом смотреть плей-офф. Также и на планшете включаю, когда матчи идут одновременно, смотрю и по планшету, и по телевизору, часто бывает, что и параллельная встреча не менее интересная, хочется за всем уследить.

– Удивлены тем, как играет «Адмирал»? В последних матчах регулярного чемпионата владивостокцы проиграли вашей команде в Нижнекамске, а сейчас на равных ведут борьбу с победителем Восточной конференции.

– Немного удивлён, но, уже когда начинаешь анализировать, почему это произошло, многое становится понятно. Тут несколько факторов, которые повлияли на результат. «Адмирал» будто бы находился на спаде, «Трактор», наоборот, на ходу закончил чемпионат и видит проблемы у соперника. Определённая недооценка со стороны Челябинска была.

В свою очередь, Владивостоку важно реабилитироваться за поражения в конце регулярного чемпионата. Настроиться на плей-офф. Плюс сама игра в кубковых матчах уже совсем другой характер имеет, заруба каждый матч. Фактор перелётов, своей площадки. А на первый план выходит характер, с этим проблем у «Адмирала» никогда не было.

Всякое бывает, и «Сибирь» доказала, что два разгромных поражения в Уфе не приговор. При своих болельщиках Новосибирск реабилитировался. Тем и интересен хоккей — своей непредсказуемостью.

– Что-то поменял в игре своей команды Тамбиев по сравнению с концовкой регулярного чемпионата? Есть мнение, например, что под конец гладкого чемпионата он нагрузил хоккеистов, чтобы выйти на пик в плей-офф.

– Возможно, что и этот момент был. Если ты уже знаешь, что точно выходишь в плей-офф, то можешь где-то чуть отпустить ситуацию. Хотя у них всё известно стало не так чтобы давно, незадолго до окончания регулярки.

Не думаю, что перед плей-офф будут рисковать и сильно нагружать команду физически. Игры через день, нужно постоянно быть на максимуме. А когда в конце чемпионата сил и так уже немного, а тебя ещё и нагрузили — не всегда это хорошая история.

– «Нефтехимику» было бы под силу дать бой «Трактору»?

– Судя по тому, что вышли практически на свой пик, мы были готовы играть в плей-офф. В последних 15 матчах – только два поражения в основное время. В остальных матчах либо победа, либо поражение в овертайме или по буллитам. Команда была сплочённая, заряженная. Играли от ножа, каждый матч – как последний. С таким же настроем зашли бы в плей-офф, и уверен, что дали бы серьёзный бой любому сопернику, который нам бы попался.

– Блекло смотрелось в плей-офф «Торпедо». Насколько я понимаю, вы считаете, что на Востоке пробиться в кубковую восьмёрку сложнее. Вы за общую таблицу без разделения на конференции?

– Я считаю, что на Востоке конкуренция в этом плане выше, попасть в плей-офф сложнее. У меня такое видение. С небольшими возможностями сложно бороться, в спорте всё бывает, но, когда против тебя шесть-семь топовых команд, которые всегда ставят максимальные задачи перед собой, за восьмую строчку ведут борьбу пять-шесть команд. Нашему клубу было непросто против них. А попав в плей-офф на Востоке, ты уже на полном серьёзе можешь говорить про борьбу за Кубок Гагарина. Ничего не страшно.

«Можете пообщаться с любым игроком «Нефтехимика» – никаких конфликтов не было»

– Говоря о проблемах «Сибири», отмечают конфликтных легионеров. Вы согласны с мнением, что нельзя делать ставку на легионеров в плей-офф?

– Мне сложно что-то говорить, когда не знаешь всей внутренней кухни. Надо быть внутри команды. «Сибирь» – крепкая команда, достигла основного результата. Возможно, было самоуспокоение, решили задачу и на первые два матча выходили немного неготовыми. Уфа задала высокий темп, играла в агрессивном стиле. А когда стали уступать в две-три шайбы, руки, видимо, опустились окончательно, играли не в полную силу. С другой стороны, какая разница с каким счётом проигрывать в плей-офф? Что 0:1, что 0:7. Это только один матч, надо настраиваться на следующий.

Касаемо легионеров – это давняя история, расхожее мнение. Не только про «Сибирь», и про другие команды так говорили. Отыграли гладкий чемпионат приезжие игроки, бонусы себе выбили – и всё. Борьба за Кубок Гагарина им неинтересна. Я этого не понимаю, профессионал должен всегда играть на максимуме – не только в регулярке, но и в плей-офф. Наоборот, плей-офф – это самое интересное. Тут надо знать людей, их психологию. С легионерами «Сибири» я не знаком. Большинство легионеров бьются за свой клуб, я с таким отношением от игроков сам не сталкивался и огульно говорить про кого-то негативно не буду.

– У вас никаких конфликтов с легионерами не было? Об этом также писала местная пресса.

– Не знаю, про каких ребят писали, про какие конфликты. Можете напрямую связаться, пообщаться с любым игроком «Нефтехимика» – и с нынешними, и с теми, кто ушёл из команды. И вам они напрямую честно всё скажут. Ни с кем никаких конфликтов не было, тем более с легионерами.

Это всё выдумка, обидная ложь. Люди читают, верят, а в реальности ничего не было. Иногда попадает мне, читаешь – и грустно видеть наглую ложь. Не то чтобы мне всё равно, но бог им судья. Никаких конфликтов у меня с игроками не было, как это может быть? Они потом не будут за тебя выходить и биться. Любой тренер вам так скажет.

– По ходу сезона из «Нефтехимика» ушёл по семейным обстоятельствам Лукаш Клок. В результате он играл в Швейцарии. Можете рассказать поподробнее об этой истории?

– До последнего было непонятно, он вообще приедет или нет, поэтому мы подписали Богдана Киселевича. И когда уже перед самым стартом сборов он приехал на хороший контракт, мы надеялись, что он будет нашим лидером, но у него супруга рожала в августе-сентябре, парень переживал по этому поводу, привезти её не мог.

Сезон начал не так уверенно, в его действиях были как положительные моменты, так и не очень. Того Клока, на которого рассчитывали, мы не увидели. Поговорили с ним, пришли к решению, что ему лучше поехать домой. Никакой подоплёки, всё тактично, грамотно и корректно.

Лукаш Клок Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Не так, как Криштоф, который буквально сбежал из «Сочи»?

– Конечно, нет. Мы нормально пообщались, всё было по-человечески.

«Шесть человек на травме, скамейки практически нет – вот и итог»

– Главный вопрос по результатам «Нефтехимика» – что случилось в Тольятти? И до, и после команда смотрелась как одна из лучших в лиге, но конкретно в матче с «Ладой» был полный провал.

– До Тольятти у нас была хорошая серия побед: СКА, «Динамо», Казань, Челябинск. В Ярославле много сил потратили, одержали тяжёлую победу. И когда идёшь в таком напряжении от матча к матчу, отдаёшь все силы… Невозможно все игры отыграть на самом высоком уровне. Тем более у нас много молодых ребят было в команде, не так много опыта в КХЛ у них. Там и сценарий матча был такой, с нелепыми ошибками в средней зоне. Игроки сами были в шоке от произошедшего.

А у Тольятти ребята были настроенными,. Как сказал их тренер, когда команда три дня отдыхает – она звенит. И как раз нашла коса на камень. Они отдыхали, восстанавливались, были лучше функционально готовы. Был и дополнительный стимул, выплатили зарплату за два месяца. Это тоже подняло настроение. Не получилось в начале, соперник выбежал заряженным, все хотят побеждать.

– Третий сезон команда накатывает к концовке чемпионата. Но почему не удавалось из раза в раз стабильно проводить матчи осенью и ранней зимой?

– Мы всегда стараемся подводить команду на пик к старту плей-офф. В этот раз старт был как раз хороший, был сбалансированный состав, была игра, хорошо подготовились к чемпионату, вошли в хорошей форме к сезону. Но тут получает травму наш лидер Дергачёв, потом Брюквин, Ди, Сериков не выходил, ещё два человека из основы были на травме.

Шесть человек на травме, ведущих игроков, а скамейки запасных практически нет, невозможно было заменить лидеров. И то мы какое-то время продержались, но я понимал, что спад будет. Играли одни и те же, в четыре звена и три пары, вообще без замен. Очень жёсткий режим, вот и итог. Усилиться точечно тоже не могли.

– Что-то поменяли в плане подготовки к сезону? За счёт чего удалось здорово стартовать? Раньше «Нефтехимик» проигрывал по 10 матчей на старте регулярного чемпионата.

– У нас раньше были проблемы с вратарями, с появлением Филиппа Долганова мы и стартовали здорово, и уверенность появилась. Подготовка не менялась, она каждый год корректируется, что-то добавляем. Но глобально как всё шло, так и идёт.

– Какие уроки вы как тренер для себя выучили за четыре года в «Нефтехимике»? Какие ошибки подметили на будущее?

– Были проблемы со стартом, но по ходу сезона глобальных спадов, провалов у нас не было. Только в этом сезоне – и то это результат травм, проблем с составом. Наслоилась усталость, был спад в середине сезона. Рецепт успеха прост, нужно иметь четыре ровных звена и как минимум пятёрку ребят среднего уровня в ротации, чтобы они могли безболезненно заменить в случае травм или игровых проблем. И подобрать надёжную бригаду вратарей.

ХК «Нефтехимик» Фото: hcnh.ru

– «Нефтехимик» побил все антирекорды лиги по поражениям за пределами основного времени – в овертаймах и по буллитам. Что это было? Проблемы с физикой? Команда уставала, не хватало сил на концовку?

– У нас боевая команда, мы бились в каждой игре. Поэтому было много встреч, которые уходили за пределы основного времени. Конечно, мы только два матча из 12 выиграли в овертаймах, в буллитных сериях – 4 из 11. Эти 23 овертайма нам могли бы помочь в плане набора очков, но так получилось, сейчас смотришь, анализируешь эти овертаймы, каких-то тактических ошибок я не видел, скорее индивидуальные ошибки отдельных игроков. Более высокий класс игроков соперника делает результат в овертайме и в буллитах, у кого состав лучше – тот и побеждает.

– Трудно было мотивировать ребят на матчи со «Спартаком» и «Адмиралом»? Как убедить команду биться за результат, когда нет даже математических шансов на плей-офф?

– Нужно играть до конца, доказывать свой уровень, несмотря ни на что. На нас смотрят зрители, болеют за нас, всегда нужно играть на победу, какая бы ситуация в турнирной таблице ни сложилась.

– Вы сразу для себя тогда понимали, что это последние игры на тренерском мостике «Нефтехимика»?

– Конечно, нет, я об этом так не думал. Таких мыслей не было, мы задачу на сезон не выполнили, но на то были объективные причины. В каждой игре бились, сражались, провалов практически не было. Была игра, были победы над лидерами. Не думал, что меня уволят.

– Не было звонка сразу после игры с «Ладой» в Тольятти?

– Нет, разговора с руководством после того поражения не было.

«Было бы интересно возглавить «Амур» – сильный вызов»

– Вы рассматриваете работу только в КХЛ? Либо готовы в случае чего возглавить команды ВХЛ, МХЛ?

– На данный момент думаю только о КХЛ.

– В тренерском штабе другого специалиста готовы поработать?

– Пока об этом не думал.

– Если будет выбор между позицией ассистента в топ-клубе и главного тренера в команде с небольшими возможностями, что предпочтёте?

– Я себя вижу пока только главным тренером.

– В поиске тренера «Амур». Вас не испугают перелёты через всю страну?

– Не важно, где ты работаешь, важно то, как ты работаешь. Я не считаю, что это какая-то большая проблема, которая мешает достигать цели. Перелёты не стали бы причиной для отказа. Нужно смотреть на игру, на атмосферу в команде.

– «Амур» ставит перед собой цель стать топ-клубом. Это реально? Эксперты считают, что предел для команд с Дальнего Востока – второй раунд, поскольку ближе к апрелю игроки выдыхаются.

– Мне, наоборот, было бы интересно доказать обратное. Сильный вызов.

– Работа в Беларуси вас бы заинтересовала? Где-то в Европе, заграницей? Казахстан?

– Пока в приоритете только КХЛ.

– Какой игровой стиль планируете ставить в новом клубе?

– Точно не оборонительный. Нужно играть в комбинированном стиле, с прицелом на атаку. Игрокам это нравится, зрителям нравится, все получают удовольствие от голов и красивых комбинаций, это заряжает на позитив. Но при этом не надо забывать про строгую игру в обороне, про дисциплину.

– Вам кто-то импонирует из коллег? «Северсталь» Козырева, «Торпедо» Ларионова, «Авангард» Буше?

– Есть команды, которые мне нравятся, но называть не буду. Мне нравится стиль «Нефтехимика», буду придерживаться того стиля, в котором мы играли в Нижнекамске.

«Нефтехимик» — «Авангард» Фото: hcnh.ru

– Про «Нефтехимик» говорили как про самый неуступчивый клуб лиги.

– Самый неудобный соперник по мнению генеральных менеджеров КХЛ. Приятно такое читать, и на выезд к нам ездить не любили, и нас у себя принимать. Сложности обеспечивали любой команде.

«В теории мы могли собрать серьёзную банду под самые высокие задачи»

– Ваш сын остаётся в «Нефтехимике»?

– У него двухлетний контракт, он ещё действует.

– Будете звать его к себе в следующий клуб?

– А куда мне его звать, я сам пока без клуба. И у него действующее соглашение. Это нелогично будет и неправильно, заниматься этим я не собираюсь. Пусть играет спокойно.

– Читал, что вы с радостью забрали бы к себе Никиту Хоружева. Есть ещё ребята, с кем хотели бы продолжить работу уже в новом клубе?

– Давайте дождёмся окончания чемпионата. Как только будет какая-то конкретика, тогда я смогу сказать, кого хотел бы позвать в новый клуб. Пока без фамилий.

– Вы говорили, что радовались за успехи нижнекамских ребят в других командах, за того же Порядина. Неужели не было обидно, что лидеры уходят и клуб не может их сохранить?

– В теории мы могли бы с теми же ребятами, с теми же Порядиным и Хайруллиным, лидерами первых сезонов под моим руководством, собрать серьёзную банду и сейчас бороться за самые высокие задачи. Это была бы топовая команда.

– Почему не сохранили Наиля Якупова? В текущем сезоне он доказывает, что его ещё рано списывать со счетов.

– Наиль провёл хороший сезон, по статистике в Нижнекамске всё было здорово. До травмы был лидером команды, образцом для ребят. Потом были проблемы со здоровьем, выбыл до конца чемпионата. В этом году сыграл очень здорово, и я за него рад. Интерес у нас был его оставить, не знаю, кто что пишет, у нас была другая информация.

– По инициативе клуба расстались с вратарём Артёмом Загидулиным. Он сделал «сухарь» за «Спартак» в плей-офф. Это не было трансферной ошибкой?

– По Артёму всё очень просто, он сам стремился попасть в команду повыше статусом. Спокойно с ним поговорили, поняли его. По его игре: хорошо, сыграл «на ноль», а затем его быстро заменили. Статистика у него сейчас примерно такая же, как и была у нас. Стабильности не хватает, это видно. Филипп Долганов его переиграл, Загидулин хотел быть первым номером. Поэтому приняли такое решение, игрок и сам хотел уйти, а мы препятствовать не стали.

– У Озолина большое будущее? Он трудно стартовал во взрослом хоккее, но последние матчи будто бы вселяют надежду.

– Я тоже надеюсь, что у него всё сложится. С годами мы все становимся мудрее, опытнее, вратари всегда чуть позднее созревают, выходят на пик. Буду рад, если Ярослав будет хорошим вратарём на уровне КХЛ.

«Лучший состав сборной Беларуси будет интереснее сборной Латвии, которая взяла бронзу на ЧМ»

– Вы близки к белорусскому хоккею. Следите за минским «Динамо», удивляет преображение команды в этом сезоне?

– Я прежде всего российский тренер, родился в России. В Беларуси я жил, играл, работал, слежу по возможности. И за минским «Динамо» слежу, как и за всеми командами. Приятно смотреть на коллектив, сбалансированный, ровный состав, крепкая оборона, ребята из АХЛ, надёжная вратарская бригада, перспективные молодые доморощенные игроки. Думаю, что «Динамо» серьёзно может пошуметь.

– Это тренерский успех Дмитрия Квартальнова?

– Это классический образец команды, которая может достигнуть большой цели. Хорошая вратарская бригада, крепкая оборона из опытных ребят, закалённых бойцов. Три пары – и все с большим опытом, жёсткие, стабильные. И креативное нападение. Есть баланс.

– В целом наблюдается пик развития белорусского хоккея, много ребят из Беларуси на ведущих ролях и в других командах КХЛ. За счёт чего такой подъём?

– Большое внимание уделяется этому виду спорта, здорово работают детско-юношеские школы, 15-20 лет назад много вложились в строительство ледовых арен, не только в больших городах, но и в малых. И мы видим, как это сейчас даёт результат, в виде большого числа игроков высокого класса. И в КХЛ, и в АХЛ, и даже в НХЛ.

– За белорусами в НХЛ следите? Протас проводит выдающийся сезон, Левшунов вошёл с двух ног в «Чикаго»…

– Колячонок ещё, Шарангович — много игроков, и в АХЛ ещё есть ребята. Слежу за ними, хороший прогресс, здорово, что есть достойная смена братьям Костицыным, Мише Грабовскому, Руслану Салею, Владимиру Цыплакову. Рад за братскую страну.

– Шарангович по прошлому сезону был близок к статусу элитного игрока на уровне НХЛ, а сейчас наблюдается регресс. Стоит бить тревогу?

– В последнее время он вновь начал забивать, статистика набирается. Может, ещё выйдет на свой уровень и в этом сезоне, всё в порядке. У всех бывают спады, это нормально. НХЛ – очень конкурентная лига, сам факт, что он выходит в основном составе команды НХЛ, которая ведёт борьбу за плей-офф, уже говорит о многом. Уверен, что он будет выжимать из себя всё.

– Белорусы в КХЛ готовы к НХЛ?

– Лидеры минского «Динамо» — вполне. Вадим Мороз уже несколько сезонов поиграл, у него хороший возраст, есть опыт. И Виталий Пинчук может попробовать, почему нет. Я думаю, они не затеряются за океаном.

– Не обидно, что Беларусь не играет на международной арене именно сейчас? Мысль какая – у России всегда были и будут игроки высокого класса, команда всегда в борьбе за медали на любом турнире. А такие страны, как Беларусь, зависят от поколения, и лучшее поколение XXI века остаётся не у дел…

– Конечно, не хватает матчей сборных, опыт международных матчей неоценим. Пока что на чемпионаты мира не пускают ни Россию, ни Беларусь, но этот момент нужно просто переждать, и всё будет нормально.

– Беларусь в оптимальном составе способна будет бороться за высокие места? Например, попасть в четвёрку лучших на ЧМ, зацепиться за медали…

– Почему нет? Если приедут все лидеры, если собрать всех ребят, кто на ведущих ролях – это будет серьёзная сила. Есть пример сборной Латвии, она недавно смогла выиграть бронзу, мало кто этого ожидал. Лучший состав сборной Беларуси будет даже посильнее, поинтереснее. Никому просто не будет.