Развязка в гонке бомбардиров НХЛ! Кучеров и Маккиннон раздают шоу второй год подряд

Ещё в прошлом году мы писали, что противостояние Кучерова и Маккиннона в борьбе за звание лучшего бомбардира – это то, чего недоставало лиге. Уж слишком буднично четыре года подряд «Арт Росс Трофи» уезжал в Эдмонтон: трижды выигрывал Коннор Макдэвид и один раз – Леон Драйзайтль.

В прошлом году результативность обоих форвардов была, конечно, повыше. Напомним, Кучеров набрал фантастические 144 очка, а Маккиннон не менее впечатляющие 140. Причём борьба выдалась на славу – бомбардиры поочерёдно менялись местами, выдавая матчи с тремя или четырьмя очками, а «Тампа» и «Колорадо», которые уже тогда решили задачу выхода в плей-офф, по максимуму помогали своим лидерам.

До недавнего времени в то, что «Арт Росс» будут делить Кучеров и Маккиннон, не верилось совсем: ещё три недели назад отрыв канадца составлял 10 очков, а сам Никита шёл позади Леона Драйзайтля, занимая третье место в списке бомбардиров. Но потом случился впечатляющий рывок – Кучеров набрал 19 очков в девяти матчах, Маккиннон немного подзавяз, Драйзайтль же и вовсе получил травму, лишив себя возможности поучаствовать в гонке за престижной наградой.

Расклады на оставшиеся матчи:

Игрок Количество очков Количество оставшихся матчей Соперники Натан Маккиннон 114 (31+83) 5 «Сент-Луис» (в), «Вегас» (д), «Ванкувер» (д), «Лос-Анджелес» (в), «Анахайм» (в). Никита Кучеров 111 (33+78) 7 «Баффало» (в), «Рейнджерс» (в), «Торонто» (д), «Детройт» (д), «Баффало» (д), «Флорида» (д), «Рейнджерс» (в).

Ещё важно отметить тот факт, что Никита Кучеров провёл аж на шесть матчей меньше, чем Маккиннон. Это, конечно, не первый показатель, на который будут смотреть при равенстве очков, но с учётом того, что хоккеисты забили примерное одинаковое количество голов, этот показатель может стать важным. И в целом наглядно показывает, что если бы Кучеров не пропустил часть матчей, то он был бы 100-процентным фаворитом в этой гонке.

При этом календарь в концовке регулярки тоже в пользу российского форварда. Понятно, что бомбардиры такого уровня могут забить любому, но и этот фактор мы должны учесть. «Колорадо» и Маккиннону предстоят сложнейшие матчи: «Сент-Луис», который повторил рекорд франшизы по количеству побед подряд, «Вегас», прямо сейчас выглядящий одной из самых готовых к плей-офф команд, вязкий «Ванкувер», в играх с которым «Эвс» испытывают проблемы, и раздухарившийся в последнее время «Лос-Анджелес».

«Тампе» и Кучерову же предстоят две игры с «Баффало», который пропускает едва ли не больше всех на Востоке, два матча с «Рейнджерс», слишком много позволяющим соперникам у своих ворот, и встречи с не особо впечатляющими в концовке чемпионата «Детройтом» и «Флоридой». В случае с «пантерами» всё ясно – там команда целенаправленно готовится к плей-офф.

При взгляде на концовку прошлой регулярки мы получим сопоставимые цифры за последние семь игр: Кучеров набрал 14 очков, Маккиннон — 13.

Если подводить какой-то итог и давать прогноз, то всё (кроме трёхочкового отрыва Маккиннона на сегодняшний день) говорит о том, что Кучеров должен брать свой третий «Арт Росс»: календарь лучше, матчей больше, россиянин выглядит на финише более цельно. Не считая борьбы за плей-офф и погони Овечкина за рекордом Гретцки, борьба за звание лучшего бомбардира — украшение концовки регулярного чемпионата НХЛ.