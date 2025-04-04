Тот самый рекорд Гретцки в НХЛ стоял 31 год! Как били снайперское достижение до Овечкина

Хоккейный мир замер на пороге исторического для всего профессионального спорта события. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин почти вплотную подобрался к планке, покорения которой ожидают болельщики по обе стороны океана. Даже люди, максимально далёкие от спорта, в течение последних лет активно следили за погоней россиянина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

Лучший бомбардир в истории североамериканской лиги и пока ещё лучший её снайпер завершил карьеру в НХЛ на отметке в 894 заброшенные шайбы. В активе 39-летнего уникума из России сейчас 892 гола. И это означает, что теоретически уже ближайшей ночью Александр может как минимум повторить рекорд, а как максимум – превзойти достижение, которое в своё время подавляющее число экспертов называло «вечным».

В ночь с 4 на 5 апреля 2025 года «Вашингтон» на родной площадке примет аутсайдера Западной конференции «Чикаго Блэкхоукс». Примечательно, что одна из встреч россиянина с «ястребами» несколько лет назад уже вошла в историю НХЛ. В декабре 2022-го Овечкин положил хет-трик в матче с «Чикаго», благодаря чему стал третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 800 заброшенных шайб.

Тот хет-трик заодно позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Однако по-настоящему особенным в тот день стало всё-таки иное обстоятельство. По сути, именно в ту зиму стало окончательно ясно, что российскому форварду абсолютно по силам превзойти главное индивидуальное достижение лиги.

При этом теперь может получиться невероятно символично, если спустя 2,5 года Александр оформит ещё один хет-трик в ворота «Блэкхоукс», что позволит ему разом выйти на чистое первое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Вся разница между тем и сегодняшним матчем в том, что на сей раз «Кэпиталз» сыграют с «Блэкхоукс» на домашней арене, а не на выезде.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, если ближайшей ночью Александр и не порадует своих поклонников хет-триком, то в любом случае почти нет сомнений, что ещё до завершения нынешнего сезона он побьёт рекорд Гретцки. Всё дело в том, что до конца регулярного чемпионата лидеру Восточной конференции НХЛ осталось провести аж семь матчей, тогда как сам россиянин сейчас находится в хорошей форме, о чём свидетельствует его статистика на текущем отрезке чемпионата: в последних трёх матчах Александр забросил три шайбы, стабильно отличившись по разу в каждой из проведённых встреч. Пока же мы ждём наступления величайшего события, самое время вспомнить, кто и как бил снайперский рекорд НХЛ до Овечкина.

Морис Ришар

Если сейчас посмотреть на летопись главных достижений североамериканской лиги, то легко сделать вывод, что всерьёз о рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ можно говорить начиная с эпохи Мориса Ришара. Неудивительно, что именно в его честь впоследствии был назван приз лучшему снайперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Именно Овечкин с огромным отрывом первый в лиге по количеству «Морис Ришар Трофи». Российский форвард девять раз становился лучшим снайпером регулярки.

А сам приз был подарен лиге в 1999 году клубом «Монреаль Канадиенс» и назван в честь первого игрока в истории лиги, забившего 50 голов в 50 матчах, забросившего 50 шайб за один сезон и достигшего отметки в 500 голов за карьеру. Проведший всю карьеру в НХЛ в составе «Канадиенс» легендарный канадец отпраздновал 500-ю шайбу в лиге 19 октября 1957 года.

И даже если вы не настолько глубоко погружены в историю НХЛ, то легко можете догадаться, каким образом это произошло. В тот день под сводами родного монреальского «Форума» он оформил хет-трик в матче всё с тем же пресловутым «Чикаго», а одна из шайб оказалась для Мориса 500-й в карьере. Ришар получил пас от Жана Беливо и кистевым броском переиграл вратаря «ястребов» Глена Холла. После того как шайба пересекла линию ворот, зал взорвался восторженной овацией. На тот момент ни у кого из игроков не было и 400 шайб. Морис завершил карьеру в 1960 году с 544 голами, что на тот момент являлось рекордом лиги. А уже в 1961-м, не дожидаясь положенных пяти лет с момента ухода из хоккея, его включили в Зал славы.

Горди Хоу

Снайперский рекорд Ришара простоял всего три года, пока не был побит его соотечественником Горди Хоу. Ещё один выдающийся канадский нападающий выступал в НХЛ на протяжении 25 (!) лет — с 1946 по 1971 год. Потом после возобновления карьеры Горди ещё успел поиграть и в ВХА, но то была другая лига и другая история. Шайбы, заброшенные Горди во Всемирной хоккейной ассоциации никак не учитываются в снайперском зачёте НХЛ.

Рекорд же Ришара был сначала повторён, а затем и побит в сезоне-1963/1964. И здесь также легко найти большой символизм, ведь обе шайбы – 544-ю и 545-ю – Горди умудрился отправить в двух разных матчах в ворота того самого «Монреаля», которому всю свою карьеру и посвятил Ришар.

27 октября 1963 года в матче с «Канадиенз» на 12-й минуте третьего периода Хоу забросил 544-ю шайбу, сравнявшись с Ришаром. А 19 ноября 1963 года во встрече с тем же «Монреалем» на 16-й минуте в быстрой контратаке Хоу забил 545-й гол в чемпионатах НХЛ. Любопытно, что в этот момент его команда – «Детройт Ред Уингз» – играла в меньшинстве. Стоит отметить, что Ришару для того, чтобы забросить 544 шайбы, потребовалось провести 978 игр, а Хоу для достижения показателя в 545 голов — 1132 матча.

Уэйн Гретцки

После выхода на чистое первое место в историческом зачёте снайперов Горди поиграл в НХЛ ещё в течение семи с половиной лет, за которые успел значительно повысить планку для последующих поколений. В итоге Хоу завершил карьеру в лиге с 801 заброшенной шайбой. Поэтому, в отличие от рекорда Ришара, его достижение и продержалось в 10 раз дольше. В течение 30 лет Горди оставался на первом месте, пока 23 марта 1994 года легендарный Уэйн Гретцки не забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ.

Выступавший в то время за «Лос-Анджелес» канадский нападающий забил на 15-й минуте второго периода матча с «Ванкувер Кэнакс» (3:6). Нападающий получил пас от защитника Марти Максорли, голкипер «Ванкувера» не успел переместиться, и Гретцки отправил шайбу в практически пустые ворота. Это был 15-й сезон Гретцки в НХЛ, в то время как Хоу для достижения тех же цифр потребовалось 26 сезонов.

Обычно выступавший в роли телохранителя Гретцки Максорли после завершения матча даже застеснялся непривычного статуса: «Не имею к нему [рекордному голу] никакого отношения, поскольку Уэйн и без меня побил бы его. Просто кто-то должен был выступить в роли ассистента». Интересно, что сам Гретцки вслух мечтал, чтобы голевую передачу под такой гол ему отдал Яри Курри, автор большинства результативных пасов Великому. На льду в тот момент будущий босс выступавшего в КХЛ «Йокерита» был, но вышло иначе. У Максорли же стеснение потом прошло — и на одной из стен его дома появилась картина, изображающая то мгновение, написанная художником Лероем Нейманом.

Уэйн Гретцки Фото: Bernstein Associates/Getty Images

После гола Гретцки матч был прерван для проведения специальной церемонии, в которой участвовали семья Уэйна, владелец «Кингз» Брюс Макнолл и – внимание – да-да, уже тогда занимавший пост комиссионера НХЛ Гэри Беттмэн. Сейчас многим может казаться, что 72-летний функционер вечно правит североамериканской лигой. Выросло уже целое поколение, которое и не застало других руководителей НХЛ. Но в те годы Гэри только начинал управлять главной хоккейной лигой на земле.

1 февраля 1993 года Беттмэн стал первым комиссионером Национальной хоккейной лиги, сменив на этом посту Джила Стейна, последнего президента НХЛ. Через полтора года после вступления в должность Гэри появился на льду «Great Western Forum», чтобы провести торжественную церемонию в честь Гретцки. Спустя 31 год Беттмэн готов закольцевать эту историю мероприятием, посвящённым тому, что достижение Уэйна побито.

«Самое замечательное в спорте — это то, что можно достичь удивительных вещей и видеть, как Алекс Овечкин делает потрясающую карьеру, находясь сейчас на грани побития рекорда, что никто никогда не считал возможным. Это историческое событие. Необязательно быть фанатом хоккея или спорта, чтобы понять, что вот-вот произойдёт нечто особенное», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

Сейчас Гэри вместе с самим Уэйном посещают каждый матч «Вашингтона», чтобы не пропустить историческое событие. И уже в самое ближайшее время экскурсионный тур Беттмэна и Гретцки может подойти к концу. Вместе с 31-летней эпохой, в течение которой и держался легендарный рекорд Уэйна, завершившего карьеру в НХЛ в 1999 году.