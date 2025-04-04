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Алексей Сопин стал генменеджером Авангарда, кто такой Алексей Сопин, биография менеджера Авангарда

«Авангард» внезапно обрёл нового генменеджера. Что даст «ястребам» приход Сопина?
Родион Власов
Алексей Сопин стал генменеджером «Авангарда»
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После ухода из «Динамо» он недолго был безработным и теперь станет комплектовать сибирский топ-клуб.

Клуб, который играет в плей-офф, обычно не назначает нового генерального менеджера посреди серии, где ведёт в счёте. Но в Омске, как мы могли привыкнуть, сложилась особенная ситуация. Обладатель уникального совместительства «генменеджер — ассистент главного тренера» Антон Курьянов покинул клуб давно, его преемник в статусе исполняющего обязанности Евгений Забуга продержался немногим дольше.

Де-юре у «Авангарда» во время громкой трансферной закупки не было главы хоккейных операций. Говорилось о роли Кирилла Алексеева, который когда-то играл в юниорской команде Ги Буше и якобы вёл с ним переговоры о контракте — однако он занимал пост «директора по спортивному развитию». При этом трансферная кампания скоро начнётся — а неофициально, на уровне разговоров «менеджер — агент» она уже началась. «Ястребы» сделали выбор в пользу более опытного менеджера, объявив о назначении Алексея Сопина. Разговоры об этом ходили, динамовские телеграм-каналы даже пишут, что знали об этом уже два месяца.

Как Сопин покидал «Динамо»:
Что происходит в топ-клубе КХЛ? Директора одного из лидеров лиги довели до отставки
Что происходит в топ-клубе КХЛ? Директора одного из лидеров лиги довели до отставки

«Я выбрал «Авангард», потому что мне нравятся амбициозные цели руководства и тренерского штаба. Руководство хочет построить высококлассную команду по всей вертикали, это новый вызов для меня. Смотрел практически все матчи «Авангарда», понимаю, в какой хоккей играет Ги Буше, какой стиль проповедует. Самое главное — это честный труд, работа в коллективе, работа в команде, только коллективный труд приносит результат», — вот самые важные цитаты из первого интервью Сопина клубной пресс-службе.

Сопин не первый раз приходит в «Авангард»: летом 2015-го «Динамо» обменяло игрока в омский клуб. Однако в Омске Сопин тогда провёл лишь две встречи и в сентябре снова был обменян — уже в «Торпедо». «Сопин — настоящий профессионал, к его игре и самоотдаче у нас претензий нет. Однако с приобретением Мартина Эрата нам необходимо разгрузить платёжную ведомость», — заявил тогдашний генменеджер Владимир Шалаев. Сопин уже в статусе генменеджера отметил, что многие сотрудники команды ему знакомы.

Алексей Сопин — игрок (слева)

Алексей Сопин — игрок (слева)

Фото: РИА Новости

Сначала давайте вспомним неудачи Сопина в «Динамо»: в целом их было меньше, чем удач. Наверное, главной проблемой «Динамо» долгое время считалась вратарская: Александр Еремёнко даже почти в 40 лет вытеснял Ивана Бочарова из ворот в плей-офф. Обмен Бочарова на Илью Коновалова оказался неудачным для обеих сторон: Коновалов не выручил в серии с «Торпедо» и с травмой играл против «Трактора» год спустя. Наконец, эпопею имени Хантера Миски вы не должны были забыть — в итоге ради замены дешёвого вратаря с контрактом в 20 млн пришлось платить 40 млн за Владислава Подъяпольского. Однако Владислав, если не учитывать фактор травмы, в новый клуб вписался отлично.

В этом году по менеджеру ударила история с контрактом Эрика О’Делла. Травматичность канадца ни для кого секретом не являлась — и сейчас по игре Эрика в плей-офф хорошо видно, как на него повлияли многочисленные повреждения. Однако в двухлетнем контракте канадца не был прописан пункт о досрочном разрыве контракта в таком случае, и его уход превратился в отдельную историю. Не сыграла ставка и с Антоном Слепышевым, который долгое время не играл из-за загадочных причин, занимая в платёжке 60 млн.

Плюсы видны прямо сейчас — команда, которую строили Сопин и Алексей Кудашов, ведёт в серии со СКА 3-1, при этом по составу не выглядит хуже оппонентов. Нынешнее «Динамо» построено очень разумно: в атаке это хороший микс технарей, боевитых легионеров, неплохих российских ролевиков, а в защите домоседы органично дополняют атакующих защитников. В нижних звеньях выходят те, кто и должен там играть, при этом есть и глубина состава.

У «Динамо» отличная бригада легионеров, что по нынешним временам не гарантировано клубу из Москвы. Ещё помните, как трансфер Макса Комтуа казался кому-то провалом после старта сезона? Сопин не стал пороть горячку и сохранил усатого провокатора, который в плей-оффном режиме выглядит как рыба в воде. На дедлайне «Динамо» максимально удачно вытащило из «Трактора» не заигравшего там Дилана Сикуру, отдав своих ролевых игроков: в Москве канадец ожидаемо вышел на проектируемый уровень.

Алексей Сопин

Алексей Сопин

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Динамо» угадывает с ролевиками, что не так уж и просто. В том самом размене Бочаров — Коновалов москвичи фактически получили и Павла Кудрявцева — и хоккеист, который в Ярославле часто не проходил в состав, стал одним из ведущих игроков меньшинства. Это же касается и другого ярославца Артёма Ильенко, который резко увеличил свою продуктивность после перехода в «Динамо». Одно из открытий этого сезона — Артём Михеев, который закрепил за собой репутацию одного из лучших третьих центров в лиге.

Зимой Сопин в «Динамо» отклонял предложения из Омска:
«Предложение «Авангарда» было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным
Эксклюзив
«Предложение «Авангарда» было самым большим, что я слышал за все годы». Интервью с Сопиным

Стоит отметить, что селекционная работа в «Динамо» велась в тандеме с Кудашовым — и отдельно стоит отметить, что состав команды не оказался сильно хуже, несмотря на то внутреннее организационное сумасшествие, которое стало спутником команды в последние годы. Для «Авангарда» такая стрессоустойчивость будет играть особую роль.

Первой задачей Сопина в «Авангарде» будет даже не поиск новых игроков, а продление контрактов со старыми. В первую очередь надо сохранить в команде Рида Буше и понять дальнейшую судьбу Майкла Маклауда, который считается чуть ли не главным зачинщиком всего скандала вокруг канадской молодёжки-2018. Пожалуй, надо будет обновлять бригаду легионеров: «Авангард» явно предпочёл бы кого-нибудь моложе Райана Спунера и хорошего атакующего защитника. Интересно будет посмотреть, как работа Сопина станет сочетаться с готовностью нового руководства команды тратить безумные деньги на трансферные выплаты.

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