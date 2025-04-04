«Трактор», что ты сделал?! Сумасшедший камбэк Челябинска в плей-офф КХЛ

Команды, которые в этом плей-офф сильно растрачивают силы в атаке в одном матче, в следующей игре рискуют очень сильно об этом пожалеть. Так случилось с «Салаватом», который после суммарных 15 шайб в Уфе еле заковырял одну в Новосибирске за 120 минут. «Ак Барс» после ярчайшего перформанса в Казани с семью шайбами в Екатеринбурге ни разу забить не смог. «Трактор» переломил встречу во Владивостоке после 1:3, во многом на спине Максима Шабанова забросил шесть шайб подряд и ехал в Челябинск с неприятным статистическим трендом.

Другим таким трендом этой серии были постоянные провалы уральцев на старте матча — и в Челябинске ничего не изменилось. Казалось бы, вне состава «Адмирала» остался Никита Сошников, который стал главным героем третьей игры и точил здоровый зуб на «Трактор», что должно было помочь уральцам, но и это не помогло. Мы отмечали, что «Адмирал» провоцирует потери своим прессингом, что особенно было характерно для игр во Владивостоке — однако в эпизоде с первым голом вообще никто не заставлял Стивена Кэмпфера отдавать шайбу в пустоту, чем воспользовался Вячеслав Основин.

Основин вскоре оформил дубль — а ведь форвард не всегда в этом году проходил в состав «Адмирала», а если проходил, то часто оказывался в четвёртом звене. В промежутке между этими событиями забил Даниил Гутик, которому помог рикошет. Только после 0:3 «Трактор» впервые заменил Зака Фукале, место которого занял Сергей Мыльников. Странно, что Бенуа Гру не делал этого раньше: Зак в этом плей-офф абсолютно не похож на свою прошлогоднюю версию, где канадец постоянно спасал. Нельзя сказать, что в этом году Фукале где-то откровенно «привёз», но вратарь, на которого возлагалось столько надежд, просто не спасал.

В середине матча неудачный выход «Трактора» из зоны привёл к тому, что Павел Шэн вышел на одинокого Мыльникова, после чего забил четвёртый гол. В этот момент хоккейная депрессия в Челябинске достигла пикового уровня. «Трактор» до этого имел большинство «5 на 3» и ещё несколько раз играл в численном преимуществе, однако ничего из этого выжать не смог, получая только свист с трибун. Броски «Трактор» наносил, но они не были опасными.

В третьем периоде, получив очередное большинство, Гру по патентам Андрея Разина (или Романа Ротенберга) снял вратаря уже за 13 минут до сирены. Это помогло: гол Дронова стал очередной помощью от защитников «Трактора» своим форвардам. Буквально в следующей смене выигрывавший вратарскую дуэль Андрей Мишуров проспал шайбу Светлакова, которая залетела ему за спину «парашютиком». После этого «Трактор» задышал и заиграл совершенно иначе.

Всего «Адмирал» в этом матче удалился восемь раз и заработал 18 минут штрафа. При этом именно в третьем периоде удаления гостей сложно назвать спорными — и подножку Семёна Ручкина, и откровеннейшую игру высоко поднятой клюшкой от Либора Шулака, за которую чех получил 2+2, и задержку Аркадия Шестакова, который срывал проход к воротам Владимира Ткачёва. Как раз удаление Шулака и было реализовано — случилось это в самом начале второй двухминутки, и Шабанов после шайбы привычно перекрестил лёд.

При «-1» вечер перестал быть томным окончательно. Гру рискнул и вышел играть вшестером уже за 3:13 до сирены. У «Адмирала» была возможность забить в пустые ворота и ехать во Владивосток, лидируя в серии — однако использована она не была. А вот Кэмпфер за свою ошибку в начале матча «отмазался» — сравнял счёт с помощью Остапа Сафина, который закрывал вратаря. И если бы это был первый раз в этом сезоне, когда «Адмирал» в третьем периоде отдаёт выигранные матчи!

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Овертайм, как и во второй встрече серии, получился очень быстрым: Семён Дер-Аргучинцев, тоже допустивший результативную ошибку, сделал всё сам: сам отобрал шайбу и сам бросил. «Трактор» во второй раз в истории Кубка Гагарина отыгрался с «-4» и победил: впервые это случилось в 2012-м в матче с «Югрой», когда 2:6 за один период превратились в 7:6. Тогда команда Валерия Белоусова дошла до финала Востока.

Куда доберётся этот «Трактор»? Кажется, вообще бессмысленно гадать.