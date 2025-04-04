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Овечкин бьёт рекорд Гретцки: как это было, видео, трансляция развязки погони Овечкина за Гретцки, реакции, эмоции

Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже через несколько часов? Финиш Великой погони, LIVE
«Чемпионат»
Овечкин бьёт рекорд Гретцки. Live
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Великий российский хоккеист переписывает историю НХЛ.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Александр Овечкин семимильными шагами мчится к величайшему достижению. Российский нападающий «Вашингтона» в нынешнем сезоне забросил уже 39 шайб и вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. 894 у великого канадца, а у Овечкина – уже 892! Уже давно никто не сомневается, что Александр перебьёт достижение Гретцки, остался лишь вопрос – когда?

Как ставили рекорд по голам в НХЛ до Великой восьмёрки?
Тот самый рекорд Гретцки в НХЛ стоял 31 год! Как били снайперское достижение до Овечкина
Тот самый рекорд Гретцки в НХЛ стоял 31 год! Как били снайперское достижение до Овечкина

Накануне грандиозного события «Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию финиша Великой погони. Следим вместе за развязкой регулярки НХЛ, до конца которой у Овечкина есть все шансы побить рекорд лиги, так долго казавшийся вечным.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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