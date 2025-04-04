Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже через несколько часов? Финиш Великой погони, LIVE

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Александр Овечкин семимильными шагами мчится к величайшему достижению. Российский нападающий «Вашингтона» в нынешнем сезоне забросил уже 39 шайб и вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. 894 у великого канадца, а у Овечкина – уже 892! Уже давно никто не сомневается, что Александр перебьёт достижение Гретцки, остался лишь вопрос – когда?

Накануне грандиозного события «Чемпионат» запускает онлайн-трансляцию финиша Великой погони. Следим вместе за развязкой регулярки НХЛ, до конца которой у Овечкина есть все шансы побить рекорд лиги, так долго казавшийся вечным.