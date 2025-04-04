Этот гол СКА не отменить! Победу Питеру в овертайме принёс неожиданный герой

Развязка была близка, но сегодня удача оказалась на стороне армейцев.

После победы в тяжелейшей предыдущей встрече «Динамо» вернулось в столицу в хорошем настроении. Играть, ведя в счёте 3-1, гораздо приятнее и легче, а вот для СКА отменённый гол Воробьёва и результативное действие Комтуа во втором овертайме стали для команды Романа Ротенберга холодным душем. Подобные вещи редко проходят бесследно в психологическом плане.

«Аргументы принятого судейским комитетом решения мне понятны: у Воробьёва был контакт с Моторыгиным, поэтому арбитры отменили взятие ворот. Но мне в целом не нравится, что судьи не принимают решение сами и не берут на себя ответственность. В овертайме по регламенту все голы просматриваются в «военной комнате», — заявил мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Интересно, что на пятую игру у СКА не вышли Толчинский и Воробьёв, а защитник Зайцев оказался на тренерской лавке рядом с Романом Ротенбергом. Интересный, но далеко не новый ход. В воротах гостей впервые в плей-офф в старте появился Плешков.

Уже на старте матча соперники обменялись голами: Сергей Плотников отличился при игре СКА в большинстве, а Артём Михеев через несколько минут ликвидировал отставание московского «Динамо», «нарисовав» шикарный гол после передачи Ожиганова. Нерв в игре чувствовался, Комтуа продолжал лезть под кожу соперникам, чем хоккеисты и тренеры армейцев, разумеется, были недовольны.

Во втором периоде Демидов получил отличный пас на ход, после чего хлёстко бросил с кистей и пробил Моторыгина. СКА старался играть строго и дисциплинированно, а «Динамо» активничало перед чужими воротами и постоянно лезло на пятак, но забить Плешкову никак не получалось.

Зато получилось в третьем отрезке встречи. Пыленков бросил от синей линии, Пакетт на пятаке подправил, Плешков среагировал, но Уил подкараулил отскок от щитка вратаря и добил шайбу в открытый угол ворот. Вскоре на дубль, как показалось, заходил Демидов, однако гол форварда СКА был отменён в связи с положением «вне игры». Во втором матче подряд у армейцев не засчитали шайбу.

Далее Комтуа схватил две минуты за блокировку, а Никишин своим коронным броском от синей линии не оставил шансов Моторыгину. Подбор исполнителей у петербуржцев солидный.

Всё? Не тут-то было. После замены Моторыгина на шестого полевого хоккеиста Ильенко создал трафик у ворот СКА, дождался броска, подкараулил отскок на пятак и переправил шайбу за щиток Плешкова. Зрителей ждал очередной овертайм в этой серии.

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В нём судьбу встречи решил неожиданный герой. Длительную позиционную атаку провели армейцы, Зыков при добивании не попал в ближний угол ворот, далее шайба оказалась на синей линии, откуда Сапего с ходу бросил в цель. 3-2 в серии в пользу «Динамо», команды перебираются в Санкт-Петербург.