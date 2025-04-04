«На ленинградской улице не очкуют». Жаркое выступление Ротенберга после пятого матча

СКА не сдаётся – в пятом матче серии с «Динамо», оказавшись прижатыми к стенке, армейцы трижды выходили вперёд, но всякий раз не могли удержать преимущество. Им снова не засчитали гол – на сей раз из-за офсайда, встреча снова ушла в овертайм, и там вернувшийся в состав Сергей Сапего поставил точку на 72-й минуте. Серия возвращается в Петербург!

«В «Динамо» не все канадцы, есть французы. Le coq sportif — спортивный петух»

На пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы заявил, что на ленинградской улице «не очкуют», иначе будут проблемы, а также отметил, что его команда не ведётся на провокации бело-голубых.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков. Благодарны каждому, кто пришёл на эту игру. Думаю, по рейтингам эта серия и эта игра выше, чем прошлогодний финал Кубка Гагарина. Я уверен в этом на 100%. Это замечательный хоккей высочайшего уровня, две сильные команды.

Наши ребята молодцы, не велись на провокации игроков из АХЛ. Всех этих ребят, которые играют в России. Держали удар, контролировали эмоции. Это плей-офф. Работаем дальше.

– Не считаете ли, что своим эмоциональным поведением…

– Давайте я на вашу провокацию отвечу провокацией. Вы кого хотите видеть на льду в КХЛ? Комтуа или Демидова? Или Пакетта, который уже сбитый лётчик? Спасибо, следующий вопрос.

– Сегодня удалился Сергей Плотников…

– А кто его удалил? Вы выдели эту стычку? Давайте разберём момент. Там же было обоюдное удаление. Сначала его тыкал Адамчук, а потом Плотникова тыкал обратно. Но удалили только Плотникова. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Спасибо.

– Вы говорили, что если все канадские хоккеисты будут вести себя…

– Они же не все канадские. Есть французы. Le coq sportif – спортивный петух. Это прямой перевод. Они знают французский. Я тоже знаю французский. А вы знаете французский? Bonsoir.

– Bonjour.

– Magnifique. А журналисты из Питера знают французский?

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«На ленинградской улице не очкуют. Начнёшь очковать — будут проблемы»

– Тем не менее. Вы говорили, если российские игроки в НХЛ будут вести себя так, как ведут канадские игроки «Динамо», то могут не выйти со стадиона.

– Не понял вопроса. Мы же в России находимся. Или вы мысленно в Квебеке? Это провокация с вашей стороны. Минус очко, снимаем с вашей стороны. Судьи посмотрели видеоповтор. Питерские журналисты, пожалуйста.

– Вы говорили после прошлого матча, что кто-то позвонил…

– Это про «военную комнату». Кстати, я участвовал в создании. Были вложены огромные деньги, чтобы было честное судейство, которое поможет развивать наш хоккей. Не знаю, откуда звонили. Надо узнать – кто звонил и как их зовут. Вы журналисты, позвоните и узнайте. Задайте вопрос в КХЛ – кто звонил и как его зовут. Мы не знаем. Мифическая история.

– Как на вас влияют отменённые шайбы?

– Нам нужно больше забивать. Когда такие ситуации происходят, мы на это повлиять не можем. Нужно ещё забивать, как мы сегодня и сделали.

– У Комтуа был опасный момент в овертайме. Ёкнуло сердце?

– У нас ленинградская улица, ребята подтвердят. На ленинградской улице не очкуют. Как только начнёшь очковать, будут проблемы. Мы не очкуем, что бы ни происходило.

– Что сказали команде перед овертаймом?

– Не могу ответить при всём желании. Наши игроки бились друг за друга, жертвовали собой. Доминировали весь матч. Есть что улучшить, соперник ждёт ошибки. Прекрасно знаю, в какой хоккей играет «Динамо». Задача – играть в наш хоккей, быть дружнее, играть на команду. Будем так играть, ловить шайбу на себя, улучшим детали. У нас есть 700 деталей. К некоторым мы относимся скромно. Что внутри – это плей-офф, вы понимаете.

«Палец к губам – питерский жест. Аршавин так делал, когда победили голландцев»

– Что означает и кому адресован ваш жест – приложенный к губам палец?

– Вы же видели его раньше. Давайте вспомним. Это же питерский жест. Аршавин так делал, когда победили у голландцев. Помню, как он это сделал за сборную России. Я был на этой игре.

– Есть ли полка для подаренных вам книг?

– Я это очень ценю, без шуток, благодарен каждому. Когда будет возможность, прочитаю каждую книгу. Буду вспоминать о каждом, кто мне что-то подарил.

– В чём смысл шлема в раздевалке?

– Я уже отвечал. Гонщик. Сине-красный Ducati в этот раз. Скорость. Шлем по правилам ГИБДД. Соблюдаем правила.

– Следите ли за телеграм-каналами с вырезками ваших пресс-конференций?

– Это провокаторы. Они используют нашу интеллектуальную собственность. У вас есть юридическое образование? Найдите юриста, узнайте, кто за этим стоит. Надо разобраться с этим. К сожалению или к счастью, я не знаю, кто это. Сейчас столько анонимных каналов. Часто IP-адрес находится в другой стране. Как вы думаете, в какой стране находится IP-адрес этого канала? Не могу это комментировать, повлиять не могу. Прошу найти юриста, обратиться к этим ребятам, узнать, как их зовут, найти их IP-адрес. Это интересная работа. Может, вы будете удивлены, какие фамилии мы там найдём. Возможно, очень знакомые. Обратитесь в правоохранительные органы, они точно найдут их.

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«Расстраивает, что «Динамо» пропускает очень лёгкие голы. Детские»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов посетовал, что его команда пропускает слишком лёгкие голы, а также отметил, что не смотрит на жесты, которые ему с лавки показывает Ротенберг.

— Дежурные слова: тяжёлая и равная игра. Сегодня не нам улыбнулась удача.

– Как бороться с очень плохой статистикой по проигранным вбрасываниями? Команда проигрывает именно ключевые вбрасывания, что напрямую влияет на игру.

– Скажите мне статистику первых двух игр.

– Проигрывали.

– А какой результат был в тех матчах?

– Выигрывали.

– А зачем вы тогда связываете это между собой, ведь вы сказали, что это ключевой момент? Я вам аргумент показал, что проигранные вбрасывания не означают проигранную игру, поэтому не надо это увязывать.

– В целом «Динамо» дисциплинированно смотрится в этой серии, но третий матч подряд начинается с быстрого удаления, что сразу же приводит к голу СКА. Почему так происходит?

– Здесь правильнее говорить даже не об удалениях. Наверное, удаления здесь были, есть и будут, потому что серия такая идёт, что все хотят друг друга ударить, особенно в начале игры, когда ещё не понятно, какую линию выберут судьи. Но пропускаем совсем лёгкие голы. Детские. Вот это немного расстраивает.

– В этой серии мы все видим, что происходит в плане поведения главного тренера СКА Романа Ротенберга и игроков его команды. Их жесты и то, что лично вам показывает Ротенберг. Используете ли вы это в качестве дополнительного стимула?

– Честно вам могу сказать, что у нас хватает своей работы. Я туда не смотрю.

– Как бы вы охарактеризовали такую подкожную игру, которую в этой серии демонстрируют ваши североамериканцы?

– Что такое подкожная игра?

– Когда на грани фола и на грани эмоций.

– Что именно?

– Когда ударил человека, но вроде бы…

– Провёл силовой приём.

– Там не только силовые приёмы.

– А что ещё?

– Тычки.

– Тычков там нет. Они привыкли играть в силовой манере. Это совершенно нормально. По большому счёту, так раньше и у нас было. Хоккей поменялся и пошёл в другую сторону, а эти ребята воспитаны там. Что значит – залезть под кожу? Вы вот схватили это выражение. Я не могу понять. Они просто заканчивают каждое своё движение силовым приёмом, если видят так. Они врезаются.

– Ещё мелочи: мелкие зацепы, удары по клюшке.

– За это судьи удаляют. За то, что вы сказали. И они так не делают. Когда Никишин бьёт по клюшке, его удалили.

– Они так умеют, а Никишин не смог.

– Пустая полемика. Не понимаю, о чём разговариваю с вами. Они играют в силовой манере. Это так. Они такие игроки и привыкли так играть. Сикура так не играет, потому что он не такой. Это не зависит от национальности. Адамчук так играет, потому что он такой. Тут не надо связывать национальность и манеру игры.