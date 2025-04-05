Помог «Вашингтону» победить «Чикаго», стал лидером по количеству победных голов в истории лиги и теперь в шаге от абсолютного величия.

ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Овечкин вколотил дубль, догнал Гретцки и установил ещё один суперрекорд НХЛ

Развязка Великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки происходит на наших глазах! Россиянин набрал невероятную форму под конец регулярки, забивает в каждом матче, и домашняя встреча «Вашингтона» с «Чикаго» не стала исключением.

Буквально все ждали от Ови гола в ворота аутсайдера лиги, и тот случился уже на четвёртой минуте матча. Александр открылся на пятачке под пас из-за ворот, Дилан Строум доставил шайбу куда следует, и Овечкин пробил Спенсера Найта!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

40-й гол Овечкина в сезоне. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который после 35 лет смог выдать три сезона с 40+ голами. И это был 893-й гол капитана «Вашингтона» в карьере. Помните, как не так давно мы спорили, побьёт ли он вообще рекорд Гретцки? И жестоко недооценивали величайшего снайпера в истории мирового хоккея. Вдобавок 893-й гол Овечкина позволил ему побить парочку снайперских рекордов Гретцки и Хоу.

Впрочем, «Чикаго» не хотел быть посторонними на чужом празднике. «Блэкхоукс» отыгрались на 14-й минуте, когда Тайлер Бертуцци опередил защитника хозяев на ближней штанге, а в самом начале второго периода Фрэнк Назар неотразимо бросил в самую девятку и вывел гостей вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На восьмой минуте второго периода соперники обменялись голами в течение 10 секунд. Сначала Мартин Фехервари сравнял счёт, но тут же Филипп Курашёв наказал хозяев за очередную ошибку в обороне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До сирены на перерыв у «Вашингтона» было большинство (прошло вхолостую), а на последних секундах периода несколько отличных шансов забить упустил Овечкин. Сначала с его броском с открытого льда справился Найт, а затем игроки «Чикаго» вдвоём помешали нанести Александру ещё один разящий бросок.

Но в начале третьего периода «Блэкхоукс» начали удаляться, и… в первом большинстве Овечкин тянулся к шайбе на пятачке, однако его комичным образом опередил защитник Коннор Мёрфи, отправивший шайбу в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не прошло и трёх минут, как «Кэпиталз» заработали второе большинство, и ЭТО случилось. Овечкин броском с ходу из своего «офиса» забил 894-й гол в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» высыпал на площадку в полном составе, Гретцки и Гэри Беттмэн аплодировали великому российскому снайперу, трибуны устроили Ови овацию на несколько минут. Великая погоня завершилась!

Однако у Овечкина оставалось ещё достаточно времени, чтобы не только догнать, но и перегнать Гретцки уже в рамках этой встречи. За четыре минуты до конца третьего периода Александр вышел на рандеву с Найтом… и не смог переиграть голкипера «Чикаго».

За две минуты до конца третьего периода «Чикаго» заменил вратаря, однако Овечкина в этот момент не было на льду, а после проброса «Вашингтону» нельзя было смениться. Так что в пустые ворота пришлось забивать Леонарду.

Зато остаток встречи, который «Чикаго» доигрывал с голкипером, Овечкин провёл на льду целиком. Он несколько раз опасно угрожал воротам, но хет-трик оформить не сумел, отложив новый рекорд НХЛ по количеству голов до следующего раза.

Кстати, вторая шайба Овечкина стала победной в этом матче и 136-й победной в карьере Александра. А это новый абсолютный рекорд НХЛ! До сегодняшнего дня россиянин делил первенство с Яромиром Ягром, однако теперь и здесь Ови царствует безраздельно!