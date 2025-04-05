Почему Овечкин не вышел на пустые ворота ради 895-го гола?

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки! Он сделал это! Капитан «Вашингтона» сумел сделать финальный рывок, отправить двушку в ворота «Чикаго» и сравняться с Величайшим!

В матче с «Блэкхоукс» было много примечательных, исторических моментов. Но главным, пожалуй, стали события концовки встречи.

При счёте 4:3 в пользу «столичных» гости ожидаемо сняли вратаря. Казалось бы, идеальная возможность для Овечкина побить рекорд Гретцки. Да ещё как красиво! Хет-триком в Вашингтоне, на глазах своих болельщиков.

Примерно за две минуты до завершения третьего периода голкипер «чёрных ястребов» Спенсер Найт покинул ворота. В этот момент, кажется, все затаили дыхание. Все понимали, что это значит. Каждый ожидал увидеть Великую восьмёрку на льду.

Однако среди пятёрки хоккеистов «Вашингтона» не оказалось Овечкина!

Почему же так произошло?

С одной стороны, можно обвинить хоккейные правила. «Вашингтону» пришлось начинать игру в своей зоне из-за проброса — возможности выпустить на лёд Овечкина у команды попросту не было. Правила запрещают менять хоккеистов в такой ситуации.

С другой стороны, буквально секунд за 10 до проброса, когда «Чикаго» уже играл вшестером и даже провёл атаку, «столичные» совершили смену. То есть Александр мог выйти на лёд. Но не стал делать этого.

Возможно, это просто классический для «столичных» образца нынешнего сезона момент. Всё-таки Ови редко выпускают на лёд, когда соперник снимает вратаря, отставая всего на один гол. Капитан значительно чаще появляется на площадке, когда «Кэпиталз» ведут +2 и больше. Так было в большей части матчей текущего сезона и, например, в февральской встрече, когда Ови забил третий гол «Эдмонтону» уже в пустые ворота.

А может, сам Овечкин не захотел, чтобы решающий гол был забит вот так. Конечно, в шайбах в пустые ворота нет ничего зазорного, но, естественно, хотелось бы, чтобы рекорд был поставлен классическим способом. Таким, которого заслуживает эта великая история. История голеадора, который должен пробить вратаря, чтобы побить рекорд. Всё просто.

Кроме того, в трансляцию попали кадры, как главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери за пару минут до завершения третьего периода о чём-то пообщался с нападающим. Возможно, они обсуждали именно эту ситуацию, обговаривали, стоит ли вообще выпускать Ови на пустые ворота.

В итоге вместо Великой восьмёрки болельщики увидели на льду Юную девятку — проспекта «Вашингтона» Райана Леонарда, проводившего свой третий матч в НХЛ. Молодой нападающий на безумной скорости умчался на рандеву с пустыми воротами и забил дебютный гол в лиге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Это по-своему очень символично. Возможно, потом этот матч будут вспоминать как момент передачи пальмы первенства. 39-летний Овечкин, повторивший Вечный рекорд, и 20-летний Леонард, открывший счёт своим шайбам во взрослом хоккее.

Примечательно, что капитан «столичных» всё равно не хотел сдаваться и был максимально нацелен на ворота. Он вообще не уходил со льда после гола Леонарда, сыграв около полутора минут без смен, и создал аж три опасных момента. Сначала Найт плечом отразил бросок Овечкина после скидки Мартина Фехервари. Затем Алекс после выигранного вбрасывания классно бросил в дальнюю девятку — голкипер «Чикаго» намертво схватил шайбу. В конце Ови, обыграв защитника «чёрных ястребов» Кевина Корчински, опять прицельно «выстрелил» в дальний угол — страж ворот «Блэкхоукс» вновь оказался на месте.

Овечкин создал три момента буквально за одну минуту. Но забить 895-й гол на глазах домашней публики ему всё же не удалось.

После матча Карбери сказал: «Он хочет побить рекорд, когда в воротах будет голкипер. Я это ценю».

Да и сам Ови во время пресс-конференции признался: «Я сказал, что не хочу забить 895-й гол в пустые ворота».

Так что, вероятно, мнение самого Овечкина сыграло решающую роль.

Впрочем, уже завтра, 6 апреля, у него будет хороший шанс всё-таки побить рекорд Гретцки так, как он сам этого хотел бы. Хоть уже и не на глазах родных болельщиков.