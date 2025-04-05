Поцелуй жене, сдержанная реакция Гретцки. Первые мгновения после 894-го гола Овечкина

Мы стали свидетелями исторического момента! Александр Овечкин в третьем периоде реализовал большинство, причём сделал это из своего любимого офиса, и забросил 894-ю шайбу в НХЛ, сравнявшись с Уэйном Гретцки по голам в истории НХЛ. Наверное, получилось как-то даже символично, что гол был забит оттуда, откуда вратарям лиги чаще всего доставалось.

Наверняка многие, кто смотрит хоккей или являются фанатами Овечкина, моделировали у себя в голове миг, момент 894-й шайбы. Как она будет забита? Кому и в какой момент? Как быстро выбежит команда? Покажут ли сразу Уэйна Гретцки на экране? Что будет делать на льду сам Александр в этот момент? Стадион будет сходить с ума?

Томить не будем – давайте перейдём к обзору того, что творилось на льду после эпохальной шайбы Овечкина.

После разящего кистевого броска, с которым Спенсер Найт ничего не смог поделать, Овечкин не выдал бурю эмоций, однако успел отпраздновать гол до того, как на него налетела толпа в красных свитерах, и закричать: «ДААА!» Партнёры, напрыгнувшие на своего капитана в порыве радости, проявляли будто больше эмоций, чем сам Ови.

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Сразу после того, как игроки «Кэпиталз» наобнимались, Овечкин поехал к своему сыну Сергею и через стекло отбил ему «пятак». Как мы помним, в некоторых домашних матчах Александр это уже делал. В том числе, когда оформлял полтора месяца назад хет-трик в ворота «Эдмонтона».

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Далее начался круг почёта Александра, который похлопал всем находящимся на арене сегодня: партнёрам, соперникам, трибунам, ложе. Все, естественно, ответили ему тем же. После того, как Овечкин направился на скамейку запасных, камеры выхватили Уэйна Гретцки на ногах, который о чём-то говорил с Гэри Беттмэном и, сдержанно улыбаясь, спокойно присел на место.

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Уже на скамейке запасных было видно, что эмоции начинают брать верх над Овечкиным: к счастливым глазам начали подступать слёзы. Сам Александр в этот момент отправлял воздушные поцелуи своей супруге Анастасии. На которую, к слову, тоже нахлынули эмоции.

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Мы вполне могли увидеть и хет-трик Овечкина сегодня, но Спенсер Карбери за несколько минут до окончания третьего периода подошёл и переговорил со своим капитаном. Не исключено, что речь шла о том, что Алекс не хочет забивать рекордную шайбу в пустые ворота.

После игры Ник Фолиньо, капитан «Чикаго», выстроил своих партнёров в шеренгу, чтобы поздравить российского снайпера с великой отметкой. Самые горячие поздравления из этой компании Ови получил от Фолиньо, Найта и Михеева.

Затем Овечкин выкатил в центральный круг, зная, что все взгляды на этой арене обращены на него. Александр вновь отблагодарил всех за поддержку и теплоту, ещё раз подъехал к сыну Сергею и покинул площадку под громкие овации.