«Выглядел немного расстроенным». Как Гретцки отреагировал на рекордный гол Овечкина?

Уэйн Гретцки уже давно начал высказываться в поддержку Александра Овечкина. Великий канадец раз за разом неустанно повторял, что хочет увидеть рекорд капитана «Вашингтона». Что хочет быть первым, кто пожмёт ему руку после покорения отметки в 894 гола.

В искренности веры Гретцки сомневаться не приходилось. Однако желание и ожидания — это одно, а вот реальность — совсем другое.

Поэтому одним из самых интересных моментов после того, как Ови повторил рекорд Гретцки, ожидаемо стала непосредственная встреча двух легенд.

Хотелось узнать, увидеть, как на самом деле отреагирует канадец, только-только упустивший одно из своих великих достижений.

Восприятие реакции Уэйна разделилось.

«Хотя Гретцки знал, что этот момент практически гарантированно произойдёт в течение нескольких недель, это не значит, что он должен был радоваться тому, что Алекс Овечкин сравнялся с его рекордом по количеству голов.

Величайший сидел с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и директором ФБР Кашем Пателем на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, когда Ови забил свой 894-й гол в карьере в победном матче с «Чикаго». Вскоре после рекордной шайбы Гретцки попросили обсудить исторический момент в прямом эфире. Хотя Уэйн, конечно, сказал всё правильно о том, что разделил с Алексом пальму первенства (на данный момент), он всё равно выглядел немного расстроенным.

Это, впрочем, не так уж и удивительно.

Вплоть до последних лет считалось, что никто не побьёт рекорды Гретцки, особенно с учётом того, что стили игры вратарей продолжали совершенствоваться.

Так уж вышло, что звезда «Кэпиталз» смог догнать Уэйна, затратив на это ровно на одну игру меньше. Овечкин забил 894 гола в 1486 матчах. Гретцки понадобилось 1487 встреч, чтобы установить эту планку. В любом случае наблюдать за тем, как ты упускаешь один из величайших спортивных рекордов, просто не может быть весело», — написал журналист USA Today Блейк Шустер.

Понять такую реакцию можно. Вряд ли в ней есть что-то плохое или необычное. Всё-таки Гретцки владел рекордом 31 год — он уже будто стал частью личности бывшего хоккеиста.

Впрочем, это по-прежнему лишь догадки и предположения со стороны. Ведь канадец не высказал ни одной неоднозначной мысли. Он продолжил говорить о важности того, что сделал Овечкин.

После того как нападающий «Вашингтона» забил 894-й гол, камеры показали Гретцки. Тот улыбался и аплодировал своему новому компаньону.

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Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала заранее заготовленный ролик с поздравлениями со стороны канадца.

«Привет, Ови. Это Уэйн Гретцки. Поздравляю с повторением рекорда в 894 шайбы. Это тяжёлый труд и большая самоотверженность. Ты молодец, приятель. Счастлив за тебя, твою семью и всех твоих друзей. И в особенности — за твоих одноклубников. Молодец», — сказал Гретцки в видеоролике.

Величайший не обошёлся только таким выступлением. После того как Овечкин повторил его рекорд, Уэйн пообщался с прессой.

Прежде всего Гретцки отметил, что будет следовать за Алексом, пока тот не перебьёт его достижение — а это вряд ли займёт много времени, если учитывать нынешние темпы нападающего. Овечкин забил в четырёх матчах подряд.

«На днях мы разговаривали с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, и Алекс сказал: «Не приезжайте сюда, пока я не подберусь [к рекорду] на расстояние двух голов. В четверг я подумал: «Боже, нам лучше сесть в самолёт и прилететь в Вашингтон, потому что он может забить три в пятницу». Когда он открыл счёт через четыре минуты после старта встречи, я подумал: «О боже, мы, возможно, сможем уйти отсюда после первого периода», — сказал канадец.

Гретцки наверняка не пожалел, что приехал на матч «Кэпиталз». Его тепло встретили в Вашингтоне, он получил стоячие овации во время рекламной паузы в первом периоде.

«О, это приятно. Болельщики «Вашингтона» хорошие. Хоккейные болельщики милые, не так ли?» — спросил он риторически.

Величайший отметил, что для него было важно присутствовать на встрече, в которой Овечкин неизбежно побьёт его рекорд. Уэйн сослался на «честность игры» и назвал легенд: Жана Беливо, Горди Хоу, Бобби Орра, Марио Лемье и Марка Мессье — как «передающих этот рекорд по наследству». Хоу был на арене, когда Гретцки забил свой 802-й гол, став новым королём-голеадором в 1994 году. Канадец не мог вспомнить ничего из того, что сказал ему Горди в тот вечер, кроме: «Я горжусь тобой».

Уэйн пошутил, что, когда Овечкин побьёт его рекорд, он скажет: «Зачем ты это сделал?»

«Это здорово для хоккея. Я так счастлив за НХЛ. Я горжусь Алексом. Когда я побил рекорд Горди, отец сказал мне в тот же вечер: «Гордись парнем, который побьёт твой рекорд». Это очень хорошо для хоккея. Это действительно было чудесное путешествие для всех», — сказал он.

Гретцки сказал, что он давным-давно понял, что Овечкин доберётся до отметки в 895 голов, и настаивал, что не чувствует никакой горечи, лицезрея, как падает один из его самых почитаемых рекордов.

«Нет, совсем нет, ни капли. Счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что россиянин побил мой рекорд. Так что Алекс — молодец», — сказал Гретцки.

После матча канадец также держался уверенно. Он заглянул в раздевалку «Вашингтона» и перекинулся парой слов с Овечкиным. А после сделали несколько фотографий.

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Кроме того, они дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой даже успели пошутить. Ови сказал, что не хотел забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Уэйн ответил: «Я забью в пустые ворота каждый гол, который только смогу».

После этого они пожали друг другу руки и тепло обнялись. Это был крайне милый момент.

Объятия Гретцки и Овечкина Фото: x.com/SWhyno

Более того, Величайший пополнил коллекцию, которая однажды станет предметом гордости для сыновей Овечкина. Они сделали совместное фото.

Овечкин и Гретцки с сыновьями россиянина Фото: x.com/TomGulittiNHL

В конце концов Гретцки сказал: «Я рад сказать, что мы сравнялись. Я могу пожить с этим осознанием 24 часа».

Так что, даже если канадец и расстроился, он не показал этого. Гретцки сохранил лицо, встретил достижение Овечкина по-джентльменски и сумел грамотно поздравить нападающего с рекордом.

Всё-таки настоящее величие — это не только результаты на площадке, но и поведение вне оной. Гретцки в очередной раз доказал, что действительно велик. И показал почему.