«Лучший душ в моей жизни! Я весь в пиве». Послематчевые моменты счастья Овечкина

Александр выразил всем благодарность, а также побеседовал и сфотографировался с Гретцки.

Страничка в истории перевернулась – Александр Овечкин настиг Уэйна Гретцки, забросив две шайбы в ворота «Чикаго». Важный факт – Александр сделал это на один матч быстрее, а заодно побил рекорд Яромира Ягра по победным голам в истории лиги.

О том, что происходило на площадке в момент и после 894-й шайбы, мы уже поговорили. А вот что происходило далее, давайте посмотрим. Сразу после рукопожатия с игроками «Чикаго» и ещё одного круга почёта Ови отправился на небольшое послематчевое интервью и поговорил с местным корреспондентом.

— Алекс, во-первых, поздравляю. Большая ночь. Что это значит для тебя?

— Это весело. Уверен, все насладились этим моментом, это нечто особенное. Дома, перед нашими фанатами и семьёй. Это исторический момент, и да, это великолепно.

— Большое достижение?

— Конечно, это многое значит. Здесь моя семья, мама, жена, они поддерживают меня во всём, и это прекрасно.

— Что бы ты сказал своей семье?

— Люблю вас, ребята, мам, Насть (последние два слова — по-русски), спасибо вам за всё, очень вас люблю!

— А что бы сказал болельщикам «Вашингтона»?

— Ну, спасибо, ребята, за вашу поддержку, это большое удовольствие — выступать при такой атмосфере на абсолютно каждой игре. Рад, что забил этот гол при вас. Это очень круто.

— Алекс, спасибо, и прими поздравления от всех нас.

— Спасибо, ребята! — сказал Овечкин в интервью после окончания встречи.

Далее началась более приятная для Овечкина неофициальная часть. Партнёры по команде не могли оставить своего капитана без пенного фонтана, вылив на Александра минимум ящик пива. Ови такие поздравления явно пришлись по душе. После того как сокомандники закончили, россиянин подчеркнул: «Лучший душ в моей жизни!»

Конечно же, когда только Александр присел в раздевалке, он сразу взял белую банку светлого пива и утолил жажду. А после продолжились поздравления. Слово взял главный тренер команды Спенсер Карбери:

«Это была абсолютная привилегия — видеть вас, ребята, этим вечером. Что за великолепная работа! (Аплодирует.) Эта шайба прямо здесь — 894-я заброшенная в этой лиге. И она позволила сравняться с величайшим хоккеистом, который когда-либо играл. Теперь их двое. Подумать только, такое достижение, как это — и мы все были его частью, могли видеть, чего ты достиг в своей карьере, Ови, и быть частью этого сегодня вечером. И для тебя сравняться с этим рекордом — это честь от лица всех, кто здесь находится».

«Вашингтон» и Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Виновник торжества не был так красноречив, как тренер «Вашингтона», но в пару предложений сумел вложить ту палитру чувств, которую он испытал:

«Весело, правда? Много внимания общественности и медиа, но… Спасибо, ребят. За всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Тренерский штаб… Это многое значит. Так что да, спасибо».

Естественно, не обошлось без поздравления от того, чей рекорд скоро будет окончательно бит – Уэйна Гретцки. Уэйн и Александр поздоровались, обнялись и перекинулись парой фраз:

— Привет!

— Уэйн, как дела?

— Поздравляю!

— Спасибо! Я потный и весь в пиве.

— Красавчик!

Момент появления Гретцки в раздевалке «Вашингтона» нельзя было не запечатлеть – этот снимок отправится прямиком в летопись. Сначала все игроки «Кэпиталз» встали рядом с Гретцки и Овечкиным, которые держали ту самую 894-ю шайбу, но потом Уэйн взял небольшую паузу и позвал владельца команды Теда Леонсиса, чтобы тот тоже был на фотографии. Очень красивый жест от канадца.

Уделил Александр время и российской прессе, ответив на вопросы коллег из «РИА Новости Спорт»:

— Александр, поздравляем вас.

— Спасибо большое.

— Какие чувства испытываете, есть ли чувство облегчения?

— Тяжело что-то сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата перед нашими болельщиками, семьёй, детьми, женой. Я знаю, что многие люди смотрели этот матч, что в России следят.

— Была ли цель сделать хет-трик?

— Ну, были моменты, но, опять же, мы делаем всё возможное для того, чтобы выиграть, и, конечно же, если бы забил, было бы круто.

— Александр, что собираетесь сделать, когда побьёте рекорд?

— Сначала надо побить, а потом посмотрим.

— Кто-то уже поздравил?

— Я даже телефон свой ещё не видел, после игры меня сразу забрали. Уверен, очень много будет звонков и сообщений. Хочу передать России привет, спасибо, что болеете, будем делать всё возможное, чтобы побить [рекорд]. Всё, давайте!

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Нужно отметить и образ Овечкина, в котором он пошёл на пресс-конференцию: тапочки на босую ногу, шорты, худи оверсайз, шапка и банка пива. Образ простого мужика, который не заморачивается над мелочами.