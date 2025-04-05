Эра Ларионова в «Торпедо» закончена. Что теперь ждать от клуба и тренера?

«Торпедо» выбрало удивительное время для того, чтобы объявить о тренерской отставке — поздний вечер пятницы. В такое время одна часть аудитории отдыхает и не проверяет телефоны, другая часть переваривала очередной безумный матч «Динамо» и СКА, ну а третья уже готовилась спать, чтобы не пропустить погоню за вечностью в прямом эфире. Однако в 23:14 мск соцсети «Торпедо» сообщили об уходе Игоря Ларионова.

Всё это случилось поразительно быстро. Конечно, сразу после вылета команды поползли первые слухи о смене тренера — но разве это был первый такой случай? Многих смутило то, что Ларионов после финальной сирены четвёртого матча сразу же ушёл со льда, не выстроившись с командой в круге вбрасывания — а ведь два года назад после серии со СКА в такой же ситуации главный тренер обращался к аудитории «Торпедо» с микрофоном.

Однако на пресс-конференции Ларионов сказал, что его контракт действует ещё два года, что вроде бы снимало все вопросы. Несмотря на довольно грустное выступление команды в этом году, все уже настроились на то, что Ларионов запустит новую жизнь «Торпедо» на новой арене. Судя по быстроте принятия решений, приказ пришёл сверху — а губернатор Глеб Никитин старается быть глубоко погружённым в хоккей и совсем недавно лично объявлял о трёхлетнем контракте с Ларионовым зимой 2024-го.

Совсем недавно мы подробно писали обо всех проблемах команды — поэтому давайте в первую очередь поговорим о том, что Ларионов сделал за три года хорошего. Вектор на атакующий хоккей и развитие молодёжи — это всё-таки его заслуга. Конечно, Игорь Николаевич был не первым в КХЛ и даже не первым в «Торпедо», кто решил играть в атаку, но был первым, кто выбрал это в качестве долгосрочной стратегии.

Другое дело, что стратегия и тактика — это вещи немного разные. В 2023-м самые восторженные поклонники Ларионова ставили ему в заслугу и селекцию клуба, и даже победу «Чайки» в МХЛ. Повторимся: нижегородские успехи первого года были связаны с коллективной работой, когда Андрей Козырев условно «рисовал стрелочки», а менеджмент находил молодых талантов на выгодных условиях.

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Это не делает Ларионова плохим тренером. Вячеслав Быков никогда не тренировал без Игоря Захаркина, за успехами Олега Знарка в ХК МВД и «Динамо» стоял Харийс Витолиньш, однако в их способностях мало кто сомневался. Возможно, мы могли бы увидеть такой же долгий творческий дуэт Ларионов — Козырев, но не сложилось. Эдуард Занковец и Игорь Уланов, занимавшие эту негласную позицию шеф-тактика, предлагали совсем другой хоккей, который не оказался столь же эффектен.

Ларионов принёс в «Торпедо» совсем другую культуру подготовки к матчам и тренировочных занятий. Можно было хихикать над малиной и салатами, однако человек, который в 41 год забивал победный гол в третьем овертайме финальной игры Кубка Стэнли, точно разбирается в ЗОЖ. Опыт Игоря Николаевича очень помог молодым игрокам, которым был нужен такой наставник в начале их карьеры — Ларионов помог улучшить тренировочную инфраструктуру «Торпедо», например.

При этом сводить первые игровые неудачи «Торпедо» к простому «Козырев ушёл» было бы слишком просто. В первой половине сезона-2023/2024 нижегородцы шли в таблице даже выше и играли неплохо— да, не в таком стиле, как за год до этого, но смотрибельно, а «Северсталь» в таблице сильно отставала. Спад результатов команды отлично виден в тот момент, когда разразился скандал вокруг Антона Сизова и Алексея Кручинина, которых отстранили от команды. Эта история очень сильно ударила и по атмосфере в раздевалке, и по репутации главного тренера. Из последних 19 матчей того сезона (с учётом плей-офф) команда выиграла три.

Говоря о Козыреве, можно провести параллель Знарок — Витолиньш. Оба тренера успели сольно поработать в КХЛ, и оба совсем недолго продержались в «Ак Барсе» и «Динамо». Витолиньшу не хватило тех навыков управления коллективом, которые имеются у Олега Валерьевича, а «Ак Барсу» Знарка через пару лет — тактической гибкости. При этом «Северсталь» дважды обходила это «Торпедо» в сезоне, однако есть ощущение, что в плей-офф этой команде два года не хватает второго сильного голоса в тренерском штабе. Дуэт Брагин — Ларионов в молодёжке не мог поделить планшетку, но их сборная в итоге была лучшей за 10 лет.

Вернёмся к «Торпедо», откуда перед стартом этого сезона ушёл и генменеджер Максим Гафуров. Называть его преемника Вадима Аверкина номинальной фигурой нельзя — пару лет назад он здорово сработал в «Адмирале», однако последнее слово в селекции фактически оставалось у главного тренера. Именно как сольный проект Ларионова «Торпедо» пришло к нынешней точке. Давайте будем честными: занимать восьмое место на Западе с этим составом и получать 0-4 в первом раунде могло большинство других тренеров КХЛ.

Игорь Ларионов и скамейка «Торпедо» Фото: РИА Новости

История «Торпедо» на этом не заканчивается. Узнаваемое лицо у клуба было и при Петерисе Скудре (правда, со специфической философией), и про Дэвиде Немировски, который впервые и заставил говорить об атакующей нижегородской команде — правда, не имел схожего ореола легендарности вокруг себя. Однако замена Ларионова — это все равно вопрос сложный, с учётом того, что происходит сейчас на тренерском рынке КХЛ. Да и часто тасовать тренеров в Нижнем не привыкли: преемник Ларионова станет лишь четвёртым шефом «Торпедо» за 12 лет.

Возможно, в Нижнем будут смотреть на североамериканский рынок — и не из-за того, что Буше и Гру создали такую моду, а из-за ограниченности выбора среди российских тренеров. Если чей-нибудь менеджмент не сойдёт с ума и не сделает свободным неожиданного кандидата, то человека с достаточным опытом в КХЛ и нужным нынешнему «Торпедо» видением на рынке не наблюдается. Назначать ассистентов или поднимать тренеров из ВХЛ — это риск, сопоставимый с возможным приглашением американца.

Ну а что сам Игорь Николаевич? Его отставка как раз освежает этот самый тренерский рынок даже с учётом того, как «Торпедо» повалилось. Найти хорошего тактика в штаб к Ларионову всё же несколько проще, чем отыскать другую фигуру с такой же харизмой и авторитетом. И здесь, кажется, нервничать должен в первую очередь Илья Воробьёв, чей ЦСКА проигрывает 2-3 в серии первого раунда. С учётом того, как армейцы освежают состав молодыми ребятами из АХЛ, с учётом того, что в школе ЦСКА подрастает новое интересное поколение игроков, Ларионов становится чуть ли не самым очевидным кандидатом на замену в случае раннего вылета этой команды. Самое главное — ЦСКА и для самого Ларионова явно будет приоритетом номер один.

Работа Ларионова в «Торпедо», пожалуй, закончилась совсем не так, как можно было представить себе весной 2023-го. Однако она дала всему нашему хоккею новый ориентир — и пусть подражатели часто работали криво и косо, КХЛ благодаря этому стала интереснее и результативнее. Уже это можно считать положительным итогом трехлётки.