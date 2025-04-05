«Авангард» и «Металлург» выдали шикарную серию! Теперь в КХЛ будет новый чемпион

Омск в шестой игре еле выжил на льду в концовке третьего периода, но смог дотерпеть.

После того как «Авангард» повёл в серии с «Металлургом» со счётом 3-0, далеко не все предполагали, что уральцы смогут выиграть два следующих матча. Но чемпионский дух у коллектива Андрея Разина никуда не делся, да и опыта после прошлого сезона уже не занимать. В результате «Магнитка» начала переворачивать ход противостояния, что, конечно, никак не могло устраивать Ги Буше и его помощников.

«Всё свидетельствует о том, что встречаются две равные команды, боевитые и мастеровитые. Мы противостоим действующему чемпиону, они не просто так завоевали этот титул. Всё идёт так, как мы и ожидали. Идёт боевая серия, вне зависимости от того, как она начиналась», — заявил, в свою очередь, канадский специалист.

Страсти постепенно накалялись, дело доходило даже до драк. Тем более что у того же Омска есть хоккеисты вроде Марка Вербы, всегда готовые сбросить перчатки. Интересно и то, что накануне «ястребы» официально объявили о назначении Алексея Сопина генеральным менеджером команды. Что высшее руководство «Авангарда» хотело этим сказать? Взбодрить команду прямо по ходу важнейшей серии? Вполне вероятно.

В любом случае в шестой встрече в Омске хозяева должны были забирать своё, иначе почувствовавшая запах крови «Магнитка» могла окончательно «съесть» соперника. Психология в таких случаях выходит едва ли не на передний план, хотя и физическая подготовка очень важна.

В первом периоде у «Авангарда» отменили гол: судьи после долгого просмотра вынесли вердикт, что Якупов рукой переправил шайбу в ворота. По броскам в створ по итогам сирены оказалось равенство — 7:7. Омичи больше атаковали, а «Магнитка» отвечала контрвыпадами. Было заметно, что каждая из команд старалась минимизировать количество ошибок и брака. На кону стояло многое.

Вторая двадцатиминутка получилась куда более весёлой. Омичи очень бодро провели этот отрезок встречи, создали несколько отличных моментов и забросили три безответные шайбы. У хозяев дубль оформил Якупов, одну шайбу забросил Гуляев. Наиль буквально летал по льду, в очередной раз доказывая правильность своего возвращения в омский клуб. В концовке у «ястребов» удалили Маклауда, а Ги Буше так разозлился, что едва не выскочил с лавки на лёд. Но в итоге «Металлург» так и не реализовал численное преимущество.

Шансов на спасение у команды Разина оставалось всё меньше. Первым это осознал Силантьев, нанёсший шикарный по точности кистевой бросок по воротам Серебрякова на старте третьего периода.

Вскоре свою команду, сам того не желая, подвёл Шарипзянов, попавший клюшкой по голове Михайлису: судьи долго изучали момент, а затем выписали капитану омичей четыре минуты штрафа. По сути, ключевой момент матча, да и всей серии. В результате цели достиг точный и мощный бросок Юрова.

«Магнитка» продолжала лезть вперёд, сильно добавив в движении. Разин заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста за 3 минуты 43 секунды до сирены, а тут ещё Маклауд сбил всё того же Юрова и получил малый штраф за фол на сопернике. Играть оставалось меньше минуты, но «Авангард» дотерпел. 3:2 в матче и 4-2 — в серии: в КХЛ будет новый чемпион.

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