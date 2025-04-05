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Расписание спортивных матчей 6 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: ждём 895-ю шайбу от Овечкина, «Ростов» — «Спартак» и «МЮ» — «Сити»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 6 апреля: ЦСКА — «Динамо», «Атланта» Миранчука, «Рома» — «Ювентус», СКА — «Динамо» в Кубке Гагарина, бой Тима Цзю и ГП Японии Ф-1!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Даллас», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
06 апреля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Даллас
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли забивать Миранчук?

Сезон МЛС начался непросто что для Алексея Миранчука, что для его «Атланты Юнайтед». Первые пять матчей принесли только одну победу. Российский полузащитник результативных действий в них не оформил, хотя был близок: и в перекладину попадал, и в район 11-метровой отметки пас отдавал, когда там были двое свободных партнёров. Во встрече с «Нью-Йорк Сити» наконец-то получилось забить, и это помогло добыть вторую победу (4:3). «Даллас» тоже пострадает?

Гол получился крайне породистым:
«Маэстро». Миранчук оформил первый гол в сезоне в США — вратарь даже не прыгнул. Видео
«Маэстро». Миранчук оформил первый гол в сезоне в США — вратарь даже не прыгнул. Видео

⚽️ 3:30: «Спортинг Канзас-Сити» — «Сент-Луис Сити», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
06 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Не начался
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сулейманова теперь прорвёт?

Магомед-Шапи Сулейманов тоже порадовал дебютным в сезоне МЛС результативным действием в 6-м туре и отдал ассист. «Спортинг Канзас-Сити», правда, от поражения это не спасло. У команды всего-навсего одно очко, это худший показатель среди 30 команд. «Сент-Луис Сити» выступает куда успешнее и набрал в восемь раз больше. Там, к слову, играет полузащитник с российскими корнями Эдуард Лёвен. Так что в каком-то смысле намечается российское дерби на американской земле. Самое время для первого гола Сулейманова в новой команде.

Март для россиян в зарубежных клубах получился разным:
Сафонов идёт за трофеями, Миранчуку тяжело в МЛС. Итоги марта для россиян за границей
Сафонов идёт за трофеями, Миранчуку тяжело в МЛС. Итоги марта для россиян за границей

🏎 8:00: Формула-1, Гран-при Японии, гонка

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Не началось

Интрига: сдержит ли Ферстаппен «Макларены»?

Квалификация на трассе «Сузука» принесла сенсацию: пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не удержали поул-позишен, отдав первую строчку Максу Ферстаппену. Есть ли теперь у четырёхкратного чемпиона мира шанс сохранить лидерство в воскресной гонке и одержать первую победу в нынешнем сезоне? Ответ на этот вопрос в том числе зависит от того, пойдёт ли в воскресенье обещанный дождь. Ну а если будет сухо, то не повлияет ли на ход гонки трава на обочинах, которая весь уикенд регулярно загорается от искр, высекаемых болидами? Не вызовет ли пожар появление в гонке виртуальной или реальной машины безопасности? В общем, очень много неизвестных!

Как прошла квалификация:
Сенсация от Ферстаппена! У «Макларена» отбили поул на Гран-при Японии
Сенсация от Ферстаппена! У «Макларена» отбили поул на Гран-при Японии

🎿 10:00: Лыжные гонки, Кубок России, финальный этап, масс-старты, 10 км женщины и 10 км мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
06 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: кто получит по миллиону?

Кубок России — 2024/2025 завершится гонками в гору Айкуайвенчорр. Именно после них станут известны победители многодневки, в формате которой проходит финал, и обладатели «Хрустальных глобусов» по итогам сезона. А также обладатели миллиона рублей — их получат победители гонки в гору.

В прошлом сезоне ими стали Алина Пеклецова и Савелий Коростелёв. Пеклецова и сейчас фаворит заключительной гонки Кубка страны, а вот Коростелёв — один из нескольких претендентов.

В финале пока пять из пяти побед одержал Александр Большунов, и он в топ-форме, но гонки в гору — не самая сильная его сторона. Отлично выглядит Павел Соловьёв, Денис Спицов в своё время выигрывал гору на «Тур де Ски», Виктор Иванов в прошлом году был сенсационно высоко. Да и другие готовы покусать фаворитов. В общем, будет захватывающее зрелище.

В общем зачёте у женщин всё ясно — выиграет Дарья Непряева; многодневку должна забирать Наталья Терентьева, однако многое зависит от того, на что способна Пеклецова. У мужчин многодневку должен забирать Александр Большунов, слишком велико его преимущество над Коростелёвым; но Савелий — фаворит в битве с Сергеем Ардашевым за победу в общем зачёте Кубка России. Гонки в гору дадут ответ на все вопросы.

Большунов и Пеклецова великолепно проводят финал Кубка России:
Большунов выиграл четвёртую гонку подряд в финале Кубка России. Но героиня — Пеклецова
Большунов выиграл четвёртую гонку подряд в финале Кубка России. Но героиня — Пеклецова

🏒 10:00: «Адмирал» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Адмирал» подняться после грандиозного удара?

В пятницу, 4 апреля, приморский клуб был максимально близок к большой сенсации в Челябинске. В пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» «Адмирал» лидировал с преимуществом аж в четыре шайбы! Однако в третьем периоде челябинцы смогли совершить невероятный камбэк, который закончился их победным голом на старте овертайма. Благодаря этой победе «Трактор» теперь находится в шаге от выхода в следующий раунд, тогда как игрокам «Адмирала» сейчас в первую очередь необходимо найти в себе силы после грандиозного удара, чтобы остаться в борьбе за чудо.

Как был совершён главный камбэк в первом раунде плей-офф КХЛ?
«Трактор», что ты сделал?! Сумасшедший камбэк Челябинска в плей-офф КХЛ
«Трактор», что ты сделал?! Сумасшедший камбэк Челябинска в плей-офф КХЛ

🎯 12:45: Биатлон, Кубок Содружества, шестой этап, масс-старты, 12,5 км женщины и 15 км мужчины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
06 апреля 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Масс-старт 15 км
06 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: не опоздает ли Серохвостов на последнюю гонку сезона?

В Мурманске состоятся заключительные гонки биатлонного сезона. Интрига в розыгрыше Кубка Содружества только одна — кто победит в общем зачёте у женщин. Виктория Сливко опережает Динару Смольскую на 16 очков, и это вполне отыгрывается. В мужском зачёте победу уже одержал Антон Смольский, но интрига в том, не опоздает ли Даниил Серохвостов на последнюю гонку сезона и кто победит в рейтинге СБР, за который положены очень высокие призовые.

Что опять учудил Серохвостов?
Виноваты судьи? Даниил Серохвостов вновь оказался в центре скандала!
Виноваты судьи? Даниил Серохвостов вновь оказался в центре скандала!

🏒 13:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Салават» впервые в серии одержать победу на новосибирском льду?

В серии «Салавата Юлаева» и «Сибири» уже сыграно пять матчей, каждый из которых на данный момент неизменно завершался победой хозяев льда. Сначала уфимцы вырвались вперёд в противостоянии, поведя 2-0 после побед на домашней площадке. В Новосибирске команде Вадима Епанчинцева удалось сделать 2-2, но в пятой встрече в Уфе снова сильнее были подопечные Виктора Козлова. Чтобы закрыть серию в свою пользу уже в шестом матче, «Салавату» нужно впервые победить на гостевой площадке.

Что происходит в первом раунде плей-офф КХЛ? Ключевая аналитика:
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ
«Салават» снова «поплыл» в первом раунде, СКА «сжёг» сам себя. Мнение о плей-офф КХЛ

⚽️ 14:00: «Динамо» Махачкала — «Химки», РПЛ, 23-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва вблизи зоны стыков

Команды занимают 12-е и 11-е места соответственно. Зона прямого вылета от них находится далековато, но это не значит, что пора расслабиться. Стыковых встреч тоже хотелось бы избежать. Лучший для этого способ – побеждать конкурентов. И пользоваться шансами лучше, чем химчане в матче первого круга: не реализовать сразу два пенальти – нужно ещё постараться. Отсюда и ничья 1:1. Увидим ли что-то яркое и теперь? Вполне возможно, ведь на кону слишком многое.

Какие команды ближе всего к вылету? Есть ответ:
Полные расклады в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» с Шалимовым ещё не обречён?
Полные расклады в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» с Шалимовым ещё не обречён?

🥊 14:00: Тим Цзю (Австралия) — Джозеф Спенсер (США), рейтинговый бой

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Джозеф Спенсер
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Джозеф Спенсер

Интрига: сможет ли сын Кости перезагрузиться после двух поражений подряд?

6 апреля в Австралии состоится боксёрский турнир, который стартует в 11:00 мск. В его рамках пройдёт важнейший бой в карьере Тима Цзю (24-2, 17 KO). Новым соперником станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). Сын Кости возвращается в ринг после двух поражений подряд. В предыдущем поединке соперником Тимофея был россиянин Бахрам Муртазалиев. Цзю подходил к нему в статусе фаворита. В итоге же бой завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде. Теперь же Тиму необходимо обязательно прерывать череду неудач, чтобы постепенно возвращаться в гонку за поясами.

Собрали главные события предстоящего турнира:
Тим Цзю — Джозеф Спенсер: важнейший бой сына Кости! Справится ли экс-чемпион? LIVE
Live
Тим Цзю — Джозеф Спенсер: важнейший бой сына Кости! Справится ли экс-чемпион? LIVE

⚽️ 14:35: «Шанхай Порт» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 5-й тур

Китай — Суперлига . 5-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Порт
Шанхай
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч года в Китае с участием команды Слуцкого

В предыдущем сезоне китайского чемпионата «Шанхай Порт» опередил «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого всего-навсего на одно очко, а остальные безнадёжно отстали. Сейчас эти команды единолично лидируют после четырёх туров. И даже имеют одинаковую разность мячей 10:5. Матч имеет колоссальное значение и, вполне вероятно, сильно повлияет на судьбу золотых медалей. Российские тренеры не так часто радуют таковыми за пределами родной страны. Тенденцию нужно переламывать.

Тем более в азиатской ЛЧ был полный крах:
Слуцкий и Лига чемпионов — всё! Его «Шанхай Шэньхуа» просто вынесли
Слуцкий и Лига чемпионов — всё! Его «Шанхай Шэньхуа» просто вынесли

⚽️ 16:00: «Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 31-й тур

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: яркий матч первого круга даёт надежды на повторение

Чемпионство «Ливерпуля» – практически свершившийся факт. Девять очков отрыва, матч в запасе – такое не отыгрывается. Тем более мерсисайдцы отовсюду повылетали и могут сконцентрироваться на АПЛ. Той самой, в первом круге которой команда расписала крутые 2:2 с «Фулхэмом» и дважды отыгрывалась в меньшинстве. Было бы неплохо вновь увидеть нечто подобное. Тем более предельно заряжен сейчас Мохамед Салах – Роберт Левандовски не дремлет и мечтает увести у египтянина «Золотую бутсу».

На днях мерсисайдцы забрали дерби:
«Ливерпуль» отомстил за скандальное дерби. Не помешала даже «пропажа» Салаха
«Ливерпуль» отомстил за скандальное дерби. Не помешала даже «пропажа» Салаха

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Спартак», РПЛ, 23-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останутся ли красно-белые в чемпионской гонке?

Спартаковцы потеряли очки в Грозном и поставили себя в крайне сложное положение. «Краснодар» опережает их на шесть очков, а за восемь туров отыграть такое ну очень сложно. Но можно попытаться. В первом круге красно-белые добились уверенной победы (3:0). Правда, затем оба раза уступили в Кубке (0:1, 1:2). Матчи этих команд всегда получаются непредсказуемыми. У «Спартака» возвращается дисквалифицированный Олег Рябчук. Однако теперь по той же причине на поле не выйдет Срджан Бабич. Станет ли это решающим фактором?

Как красно-белые мучились в Грозном:
Самый неудобный соперник вновь остановил «Спартак». Но как в пустые не попал Мартинс?!
Самый неудобный соперник вновь остановил «Спартак». Но как в пустые не попал Мартинс?!

⚽️ 17:15: «Севилья» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 30-й тур

Испания — Примера . 30-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы ещё поцепляются за титул?

Команда Диего Симеоне за три недели практически слила сезон: вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Испании, серьёзно отстала от «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге. Девять очков от каталонцев – фактически приговор. И всё же впереди девять туров, а с характером у «Атлетико» проблем не наблюдается. «Севилью» нужно обыгрывать при любых раскладах. Как в первом круге, когда на 90+4-й минуте Антуан Гризманн превратил 3:3 в 4:3.

Лишь бы не превращать 2:0 в 2:4. Такое тоже случалось:
«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше
«Барса» летела «Атлетико» в два мяча к 70-й минуте. Угадайте, что было дальше

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», АПЛ, 31-й тур

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: это дерби Манчестера, какие тут нужны интриги?

Такие матчи интересны всегда, независимо от положения команд. Да, «МЮ» плетётся на 13-м месте. Да, «Сити» претендует разве что на попадание в зону Лиги чемпионов. Тем не менее в их очной встрече будет с избытком борьбы, куража и жажды во что бы то ни стало победить. Интересно и то, что в основное время дерби «Юнайтед» не проигрывал в трёх матчах подряд, хотя вообще-то давно не считается фаворитом. С учётом травмы Эрлинга Холанда, серия продолжится?

Главные интриги на финише сезонов топ-лиг:
15 главных интриг на финише сезона в топ-лигах Европы. Речь не только о борьбе за золото
15 главных интриг на финише сезона в топ-лигах Европы. Речь не только о борьбе за золото

🏒 19:00: СКА — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, шестой матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли СКА второй раз кряду вылета из Кубка Гагарина?

В пятой встрече серии СКА сумел добыть победу в столице России, переиграв московское «Динамо» в овертайме (4:3 ОТ). Таким образом, армейцы Санкт-Петербурга смогли вернуть серию на домашний лёд, на который они выйдут вновь без права на ошибку. Чтобы перевести серию в решающий матч и вернуть жаркое противостояние в Москву, армейцам для начала нужно победить дома. Избежит ли СКА второй раз кряду вылета из Кубка Гагарина?

Невероятная пресс-конференция Романа Ротенберга после победы в Москве:
«На ленинградской улице не очкуют». Жаркое выступление Ротенберга после пятого матча
«На ленинградской улице не очкуют». Жаркое выступление Ротенберга после пятого матча

🏒 19:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли Овечкин единолично лучшим снайпером в истории НХЛ уже в этом матче?

Именно в этой встрече российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить великий рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Сейчас у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы. Станет ли Александр единолично лучшим снайпером в истории НХЛ уже в этом матче?

Невероятное счастье российской легенды после повторения рекорда Гретцки:
«Лучший душ в моей жизни! Я весь в пиве». Послематчевые моменты счастья Овечкина
«Лучший душ в моей жизни! Я весь в пиве». Послематчевые моменты счастья Овечкина

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, РПЛ, 23-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: братское дерби в борьбе за медали

ЦСКА и «Динамо» в последнее время пересекаются слишком часто: ещё и месяца не прошло с их кубкового матча, как настала пора сойтись и в рамках РПЛ. А там и снова в Кубке играть скоро. Но всё внимание пока сконцентрировано на Премьер-Лиге. Обе команды находятся вблизи призовой тройки, ожидая осечек «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». На братскую любезность рассчитывать не приходится: необходимо цинично обыгрывать дружеский клуб и биться за медали.

В каких клубах РПЛ чаще всего забивают вышедшие на замену игроки?
Лидеры среди клубов РПЛ по голам со скамейки
Истории
Лидеры среди клубов РПЛ по голам со скамейки

⚽️ 21:45: «Рома» — «Ювентус», Серия А, 31-й тур

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто ворвётся в зону ЛЧ?

«Рома» с «Ювентусом», как и в прошлом розыгрыше Серии А, столкнулись с серьёзным сопротивлением сенсационной «Болоньи». Сейчас она как раз и держит четвёртую строчку в таблице, не пуская туда римлян с туринцами. Что для них значит попадание в Лигу чемпионов, упоминать не стоит. Придётся выяснять в личной встрече, кто больше достоин сыграть в главном еврокубке. Лишь бы не случилось нулевой ничьей, как в первом круге. Кто же в итоге спасёт сезон?

А зачем вообще туринцы поменяли тренера?
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить

🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн и Дончич проявят себя в самый ответственный момент?

«Лос-Анджелес Лейкерс» осталось провести всего пять матчей в регулярном чемпионате НБА. Если «Оклахома» уже давно обеспечила себе первую строчку на Западе, то «озёрники» продолжают борьбу за выход в плей-офф. На четыре места претендуют сразу шесть команд, поэтому нельзя терять очки под конец регулярки. Леброн Джеймс и Лука Дончич недавно уступили «Голден Стэйт» с Карри, на очереди — проверка от лидера Запада. Сумеют ли игроки «Лейкерс» навязать борьбу лучшей команде конференции?

Леброн влез в скандал?
Леброн не любит чернокожих? Кажется, пара шагов игрока настроила против него очень многих
Леброн не любит чернокожих? Кажется, пара шагов игрока настроила против него очень многих
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