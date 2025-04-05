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ЦСКА — Динамо Минск — 2:6, обзор шестого матча, видео, голы, плей-офф КХЛ 2024-2025, 5 апреля 2025 года

ЦСКА снова вылетел в первом же раунде плей-офф! А Минск переписал историю КХЛ
Максим Макаров
Отчёт ЦСКА — «Динамо» Минск — 2:6
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Белорусское «Динамо» впервые заглядывает в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Серия между минским «Динамо» и ЦСКА не являлась гвоздём программы первого раунда, но, начиная со второго матча, разогрелась так, что дала фору многим. Эксцентричный поступок Кирилла Долженкова возымел эффект, и армейцы превратили безнадёжные 0-2 в 2-2. Правда, в последней встрече белорусская команда камня на камне не оставила от ЦСКА – 7:0.

В первом периоде ни одна команда не владела большим преимуществом, и моменты для гола были у обоих. Однако с каждой минутой преимущество минчан потихоньку росло и привело к голу Николаса Мелоша, который нашёл щёлку в ближнем углу. ЦСКА благодаря удачному стечению обстоятельств забрал последнюю атаку в периоде и сравнял счёт – Василий Демченко немного потерял ворота, а Максим Соркин принял поздравления партнёров.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Сотишвили, Усов) – 13:15 (5x5)     1:1 Соркин (Уильямс) – 19:50 (5x5)     1:2 Бориков (Мелош, Усов) – 27:25 (5x5)     1:3 Брук (Кузнецов) – 43:04 (5x5)     1:4 Пинчук (Гросс, Энас) – 44:25 (5x3)     1:5 Бориков – 52:20 (en)     2:5 Провольнев (Афанасьев) – 54:28 (5x4)     2:6 Волков (Улле) – 59:25 (en)    

Во втором отрезке команды забросили одну шайбу на двоих, и её автором стал Егор Бориков, который грамотно занял позицию на пятаке. В момент гола Фредрик Классон что-то не поделил с минчанами, поочерёдно начав выяснять отношения с Липским и Усовым.

В начале заключительного отрезка армейцы поставили себя в катастрофичное положение – Джошуа Брук вонзил шайбу в дальний верхний угол и удвоил преимущество «Динамо». Но ключевой момент матча (и серии) случился чуть позже – ЦСКА забил гол с нарушением правил, а Воробьёв взял запрос. Судья гол засчитал после просмотра, но уже через несколько секунд отменил, дал удаление за задержку игры, а минчане забросили четвёртую в формате «5 на 3».

Далее московская команда пошла ва-банк, начала снимать голкипера, но, вместо того чтобы приблизиться по счёту, пропустила ещё дважды. Хотя между голами в свои ворота Владислав Провольнев сумел забросить в формате «5 на 4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Минское «Динамо» впервые в истории преодолело барьер первого раунда и сыграет в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Знаменательное достижение как для минской команды, так и для всего белорусского хоккея. Работа Дмитрия Квартальнова с лихвой окупилась.

А вот у ЦСКА поводов для радости нет совершенно – команда второй год подряд заканчивает сезон уже в первом раунде. Уже сейчас мы можем смело говорить, что армейская перестройка дала сбой – ставка на российских игроков, которые метались между АХЛ и НХЛ (преимущественно играя в лиге ниже), не сработала.

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