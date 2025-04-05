ЦСКА снова вылетел в первом же раунде плей-офф! А Минск переписал историю КХЛ

Серия между минским «Динамо» и ЦСКА не являлась гвоздём программы первого раунда, но, начиная со второго матча, разогрелась так, что дала фору многим. Эксцентричный поступок Кирилла Долженкова возымел эффект, и армейцы превратили безнадёжные 0-2 в 2-2. Правда, в последней встрече белорусская команда камня на камне не оставила от ЦСКА – 7:0.

В первом периоде ни одна команда не владела большим преимуществом, и моменты для гола были у обоих. Однако с каждой минутой преимущество минчан потихоньку росло и привело к голу Николаса Мелоша, который нашёл щёлку в ближнем углу. ЦСКА благодаря удачному стечению обстоятельств забрал последнюю атаку в периоде и сравнял счёт – Василий Демченко немного потерял ворота, а Максим Соркин принял поздравления партнёров.

Во втором отрезке команды забросили одну шайбу на двоих, и её автором стал Егор Бориков, который грамотно занял позицию на пятаке. В момент гола Фредрик Классон что-то не поделил с минчанами, поочерёдно начав выяснять отношения с Липским и Усовым.

В начале заключительного отрезка армейцы поставили себя в катастрофичное положение – Джошуа Брук вонзил шайбу в дальний верхний угол и удвоил преимущество «Динамо». Но ключевой момент матча (и серии) случился чуть позже – ЦСКА забил гол с нарушением правил, а Воробьёв взял запрос. Судья гол засчитал после просмотра, но уже через несколько секунд отменил, дал удаление за задержку игры, а минчане забросили четвёртую в формате «5 на 3».

Далее московская команда пошла ва-банк, начала снимать голкипера, но, вместо того чтобы приблизиться по счёту, пропустила ещё дважды. Хотя между голами в свои ворота Владислав Провольнев сумел забросить в формате «5 на 4».

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Минское «Динамо» впервые в истории преодолело барьер первого раунда и сыграет в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Знаменательное достижение как для минской команды, так и для всего белорусского хоккея. Работа Дмитрия Квартальнова с лихвой окупилась.

А вот у ЦСКА поводов для радости нет совершенно – команда второй год подряд заканчивает сезон уже в первом раунде. Уже сейчас мы можем смело говорить, что армейская перестройка дала сбой – ставка на российских игроков, которые метались между АХЛ и НХЛ (преимущественно играя в лиге ниже), не сработала.